Правый берег Оки в Рязани ждет масштабное преображение

Генеральный план проекта жилой среднеэтажной застройки.

2 ноября в здании городского управления архитектуры и градостроительства прошли публичные слушания по проекту постройки нового жилого квартала на территории бывшего шпалопропиточного завода.

Представительница компании-застройщика «Зеленый сад - Рябиновые гроздья» Ксения Гусейнова познакомила собравшихся с планами преображения правого берега Оки.

Ранее экологи не раз высказывали опасения по поводу расположенного практически в пойме Оки креозотного производства (креозотом пропитывались шпалы) или по поводу развития грузового порта и превращения его в межрегиональный перегрузочный хаб. Но теперь об этих опасениях можно забыть.

В сентябре 2020 года возглавлявший на тот момент Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев уведомил управляющего акционерного общества «Рязанский шпалопропиточный завод», что три земельных участка, которые освобождаются в результате переноса производственных мощностей предприятия, не принадлежат к зоне охраняемого природного ландшафта. То, что прежде участки ошибочно относили к охранной зоне, подтверждено экспертами, об этом проинформированы городские власти.

По соседству с территорией, планируемой под застройку, действительно расположен заповедный Троицкий луг, но его планируется использовать исключительно как рекреационную зону. Именно через заповедный луг будет открываться прекрасный вид на Рязанский кремль.

Именами великих рязанских героев

Компания «Зеленый сад - Рябиновые гроздья» планирует разместить в районе Борковского затона жилые дома, благоустроить парк и создать набережную. Чтобы все это реализовать, необходимо поменять назначение земельных участков - перевести их из промышленной зоны в зону среднеэтажной жилой застройки.

Соответственно, все промышленные мощности будут из Борок вынесены - частично в индустриальный парк «Рязанский» (район трассы М5 «Урал» за Дягилевским постом ГИБДД), частично - в Свердловскую область. Далее нужно будет провести рекультивацию загрязненных во время промышленного производства земель, причем как заявленных для застройки участков, так и всей территории вокруг.

Запланирована масштабная рекультивация земель: ее объем составит более 20 тысяч кубических метров. Компания-застройщик готова инвестировать порядка 100 миллионов рублей!

Градостроительная концепция нового жилого комплекса, которая уже не раз обсуждалась на разных дискуссионных площадках, получила название «Великий Коловрат».

- Основным ядром нашего проекта является социальная сторона и историко-патриотическое воспитание наших сограждан и детей, - рассказала Ксения Гусейнова.

Улицы и бульвары будущего жилого комплекса планируется назвать именами великих рязанских героев, а в центре комплекса поставить стелу, которая будет напоминать о самых значимых победах рязанцев в истории России.

Высотность новых домов не превысит восьми этажей. Сам микрорайон рассчитан на проживание примерно 4600 человек.

Парк, лесная зона отдыха, пляжи

По берегу Борковского затона протянется набережная и пляж. Для этого берег, да и весь Борковской затон придется расчистить. Интересно, что ранее такие работы никогда не проводились. В смете проекта заложены 20 миллионов рублей на очистку прибрежной зоны от накопившегося мусора. Кроме того, еще 50 миллионов застройщик планирует инвестировать в создание орнитологического парка «Белые птицы».

Компания «Зеленый сад - Рябиновые гроздья» хочет, чтобы покупатели квартир в «Великом Коловрате» жили в комфортных условиях в безопасной экологической зоне.

Неподалеку от нового жилого комплекса расположен Луковский лес. До середины прошлого века он был одним из излюбленных мест прогулок горожан.

В рамках развития окрестных с жилым комплексом территорий запланировано приведение лесного массива в порядок: прореживания, создание пешеходных и велосипедных дорожек, экодеревни.

Такого проекта масштабного преобразования природы с максимальным сохранением первоначального ландшафта в Рязани еще не было никогда!

Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич: «Строители готовы помочь провести газ жителям Борок».

Строительство благоустроенной и красивой набережной Борковского затона с причалом для маломерных судов может в корне изменить характер использования реки: вместо грязных грузовых судов в затон потянутся туристические, пассажирские, а также частные яхты. Что в свою очередь позволит получить нашему городу еще одну достопримечательность.

- Здесь смогут отдыхать все рязанцы, - заверила представитель застройщика. - Территория будет не просто общедоступной, ее передадут городу в рамках благотворительности. Для туристов здесь мы возведем гостиничный комплекс.

Огромный общественный интерес

Огромный интерес рязанской общественности к проекту обновления берега Оки в Борках доказала ситуация, сложившаяся 2 ноября в управлении архитектуры и градостроительства во время публичных слушаний. На них пришли более 60 человек, в связи с чем часть людей - включая журналистов и депутатов - не смогли попасть в зал.

- Мы не делаем никакого секрета из своих градостроительных планов, - заверил пожилых жительниц района Борки управляющий директор «Зеленого сада» Андрей Оришкевич. - Мы готовы корректировать их, выслушивая пожелания местных жителей.

Местное население пока волнуют вопросы защиты от паводковых вод и транспортная проблема. Все это мы обязательно решим: ведь покупатели не будут приобретать квартиры в зоне затопления и без удобных подъездных дорог.

Подробная схема Генерального плана по проекту постройки нового жилого квартала

В ТЕМУ

Борки - старинное русское село со своим укладом и вековыми традициями. Промышленные предприятия, вроде шпалопропиточного завода и кроватно-матрасной фабрики, появились здесь только во второй половине XIX века и придали территории некий налет промзоны. Теперь маятник качнулся в другую сторону - заводы уходят из Борок, создавая условия для превращения этого района в тихую, благоустроенную жилую зону.