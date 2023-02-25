Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2023 18:54

Что произошло на Масленице в Рязани 25 февраля

На Масленице в Рязани 25 февраля пекли блины, катались с горки и знакомились с традициями праздника
Источник:kp.ru
Скоморохи поднимали настроение и детям, и взрослым.

Скоморохи поднимали настроение и детям, и взрослым.

25 февраля в Рязани прошел праздник «Душа моя - Масленица». Центральной площадкой стал Лыбедский бульвар, но начались проводы зимы на «Подбелке» - с мероприятия под названием «Красования на Почтовой». Рязанцам и гостям города рассказали, как называется каждый масленичный день недели и что принято делать в каждый из них. Особую атмосферу Масленицы помогал создавать ансамбль народной песни «Купавушка».

Начались праздничные мероприятия на улице Почтовой.

Начались праздничные мероприятия на улице Почтовой.

На празднике постарались сделать так, чтобы гости смогли не только узнать что-то новое, но и ощутить себя частью старинных традиций. Для желающих сделать памятные снимки работали красочные фото-зоны с реквизитом.

Скоморохи, которые тоже с удовольствием фотографировались, поднимали настроение и детям, и взрослым — шутили, учили танцевать, устраивали потешные сценки.

Фотозоны помогали людям окунуться в атмосферу праздника.

Фотозоны помогали людям окунуться в атмосферу праздника.

Постепенно поток людей стекался к Лыбедскому бульвару, где проходили основные масленичные гуляния. Там ждали различные развлечения - спортивные игры, традиционные народные забавы.

Центральной площадкой стал Лыбедский бульвар.

Центральной площадкой стал Лыбедский бульвар.

Детям особенно полюбилась ледяная горка. Впрочем, это был не специально созданный для праздника, а импровизированный «аттракцион».

Детям особенно полюбилась импровизированная ледяная горка.

Детям особенно полюбилась импровизированная ледяная горка.

Тем временем на главной сцене шла большая концертная программа с участием фольклорных коллективов города и области.

Ну и, конечно, здесь же, на Лыбедском бульваре, раскинулись «обжорные ряды» с разного рода вкусностями и напитками. Одним из центральных событий стало кулинарное шоу «Печем рекорд» с участием известных горожан. Команды пекли блины, собрав их в итоге в одну высокую стопку.

Одним из центральных событий стало кулинарное шоу «Печем рекорд» с участием известных горожан.

Одним из центральных событий стало кулинарное шоу «Печем рекорд» с участием известных горожан.

Кстати, в этот же день на Почтовой открылся частный музей «Пахнет хлебом».

"Для Рязани новый музей – это всегда событие. В экспозиции собраны аутентичные экспонаты, рассказывающие историю рязанского хлеба. Инициаторы проекта получили грант, город помог с помещением", - прокомментировала глава горадминистрации Елена Сорокина.

Улыбающиеся лица - главное украшение любого праздника.

Улыбающиеся лица - главное украшение любого праздника.

Интересное