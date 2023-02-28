«Должна была ехать в Болгарию, но отказалась от поездки». Директор школы Юлия Костикова вспомнила пионервожатскую юность

Юлия Костикова: Я очень горжусь и с трепетом вспоминаю годы работы старшей пионерской вожатой в той самой школе, в которой сейчас работаю директором.

Директор средней школы им. Героя России Игоря Сарычева Юлия Костикова (Клочкова) вспомнила, как в Кораблинском районе Рязанской области развивалось пионерское движение, и свою пионервожатскую юность.

«Я очень горжусь и с трепетом вспоминаю годы работы старшей пионерской вожатой в той самой школе, в которой сейчас работаю директором, - рассказывает Юлия Николаевна. - Пионерская дружина имени героя Советского Союза Георгий Жидова - это ответственно. Мы весь год соревновались за звание быть лучшей пионерской дружиной. Вели летопись пионерских дел. И к большому удивлению, однажды в своем архиве я отыскала летопись пионерских дел моего периода работы старшей пионерской вожатой за 1988-1989 учебный год».

Старшая пионервожатая Юлия Клочкова.

О пионерских делах писали в газетах, был репортаж по радио в «Пионерской зорьке». За победу в смотре художественной самодеятельности дружину поощрили поездкой на Украину.

«Во время поездки мы с ребятами побывали на Бабьем Яру, увидели Киев, посетили Киево-Печерскую лавру. Это было незабываемо, но, чтобы она состоялась, мне и моим пионерам-активистам очень много пришлось трудиться, чтобы доказать, что мы лучшие. И нас признали лучшей пионерской дружиной в Рязанской области, - продолжает Юлия Костикова. - За хорошую работу вожатых тоже поощряли. Моей первой наградой стала Почетная грамота Рязанского обкома ВЛКСАМ, потом и Центрального комитета ВЛКСМ – за большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи, но мы трудились не ради славы».

Пионерские вожатые. Город Кораблино Рязанской области.

Как и все учителя, пионервожатые тоже проходили аттестацию на соответствие занимаемой должности.

«С гордостью в своем архиве храню первый аттестационный лист, в котором моей работе старшей пионерской вожатой дали высокую оценку «Заслуживает поощрения». За такую работу меня наградили поездкой в Болгарию, но я так не хотела уезжать от своих пионеров, что отказалась от поездки. А вот в школу старших пионервожатых, при Московском областном комитете ВЛКСМ, поехала с удовольствием и привезла очень много интересных идей».

Пионерские будни дружины имени героя-кораблинца Георгия Никаноровича Жидова.

По словам директора школы, к пионерским вожатым, в то далекое время, относились с большим уважением. Они были не просто вожаками детей, а старшими друзьями.

«Я молодая, без семьи, могу быть с ребятами до позднего вечера… Потому что хотели, чтобы наши сказки, игры «Зарничка», концерты, агитбригады, смотры, сборы все было по-настоящему с огоньком. Огонек горел во всем, за что мы брались. А какое интересное было тимуровское движение: помогали всем - ветеранам, пожилым, колхозам, городу. Собирали металлолом, макулатуру. Устраивали пионерские костры в празднование Дня пионерии. Весь город слышал наши речевки, отчеты пионерских дружин Кораблинского района о проделанной работе за год. Звучали пионерские песни. Была радость. Был праздник. Большой детский праздник».

Свидетельство об окончании школы старших пионервожатых при Московском областном комитете ВЛКСМ.

«А еще наши пионерские дела поощрял замечательный человек Игорь Николаевич Зыканов – первый директор, отдавший работе в школе 32 года. Он всегда уходил последний из школы и иногда виной этому были мы… Мы не следили за временем, нам было интересно, ведь жизнь у нас кипела яркими красками. И он терпеливо ждал, когда же мы устанем от своей кипучей энергии и разойдемся по домам. Он не ведал, что, выйдя из школы мы еще потом долго друг друга провожали».

Юлия Костикова (Клочкова) продолжает трудиться в родной школе в должности директора.

«Самое замечательное, что мои вчерашние пионеры, а теперь многие из них родители моих сегодняшних детей, все еще помнят свою старшую пионервожатую. И вот уже 35 лет поздравляют меня со всеми праздниками. Мы остались друзьями на всю жизнь. Я горжусь, что мои вчерашние пионеры стали замечательными людьми. А еще тем, что когда-то мы связали свои жизни тем самым пионерским узелком. Этот узел очень крепкий, его не развязать, он на всю жизнь».