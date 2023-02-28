Правительство, контролирующие органы и депутаты способны остановить недогревы в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков.

Первая зима Павла Малкова на должности губернатора прошла на фоне ряда коммунальных аварий, а также многочисленных жалоб на холод в квартирах, школах и детсадах. Особенно «отличилась» Рязань, где в январе-феврале 2023 года из-за нескольких повреждений на теплосетях происходили массовые отключения отопления и горячей воды.

Вместе с тем подтвердились новые факты недопоставки тепла в город со стороны МУП «РМПТС». Эти недогревы играют явно не последнюю роль, когда люди сообщают о проблемах с отоплением, никак не связанных с авариями. И таких обращений из разных точек города только в нашу редакцию поступило почти полсотни.

Проблемные адреса мы включили в запросы, которые отправили губернатору и правительству Рязанской области, прокурору, региональным подразделениям ФАС и Ростехнадзора, а также в городскую Думу.

Губернатор: карт-бланш на недогревы или конкретные действия?

Облправительство объявило, что в 2023-2024 годах регион получит 870 млн рублей по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Чтобы заменить отслужившие свой срок теплосети, требуются суммы на порядок больше. Однако, искренне надеемся, что это только первый шаг и следующий не заставит себя долго ждать.

Прежде чиновники, хоть и сетовали на изношенные трубы, ограничивались «латанием дыр». Складывалось впечатление, что ветхая инфраструктура выгодна РМПТС и служит оправданием несоблюдению нормативных температурных графиков. Они утверждены Схемой теплоснабжения Рязани и показывают, какой температуры теплоноситель должен подаваться в город при определенной температуре воздуха. Исполнение графиков заложено в тариф и является обязательным для обеспечения качественного отопления.

Тем не менее, пользуясь своим карт-бланшем, РМПТС экономит на закупке тепловой энергии, регулярно заказывая у обеих ТЭЦ теплоноситель заведомо холоднее, чем положено по нормативу. Как показали официальные ответы от станций, при среднесуточной температуре уже от -5 и ниже в подавляющем большинстве случаев со стороны РМПТС происходят недогревы. В морозные дни января отклонения достигали 30%! За один такой день, по предварительным подсчетам, МУП может экономить на тепле, то есть на качестве отопления, более 10 млн рублей.

В то же самое время рязанцы в собственных квартирах вынуждены кутаться в теплые вещи, спать под двойными одеялами, переплачивать тысячи рублей за электрообогреватели и одновременно платить по одному из самых грабительских тарифов за отопление и ГВС.

Таким образом, рвущиеся теплосети - это лишь вершина айсберга в том море проблем с отоплением, с которыми губернатору и его новой команде предстоит разбираться. Что предлагаем мы:

- провести проверки госорганами фактов недопоставки тепла, и, если нарушения подтвердятся, поспособствовать их устранению - дать поручения главе администрации Рязани и передать материалы проверок в компетентные органы;

- открыто выразить позицию относительно недогревов в теплосетях областного центра;

- инициировать разработку процедуры перерасчета платежей населения за тепло и ГВС при регулярных недогревах со стороны РМПТС.

Прокуратура: выступит ли в защиту прав граждан?

Прокуратура также способна выступить в интересах неопределенного круга лиц (потребителей РМПТС). Для этого «Комсомолка» просит прокурора Рязанской области Ивана Панченко организовать проверку в связи с несоблюдением нормативных температурных режимов в теплосети города - на предмет нарушения прав граждан.

На наш взгляд, необходимо дать правовую оценку недогревам, рассмотрев действия РМПТС и бездействие ответственных чиновников в разрезе федерального законодательства. Например, если МУП действительно извлекает дополнительную выгоду в результате недопоставок тепловой энергии в город на десятки миллионов рублей за счет экономии полученных от населения платежей, можно ли это расценивать как неосновательное обогащение?

Кроме того, согласно ФЗ «О теплоснабжении», РМПТС как единая теплоснабжающая организация обязана обеспечивать соблюдение параметров качества теплоснабжения, определенных действующими договорами (в данном случае, договорами на поставку тепловой энергии). Есть основания полагать, что пагубная практика недогревов прямо противоречит нормам законодательства.

Прокурор Рязанской области Иван Панченко.

Ростехнадзор: адвокат РМПТС или ответственный контролер?

Павел Малков показал, что умеет взаимодействовать с федеральными органами власти. Одним из ведомств, способных повлиять на ситуацию с недогревами, является Ростехнадзор.

В марте 2016 года Приокское управление оштрафовало РМПТС и выдало предписание об устранении неоднократных нарушений «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Тогда подтвердились случаи занижения температуры сетевой воды в подающих трубопроводах теплосетей. Затем Ростехнадзор, по сути, превратился из ответственного контролера в адвоката РМПТС: перестал замечать нарушения температурного графика и тем самым наделил МУП исключительным правом их продолжать.

В ведомстве утверждали, что топить как полагается не позволял высокий износ теплосетей (до 86%), но противоречили сами себе. В 2014-2016 годах Рязань три года подряд не получала от Ростехнадзора паспорт готовности к отопительному сезону с точно такой же формулировкой, а в последующие годы вновь стала получать. Есть два варианта: либо теплосети все-таки способны выдерживать расчетные режимы, либо это двойной стандарт.

Редакция просит руководителя Приокского управления Ростехнадзора Василия Челенко дать оценку нарушениям нормативного температурного графика со стороны РМПТС в ходе отопительного сезона 2022-2023 и внести соответствующее предписание директору, чтобы пресечь недогревы.

Руководитель Приокского управления Ростехнадзора Василий Челенко.

ФАС: где грани дозволенного у монополии?

РМПТС имеет статус единой теплоснабжающей организации и монополиста централизованной системы отопления и ГВС в Рязани, поэтому Федеральная антимонопольная служба должна присматриваться к действиям сетевиков.

Есть понятие «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Один из признаков злоупотребления - ущемление прав неопределенного круга потребителей. Предполагаем, что самовольное, безотчетное и бесконтрольное занижение параметров тепловых режимов со стороны РМПТС можно расценить как ущемление прав рязанцев, которые в полном объеме платят за тепло по нормативу за каждый «квадрат» жилой площади.

Кстати, в 2016-м Рязанское УФАС уже возбуждало дело против теплосетей в связи с недогревами. Тогдашний замруководителя управления Владимир Луканцов пояснял, что комиссия ведомства выступила именно в защиту потребителей.

- Единственное, что в отдельных случаях позволяет монополисту уйти от ответственности, - это отсутствие технической возможности исполнить возложенные на него обязательства, в данном случае - подать необходимую температуру теплоносителя. Изношенность сетей или техническое состояние домов - это не аргументы, - утверждал Луканцов.

Однако, в определенный момент контролирующий орган перестал замечать доказательства нарушений со стороны ответчика и оправдал сетевиков. Поэтому редакция просит руководителя УФАС по Рязанской области Юрия Гребнева провести новую проверку.

Руководитель УФАС по Рязанской области Юрий Гребнев.

Гордума: что важнее депутатам - интересы избирателей или МУПа?

Муниципалитету стоило бы либо публично признать, либо аргументированно опровергнуть факты экономии со стороны РМПТС затрат на тепло для горожан. Однако ни того, ни другого не последовало. В ответ на наш запрос администрация Рязани предоставила, по сути, бюрократическую отписку.

В этой ситуации взоры горожан и редакции обращены к Рязанской городской Думе. Депутаты должны защищать, прежде всего, интересы собственных избирателей. Как это делали, например, в Курске. Большой прецедент был в 2016-м, когда во время январских морозов там тоже зафиксировали большие недогревы и, в отличие от Рязани, создали специальную комиссию для расследования ситуации. В том же Курске, уже в январе 2023-го, прокуратура по запросу депутата горсобрания установила, что причиной холода в одной из школ стало нарушение температурного графика местными сетевиками. Решался вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Поэтому редакция предлагает депутатам:

- проводить постоянный мониторинг в своих округах (на местности, в соцсетях и СМИ) поступления жалоб от населения на недогревы в теплосетях, выносить эту информацию в публичное поле, поднимать проблематику перед муниципальной властью и коммунальными службами;

- инициировать регулярные проверки контролирующими органами выполнения муниципальными теплосетями Рязани договорного (нормативного) графика температур, утвержденного Схемой теплоснабжения Рязани;

- в официальном порядке разработать процедуру перерасчета платежей населения за тепло и ГВС при установлении фактов регулярных недогревов, а затем выступить с законодательной инициативой для ее утверждения.