Что произошло на Масленице в Рязани 25 февраля

Скоморохи поднимали настроение и детям, и взрослым.

25 февраля в Рязани прошел праздник «Душа моя - Масленица». Центральной площадкой стал Лыбедский бульвар, но начались проводы зимы на «Подбелке» - с мероприятия под названием «Красования на Почтовой». Рязанцам и гостям города рассказали, как называется каждый масленичный день недели и что принято делать в каждый из них. Особую атмосферу Масленицы помогал создавать ансамбль народной песни «Купавушка».

Начались праздничные мероприятия на улице Почтовой.

На празднике постарались сделать так, чтобы гости смогли не только узнать что-то новое, но и ощутить себя частью старинных традиций. Для желающих сделать памятные снимки работали красочные фото-зоны с реквизитом.

Скоморохи, которые тоже с удовольствием фотографировались, поднимали настроение и детям, и взрослым — шутили, учили танцевать, устраивали потешные сценки.

Фотозоны помогали людям окунуться в атмосферу праздника.

Постепенно поток людей стекался к Лыбедскому бульвару, где проходили основные масленичные гуляния. Там ждали различные развлечения - спортивные игры, традиционные народные забавы.

Центральной площадкой стал Лыбедский бульвар.

Детям особенно полюбилась ледяная горка. Впрочем, это был не специально созданный для праздника, а импровизированный «аттракцион».

Детям особенно полюбилась импровизированная ледяная горка.

Тем временем на главной сцене шла большая концертная программа с участием фольклорных коллективов города и области.

Ну и, конечно, здесь же, на Лыбедском бульваре, раскинулись «обжорные ряды» с разного рода вкусностями и напитками. Одним из центральных событий стало кулинарное шоу «Печем рекорд» с участием известных горожан. Команды пекли блины, собрав их в итоге в одну высокую стопку.

Одним из центральных событий стало кулинарное шоу «Печем рекорд» с участием известных горожан.

Кстати, в этот же день на Почтовой открылся частный музей «Пахнет хлебом».

"Для Рязани новый музей – это всегда событие. В экспозиции собраны аутентичные экспонаты, рассказывающие историю рязанского хлеба. Инициаторы проекта получили грант, город помог с помещением", - прокомментировала глава горадминистрации Елена Сорокина.