«Вот это царица!» Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов

Невесты в брюках, черном и красном платье с короной. Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Фото: ЗАГС Рязанской области.
ГУ ЗАГС Рязанской области на своей официальной странице поделилось фотографиями с торжественных церемоний бракосочетания, которые прошли в феврале 2023 года.
В основном, все февральские пары предпочли традиционные свадебные наряды: белые платья, белая фата, брючные мужские костюмы... Однако есть и те, кто отличился экстравагантностью.
В начале месяца, 3 февраля, обручились дама в огненно-красном платье и мужчина, одетый в классическом стиле. Он приукрасил свой костюм нарядным красным галстуком, под цвет платья своей супруги. На невесте красиво сидела корона.
«Вот это царица!», - отреагировали рязанцы на шикарный внешний вид невесты.
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
Среди свадебных фотографий, опубликованных ЗАГСом, есть фото курсанта и молодой девушки в черном мини-платье с высокими белыми глянцевыми сапожками. Молодой человек был одет в военную форму.
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
Из оригинальных нарядов невест можно отметить также белый брючный костюм. Смотрелось очень уверенно и лаконично.
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
4 февраля во Дворце торжеств прошла торжественная церемония чествования золотых юбиляров супружеской жизни Афанасьевых Виктора и Тамары. В комментариях под постом их поздравило много рязанцев, а некоторые восхитились, что влюбленные «дожили до золотой свадьбы».
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
Еще один юбилей - уже коралловая свадьба - отметили Серебряковы Анатолий и Лариса. Они прожили вместе 35 лет с даты создания семьи.
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
Хрустальную свадьбу, 15 лет со дня бракосочетания, справили супруги Чернышовы Евгений и Юлия.
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
Сотрудники областного ЗАГС поздравили всех молодоженов и юбиляров с торжественным днем и пожелали крепкого семейного счастья на всю жизнь.
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.
***
Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.