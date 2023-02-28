От ограничений, связанных с «Есенинской Русью», пострадали тысячи человек

Многодетная семья Самсоновых семь лет пытается построить дом на собственном земельном участке в Пощупове. Фото предоставлено семьей Самсоновых.

В прошлом году губернатор Рязанской области Павел Малков встречался в Рыбновском районе с жителями, пострадавшими от ограничений, введенных в охранной зоне достопримечательного места «Есенинская Русь».

Под многочисленные запреты попали десятки населенных пунктов. Глава региона проникся трудной ситуацией, в которую попали селяне, и пообещал собравшимся помочь в разрешении этой проблемы. Позже, уже в ноябре, в его адрес было направлено коллективное письмо, которое подписали более тысячи человек.

Недавно один из защитников пострадавших жителей Алексей Шишов получил ответ за подписью губернатора. Павел Малков признает избыточность правового регулирования «Есенинской Руси» и сообщает о начале работ по изменению установленных требований и ограничений.

Судя по ответу, эта работа включает в себя изменение границ достопримечательного места, исключение избыточности правового регулирования и создание понятной системы государственной охраны мемориальных мест. Сколько времени займет эта работа - неизвестно, но то, что в текущем году она не закончится, - это точно.

Алексей Шишов, ныне пенсионер, а в прошлом глава Пощуповского сельского поселения, лично знает многих из тех, кого затронули ограничения.

Он утверждает, что пострадавших, без преувеличения, тысячи. Сегодняшний рассказ - истории простых людей с разными судьбами, которых объединяет одно - невозможность жить на своей земле так, как они хотят.

История I. Многодетная семья ютится в комнате у свекрови

Светлана Самсонова, ее супруг Александр и трое детей вынуждены ютиться в маленькой комнатке в квартире свекрови в селе Пощупово. Перспективы возведения собственного дома несколько лет назад были уничтожены бездушными отказами в получении документов, необходимых для начала строительства.

- Мы приобрели участок в Пощупове за свой счет для строительства дома в 2016 году, - рассказывает Светлана Самсонова. - Сейчас у меня на руках шесть отказов по поводу строительства на этой земле из-за защиты природного ландшафта родины Сергея Есенина - от Пощуповской администрации, от администрации Рыбновского района, архитектуры. Мы хотели построить дом, у нас многодетная семья!

Участки для строительства индивидуального жилья семье Светланы, как многодетной, предлагались в районе сел Сапково, Чурилково, Романцево, Свистово, но это были земли в полях без коммуникаций и поэтому малопригодны для строительства.

После того, как Светлана написала отказ от данных предложений, администрация района пообещала предоставить для рассмотрения новые варианты. Прошло уже шесть лет, но никаких вариантов так и не предложено.

Пришлось покупать участок самостоятельно. Участок граничит с лесом, его не видно с дороги. Семья привела землю в порядок, поставила забор, а дальше… За право поставить дом на своей собственной земле супруги бьются с 2016 года.

- Обращались к президенту, на телевидение, в газеты, - говорит Светлана, - результата так и нет, вопрос не решается. Может, губернатор поможет - обещал же.

Тем временем, участок без ухода вновь стал зарастать бурьяном. Для горе-чиновников это, видимо, лучше, чем строительство новых домов и счастье семей.

Истории II и III. Участники СВО и странные законы

Героев следующих историй представляем под вымышленными именами - оба сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

Джамал взял в аренду участок земли на крутом склоне недалеко от Оки, планировал построить здесь дом. Это было в 2015 году. Он обратился в районную администрацию, за свой счет провел межевание, сделал карту-схему земельного участка. Район схему утвердил, Джамал получил участок в аренду.

А вот разрешение на строительство оформить уже не получилось - закрутилась и завертелась история под названием «Есенинская Русь». Получается, парень не только не получил разрешение на строительство, но и «попал» на деньги - оплатил оформление участка, да и ежегодную арендную в 47 тысяч никто не отменял…

Надежда, как известно, умирает последней. Но пока, увы, чуда не произошло. Сейчас Джамал воюет на Украине.

Николай, житель одного из сел Пощуповского поселения решил свою жизнь связать с родной рыбновской землей. Оформил без торгов за низкую арендную плату участок, но построиться тоже не получилось… И на его пути непреодолимым препятствием стала «Есенинская Русь» и ее запреты и ограничения. В итоге купил квартиру здесь же в двухквартирном доме, но ведь

это совсем не то! Земли под окнами практически нет - никакого подсобного хозяйства.

Сейчас Николай попал под мобилизацию. Государство сказало «нужно» - поехал воевать. Хотелось бы, чтобы и дома, наконец-то, все с помощью государства наладилось.

История IV. Ученикам запретили строить дом учительнице-пенсионеру

Валентина Мишанова сразу после института пришла работать в пощуповскую среднюю школу, которая располагалась тогда в двух зданиях Иоанно-Богословского монастыря. Затем новую школу построили в селе Костино - Валентина Васильевна поработала и здесь. Сейчас Валентине Мишановой 74 года. Ее родительское гнездо - деревня Елизаветинка. Этот населенный пункт «на отшибе» тоже включен в «Есенинскую Русь» со всеми вытекающими последствиями.

Учительница-пенсионер проживает в старом родительском доме, кое-как восстановленном после пожара. Удобств никаких. Несколько лет назад бывшие ученики пробурили скважину, но воду все равно приходится таскать с улицы. Отопление - печное. Слава Богу, благодарные ученики привозят дрова.

- В 2014 году я ей помог оформить земельный участок в аренду в Костино, - рассказывает Алексей Шишов (тоже, к слову, ее бывшей ученик). - Мысль была такая - старый дом в Елизаветинке продать, а на участке в Костино построить небольшой новый. Ведь там (в Елизаветинке - Ред.) почти и не зимует никто, нет магазина, нет медпомощи. Оформили в аренду участок, получили разрешение на строительство. Это было в 2014 году. Потом скооперировались несколько человек, у кого есть техника. Выкопали котлован, сделали фундамент из блоков, перекрыли железобетонными плитами. Сделали нулевой цикл. А в 2016 году получили подарочек из прокуратуры: предписание, обязывающее согласовать строительство с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Исходя из сложившейся практики это стопроцентный отказ.

- По сути, если есть разрешение на строительство, - больше ничего не надо, - продолжает Алексей Шишов. - Если необходимо запретить, надо все равно идти законным путем - сначала отозвать разрешение в судебном порядке, затем запускать заново процесс согласования. Но даже и в процедурных вопросах законные интересы граждан никого не интересуют. На этом наша эпопея с домом закончилась.

На старости лет Валентина Васильевна осталась одна. Смысл всей ее жизни - ее ученики.

А в чем смысл жизни и деятельности тех чиновников, которые простым росчерком пера, не задумываясь, калечат судьбы людей? Теперь вся надежда рыбновских рязанцев - на губернатора, который обещал помочь.

Сергей НИКОЛАЕВ.