Нежелательное пребывание. Американку Сару Криванек, напавшую на сожителя, депортируют из Рязани в США

Через месяц Криванек Сару Рейчел должны депортировать на родину в США. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 ноября Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел административное дело в отношении гражданки США Криванек Сары Рейчел о ее помещении в Центр временного содержания иностранных граждан и последующей депортации.

Ранее УФСИН вынес распоряжение о нежелательности пребывания американки в России, а суд решил поместить Сару Криванек в Центр временного содержания иностранных граждан сроком на 30 суток, то есть, до 9 декабря 2022 года включительно.

Решение обращено к немедленному исполнению, хотя и не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Известно, что в ноябре 2021 года в Московской области, где женщина проживала со своим молодым человеком, произошла поножовщина. Во время ссоры Сара схватила нож и несколько раз ударила им сожителя.

Тогда суд избрал даме меру пресечения в виде подписки о невыезде, но та попыталась покинуть Россию. В аэропорту Шереметьево ее задержали.

Суд признал американку виновной в нанесении сожителю легкого вреда здоровью и приговорил ее к 1,3 году заключения в колонии-поселении. Отбывала гражданка США наказание в Рязанской области.

Ранее КП-Рязань рассказывала о кубинце Магасе Хулио Мустельере. Которого этот же суд в конце мая 2022 года отпустил из зала суда, так как правоохранительная система так и не смогла депортировать его на родину. Сотрудники УМВД хотели еще пару месяцев попридержать кубинца в Центре временного содержания иностранных граждан, но у суда было другое мнение (читать подробнее)

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