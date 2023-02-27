«Вот это царица!» Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов

Невесты в брюках, черном и красном платье с короной. Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Фото: ЗАГС Рязанской области.

ГУ ЗАГС Рязанской области на своей официальной странице поделилось фотографиями с торжественных церемоний бракосочетания, которые прошли в феврале 2023 года.

В основном, все февральские пары предпочли традиционные свадебные наряды: белые платья, белая фата, брючные мужские костюмы... Однако есть и те, кто отличился экстравагантностью.

Невесты в черном и красном платье с короной

В начале месяца, 3 февраля, обручились дама в огненно-красном платье и мужчина, одетый в классическом стиле. Он приукрасил свой костюм нарядным красным галстуком, под цвет платья своей супруги. На невесте красиво сидела корона.

«Вот это царица!», - отреагировали рязанцы на шикарный внешний вид невесты.

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

Среди свадебных фотографий, опубликованных ЗАГСом, есть фото курсанта и молодой девушки в черном мини-платье с высокими белыми глянцевыми сапожками. Молодой человек был одет в военную форму.

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

Из оригинальных нарядов невест можно отметить также белый брючный костюм. Смотрелось очень уверенно и лаконично.

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

Золотая, коралловая, хрустальная

4 февраля во Дворце торжеств прошла торжественная церемония чествования золотых юбиляров супружеской жизни Афанасьевых Виктора и Тамары. В комментариях под постом их поздравило много рязанцев, а некоторые восхитились, что влюбленные «дожили до золотой свадьбы».

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

Еще один юбилей - уже коралловая свадьба - отметили Серебряковы Анатолий и Лариса. Они прожили вместе 35 лет с даты создания семьи.

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

Хрустальную свадьбу, 15 лет со дня бракосочетания, справили супруги Чернышовы Евгений и Юлия.

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

Сотрудники областного ЗАГС поздравили всех молодоженов и юбиляров с торжественным днем и пожелали крепкого семейного счастья на всю жизнь.

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

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Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

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Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

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Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

***

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

***

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

***

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

***

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

***

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

***

Фотографии рязанских молодоженов конца февраля 2023 года.

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