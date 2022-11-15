В 17 районах Рязанской области 15 ноября отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В 17 районах Рязанской области 15 ноября отключат электричество. Список деревень.

Во вторник, 15 ноября, 2022 года, в 17 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более ста населенных пунктов. Отметим, что часть деревень давно нежилые.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Кораблинский район:

- деревня Сосновка, деревня Красная Поляна, село Кипчаково — с 14:00 до 17:00;

- село Аманово, деревня Прибытки, деревня Моловка, село Мурзинка, деревня Ново-Александровские Выселки, деревня Харламовка, деревня Владимировка — с 10:00 до 13:00;

- село Княжое — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Федино, хутор Голованово — с 13:00 до 16:00;

- деревня Томаково, деревня Неустроево, деревня Ольгино, деревня Малахово, деревня Горки, деревня Ивкино, деревня Ювино, деревня Озерье, деревня Павлово, деревня Натальино, деревня Кирьяково, деревня Заводская Слобода, село Гришино — с 09:00 до 15:00;

- деревня Козельское, деревня Прасковьино, деревня Аристово, деревня Теребово, деревня Каширово, село Ершово, деревня Лодкино, деревня Бозово, деревня Полушкино, деревня Калдево, деревня Быково, деревня Симоново, село Колычево, деревня Малое Курапово, деревня Клин, село Подлипки, деревня Большое Курапово, деревня Швивая Горка, деревня Ненашкино, деревня Владычино, деревня Рябикино, деревня Левино-1, деревня Снохино, город Спас-Клепики — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- поселок Ухолово — с 11:00 до 14:00;

- село Покровское — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- деревня Славино, деревня Хлынино, село Макеево, деревня Лаврентьевка, поселок Сергиевка, деревня Петровка, деревня Сомово, деревня Васино — с 10:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- деревня Выселки, город Рыбное, деревня Новое Батурино, деревня Старое Веселево, деревня Валищево, деревня Бражкино, деревня Баграмово, деревня Старое Батурино — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Вязовенка, поселок станции Кремлево, деревня Вороновка, поселок Московский, поселок Павелец — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Ямы — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Прудские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Окуньково, деревня Мельгуновка, деревня Перекаль, деревня Малое Коровино, деревня Нечаевка, деревня Суворовка, деревня Зачесловка, территория ТСН Осово — с 09:00 до 17:00.

Александро-Невский район:

- село Сергиевский Боровок — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Ананьино, село Лубяники, село Чарус, поселок Ленино, деревня Нарышкино, деревня Зеленинские Дворики, село Лався — с 09:00 до 17:00;

- деревня Озерки, деревня Чаруши, село Ибердус, деревня Новики, деревня Тимохино — с 08:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Красильниково — с 09:00 до 15:00.

Милославский район:

- поселок Милославское — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Октябрьское — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Купальское — с 09:00 до 17:00.

Ряжский район:

- село Новое Еголдаево — с 09:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Нестерово — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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