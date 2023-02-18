«Сами собой звонили колокола». Самое страшное землетрясение в истории Рязани

Будет ли повтор страшного землетрясения в Рязани: эксперты ответили на важнейший после последних событий вопрос. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землетрясение магнитудой 7,7-7,8, которое произошло на юге Турции в ночь на 6 февраля, унесло жизни более 30 тысяч человек! Несколько турецких городов буквально превратились в руины, также разрушения коснулись соседней Сирии, где количество жертв превысило восемь с половиной тысяч. Разборы завалов в этих государствах продолжаются - количество жертв еще увеличится.

Рязань в этом аду тоже потеряла своих жителей: землетрясение унесло жизни ученика 7Б класса школы №1 (Рязань) Алима Каблан и его матери - Эйлем Каблан. Известно, что ребенок находился там на лечении. Как рассказали в школе, Алим был очень открытым, веселым и добродушным мальчиком.

Возможно ли в Рязанской области землетрясение, сопоставимое по последствиям с тем, что произошло в Турции и Сирии? Стоит ли жителям городов опасаться за свои жизни? Поговорим с экспертами.

Сами собой звонили колокола

- В Рязанской области стабильная обстановка, и ждать в обозримом будущем подобной сейсмической опасности не стоит, - поясняет начальник рязанского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

По словам специалиста, наш регион является отдаленным от мест геологических разломов.

- Иногда до нас могут доходить очень слабые толчки, но мы их не чувствуем, - подчеркнул эксперт.

Этот же вопрос прокомментировал заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ имени С. А. Есенина, кандидат географических наук Алексей Водорезов:

- Во-первых, землетрясение в Турции - это результат общего развития тектоники литосферных плит. Аравийский полуостров отрывается от Африки, в тыловой части материка открывается впадина Красного моря, Аравийский полуостров движется на север и давит на юг Евразии. Это движение происходит медленно и рывками, потому что мнется не тесто, не пластилин, а жесткие горные скальные породы. После долгого напряжения возникают срывы - мы воспринимаем их как землетрясения. Происходят они периодично. Где-то раз в 80 лет, где-то - раз в 50 лет. В сейсмичных районах нужно всегда быть готовыми к такому развитию ситуации.

Мы же живем в центре древней Русской платформы. Это стабильная, спокойная система, жесткая и толстая, которую трудно чем-то поколебать. Ни вулканы, ни землетрясения центр Русской равнины не беспокоят, но… Платформа тоже не монолитна, она разбита древними разломами на отдельные блоки.

И когда где-то по краям происходят землетрясения, толчки по разломам могут доходить и до Москвы, и до Рязани. Например, в 1977 году в Москве и Рязани звенели серванты с посудой, качались люстры. Позже выяснилось, что в Румынии произошло мощное землетрясение - там погибли полторы тысячи человек.

Кстати, случались такие катаклизмы и ранее. Например, в 1802 году маленький Пушкин со своей няней были напуганы тряской земли в Москве. В 1445 году - тоже в Москве - тряслась земля, гремели храмы, сами собой звонили колокола. А в более древних источниках есть упоминания о том, что в эпоху Киевской Руси в стольном граде от тряски земли рухнул храм.

Дополнительных требований не предъявляется

При проектировке зданий еще с советского времени в нашей стране учитывается возможность землетрясений. Еще на этапе проектирования делаются поправки на эти стихийные явления, но есть опять-таки одно «но»… Происходит это в сейсмоопасных регионах.

- В Рязанской области определенный коэффициент сейсмоустойчивости, конечно, учитывается. Берется запас прочности, как раз на такие случаи, - говорит мастер строительных работ строительной компании «Мармакс» Борис Черней.

- А какую магнитуду ваши высотные дома смогут выдержать?

- Это зависит от конкретного дома. Фундаменты разные: у какого-то здания столбчатый, у другого сваи, уходящие на шесть метров в глубину - вот такие дома более устойчивые.

Директор строительной компании «Капитал - строитель жилья!» Александр Захаров отметил следующее:

- Рязанская область не расположена в сейсмических районах, поэтому дополнительные конструктивные требования к домам, проектируемым и возводимым ГК «Капитал - строитель жилья!» не предъявляются. Но, несмотря на это, проекты нашей компании соответствуют основным требованиям к жилым зданиям в районах повышенной сейсмичности.

Общая устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных пилонов, стен и стен лифтово-лестничных узлов с жесткими горизонтальными дисками перекрытий. Предельная высота зданий с конструктивом из монолитного железобетона при сейсмичности площадки в 7 баллов не должна превышать 75 метров.

Со стороны редакции отметим, что с 2011 года в Рязани начали строить многоэтажки высотой более 20 этажей. Строительство домов выше 45 метров ведется по «монолитным» технологиям, разработанные для сейсмических регионов.

Когда землетрясения доходили по Рязани

С 1 января 2000 года по 10 апреля 2022 год в Рязанской области было зафиксировано одно землетрясение магнитудой 3.1, а также два землетрясения магнитудой 2+.

В 1977 и 1986 годах жители Рязани почувствовали колебания земли, которые дошли до нас с 8-балльных землетрясений в Румынии и Молдавии. В 16-этажных и 12-этажных новостройках на верхних этажах качались люстры и двигалась мебель. Тогда силу толчков оценили в два балла.

Отголоски страшного землетрясения в Армении в 1988 году также докатились до города на Оке – с толовой на улице Горького тогда на пол падала посуда, разбиваясь вдребезги.

В конце мая 2013 года до Рязанской области дошло «эхо» землетрясения из Сибири. Толчки были не сильнее двух баллов.