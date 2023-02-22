Цель нашей работы – повысить качество жизни каждого жителя района

Александр Боков.

Про СВО и выборы

Глава района начал выступление с напоминания о том, что 2022 год стал годом начала специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации граждан России.

- Выражаю огромную благодарность всем хозяйствующим субъектам района, которые оказывают помощь Вооруженным силам Рос-сийской Федерации в ходе специальной военной операции, а также населению вновь образовавшихся в составе России территорий. Уверен, что все цели СВО, поставленные президентом, будут достигнуты, - сказал он.

Александр Боков также напомнил, что в минувшем году состоялись выборы губернатора Рязанской области. Жители Скопинского района отдали за Павла Малкова более 89% голосов. А значит, люди поверили в команду нового руководителя.

Про финансы и инвестиции

Александр Иванович отметил, что несмотря на сложности нового времени, муниципальная бюджетная система сохраняет стабильность. За прошлый год в консолидированный бюджет района поступило 840 млн рублей, что на 33 млн больше, чем в 2021 году. Доходную часть бюджета исполнили на 116% к плану.

Участие в реализации нацпроектов позволяет привлекать в район дополнительные финансовые ресурсы. За прошедший год привлечено более 118 млн рублей областных и федеральных средств.

Расходы консолидированного бюджета составили 806 млн рублей, он сохранил социальную направленность: более 62% расходов пришлось на образование, культуру, спорт, социальную политику.

Объем инвестиций, привлеченных в район в прошлом году, - 3,5 млрд рублей. «Скопинфарма» реализует в районе два специальных инвестконтракта - по производству препаратов крови и цитостатиков (онкопрепаратов - Ред.), а также планирует выпускать жидкие формы лекарственных препаратов.

Общество «Октафарма-Фармимэкс» строит завод по производству лекарственных препаратов и объекты инфраструктуры, завершает строительство первой очереди гостиничного комплекса и арендного жилья для сотрудников в селе Успенском.

Построен свиноводческий комплекс на 6 тысяч голов свиноматок вблизи деревни Кушуново. Объем инвестиций в этот проект - 4,8 млрд рублей.

Про промышленность

По словам Александра Бокова, в районе объем отгрузки промыш-ленной продукции за прошлый год превысил 40 млрд рублей. Выручка «Скопинфарма» достигла 36 млрд рублей. На заводе «СААЗ Комплект» в 2023 году пла-нируют осваивать производство стоек и амортизаторов для LADA Largus, амортизаторов для ГАЗель Next и «ГАЗ Соболь», запчастей для Renault Duster, Kia Rio, Hyundai Solaris.

В селе Вердерево успешно работает производственная площадка общества «Лина», одного из крупнейших производств замороженных полуфабрикатов в России. Продукция Скопинского мясоперерабатывающего комбината также представлена во всех регионах страны.

Вклад в экономику района вносят и субъекты малого предпринимательства, например, «Рэдвент Инжиниринг» - компания по выпуску вентиляционных воздухораспределителей из алюминия и стали.

Про сельское хозяйство

Сельское хозяйство района специализируется, в основном, на растениеводстве. Здесь более 148 тысяч гектаров сельхозугодий, в том числе более 95 тысяч гектаров пашни. Валовый сбор зерна за прошлый год составил 252 тысяч тонн при средней урожайности 48 ц/га, маслосемян - 50 тысяч тонн при средней урожайности 21,6 ц/га. Кроме того, в районе развивается молочное животноводство, свиноводство и овцеводство.

За прошлый год в районе произвели более 5 тысяч тонн молока (что на 440 тонн больше, чем в предыдущем году), около 16 тысяч тонн мяса. Александр Боков отдельно отметил СПК «Андреевский», - единственное в регионе хозяйство, где разводят овец пород катумская и иль-де-франс.

Про проекты и программы

В прошлом году район вошел в федеральный проект «Современный облик сельских территорий».

Проект «Комплексное развитие сел Успенское, Вослебово и Новое» прошел федеральный отбор, в этом году началась его реализация. В рамках проекта должны построить среднюю школу на 132 места и детский сад на 80 мест в селе Успенском, детскую школу искусств в селе Вослебово, водопроводные сети в селах Новое и Вослебово. Всего на проект выделяют 604 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 522 млн.

В рамках программы по комплексному развитию сельских территорий в этом году обустроят хоккейную коробку в Побединке, установят контейнерные площадки для ТКО в Побединском и Горловском поселениях.

Благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» начали благоустройство парка культуры и отдыха в Секирино.

Про дороги и ЖКХ

За прошедший год в районе капитально отремонтировали семь километров региональной дороги Рязань - Пронск - Скопин от границы Скопинского района до федеральной трассы «Каспий». Выполнили работы по электроосвещению региональной дороги в Успенском. Построили региональную дорогу от села Князево до села Топилы протяженностью 2 км. В районе продолжают развивать инженерную инфраструктуру. Построили напорный канализационный коллектор в Успенском. Чтобы улучшить качество водоснабжения, установили четыре министанции очистки воды - в селах Шелемишево, Богослово и Ильинка, отремонтировали и промыли скважины в Секирино.

Начали строительство новой котельной на территории воинской части в Шелемишевском поселении на средства региональной субсидии.

За прошедший год в районе капитально отремонтировали семь километров региональной дороги Рязань - Пронск - Скопин.

Про здоровье и спорт

В прошлом году в районе построили новый ФАП в селе Шелемишево, капитально отремонтировали ФАП в Кор-невом и амбулаторию в Горлове. В этом году построят новый ФАП в поселке Поплевинский. В отдаленные населенные пункты выезжал передвижной ФАП, работали две машины передвижных флюорографических установок.

Как подчеркнул Александр Боков, растет доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сейчас это 48% от общей численности населения.

Появились новые спортплощадки в селе Клекотки и поселке Павелец. Ввели в эксплуатацию долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс в Побединке. В этом году продолжится строительство ФОКа открытого типа в Успенском.

Про образование и культуру

В районе на 100% закрыта потребность в услугах дошкольного, школьного, а также и дополнительного образования во всех сферах.

В отчетном году за счет местного бюджета отремонтировали садики в Побединке, Ильинке, Шелемишево. На укрепление материально-технической базы школ из районного бюджета направили свыше 16 млн рублей. Для Горловской и Чулковской школ разрабатывают документацию для участия в президентской программе капитального ремонта.

С 1 сентября 2022 года на базе Ильинской школы открыли «Точку роста», пятую по счету в районе.

Говоря о культурной жизни, глава отметил, что за год учреждения района провели свыше пяти тысяч мероприятий, из них самыми запоминающимися стали День народных промыслов и ремесел, 500-летие села Вослебово, традиционный фестиваль национальных культур.

По итогам оценки работы учреждений культуры Рязанской области Скопинский район занял первое место. А лучшим учреждением культуры региона признали Горловский сельский Дом культуры.

P.S. Завершая выступление, Александр Боков подчеркнул: все, что было сделано за прошедший год, стало возможным благодаря поддержке губернатора Рязанской области и правительства региона.

- Благодарю всех за совместный труд. Мы будем продолжать воплощать в жизнь новые проекты, исполнять новые программы, повышать инвестиционную привлекательность муниципалитета, делать его комфортным для людей. Конечная цель всех действий - повысить качество жизни каждого из жителей района, - сказал он.

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