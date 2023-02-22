Подвиги прошлого - пример для настоящего

Фото предоставлено ГРПЗ.

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. Если вдуматься, то понятие «защита Отечества» - очень многогранное. Это не только военные маневры и сражения с вооруженным неприятелем. В современных условиях заниматься развитием отечественной промышленности, в том числе и сложных наукоемких отраслей, - значит, укреплять защитный потенциал страны, ее «естественный иммунитет», перед лицом любых внешних угроз. Получается, люди, задействованные в организации современного производства, тоже в каком-то смысле защитники.

Успешный пример такой работы - Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех), один из ведущих российских производителей сложной радиоэлектроники. Примечательно, что у многих людей, занимающих здесь руководящие посты, в семьях бережно хранят память о родных и близких, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. От этих людей, проявивших на поле боя и в тылу стойкость духа, решительность и отвагу, передались их детям и внукам лучшие черты. О ценных семейных воспоминаниях, о преемственности поколений мы и расскажем в этой статье.

Школа воспитания Игоря Фролова

Игорь Фролов пришел работать на должность начальника отдела на Приборный завод 25 лет назад. Сейчас он заместитель директора научно-технического центра ГРПЗ. Дважды лауреат премии имени академика В. Ф. Уткина, почетный изобретатель Рязанской области, заслуженный машиностроитель РФ.

Игорь Иванович говорит, что состояться в жизни ему помогли две вещи: пример отца и советская система воспитания. Самая лучшая система. Она растила патриотов, учила ребят сохранению исторической памяти, тому, что снова стало актуальным в наши дни.

Игорь Иванович Фролов.

- Каждый пионерский отряд в школе носил имя одного из героев того времени, - вспоминает Игорь Фролов. - Наш был назван в честь Олега Кошевого, одного из лидеров подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия». Мы оформили в классе посвященный ему стенд, собрали о нем дополнительную информацию. Оказалось, что корни у Олега Кошевого - из Скопинского района, что он выходец из шахтерской семьи. У меня все это отложилось в душе. Хорошо, когда с детства есть достойные образцы для подражания.

Еще наш класс шефствовал над могилой одного из солдат, умершего в рязанском военном госпитале. Мы ездили на Скорбященское кладбище, приводили захоронение в порядок. И не ограничились этим: нашли данные о родственниках того солдата, всем классом написали им письмо. И спустя какое-то время получили ответ! А потом на встречу с нашим классом приехала вдова того солдата…

Любовь к точным наукам

Отец нашего героя, Иван Дмитриевич Фролов, в 1941 году окончил десятилетку. А уже в 1942-м оказался на фронте. Сначала десять месяцев учебы в 3-м Ленинградском артиллерийском училище, затем - Западный фронт, звание младшего лейтенанта, должность замкомвзвода и верная подруга - 76-миллиметровая пушка ЗИС-3 с приличной дальностью стрельбы, способная пробить броню немецких танков.

Иван Дмитриевич Фролов.

- Отец никогда не рассказывал мне о каких-то ужасах войны. Но зато часто приводил интересные технические подробности, связанные с артиллерией. Как офицер наведения, все годы жизни хранил офицерскую линейку со специальными формулами и трафаретами. Любил объяснять, как геометрия и математика позволяют даже на большом расстоянии рассчитать траекторию стрельбы, - делится с нами Игорь Иванович. - Думаю, эти рассказы повлияли на мое отношение к точным наукам и на выбор жизненного пути.

Фролов-старший был участником битвы на Курской дуге, одного из главных сражений Великой Отечественной. Уцелел. Но война все-таки зацепила его, оставив кровавые отметины на теле, спустя несколько месяцев, в декабре 1943-го, где-то под Брянском.

- Немецкие танки шли в наступление. Расчет моего отца расположился неподалеку от высокой сосны. И вот вражеский танк, метясь в их орудие, попал в дерево. Снаряд после рикошета от дерева поразил весь расчет, 12 человек разом, - рассказывает Игорь Иванович. - Погибли почти все. Отца тоже сначала посчитали погибшим: три осколка прошили его со стороны спины, перебив восемь ребер. И лишь сотрудники подразделения, которое занималось захоронением погибших бойцов, заметили, что в теле лейтенанта еще теплится жизнь…

Отца забрали в медчасть. Но его командир, будучи уверенным, что офицер погиб, уже успел направить к нам домой похоронку. А отец тем временем попал в госпиталь. Там ему наложили шов вдоль позвоночника - огромный, почти во всю спину, и вдобавок обе руки и грудная клетка оказались в гипсе. Придя в себя, он первым делом продиктовал письмо маме. Но та не поверила строкам, написанным чужой рукой. Не верила, что сын жив, пока он сам не приехал домой.

После такого ранения Иван Фролов мог бы демобилизоваться, но в 1944 году он снова на фронте. Участвовал во многих сражениях и был ранен еще не раз - статьи не хватит, чтобы рассказать о каждом эпизоде. Войну офицер закончил в Норвегии с медалью «За боевые заслуги» на груди. В послевоенные годы получил еще одну медаль – «За трудовую доблесть».

В этом году исполняется сто лет со дня рождения Ивана Фролова. Давно выросли внуки, подрастают правнуки, но память о герое, прошедшем всю войну, не меркнет и передается из поколения в поколение, как и все документы, связанные с его жизнью, которые удалось найти в военных архивах.

А еще Игорь Фролов создал что-то вроде короткометражного фильма о своем отце. Подобрал фото и видео из семейного архива, сам смонтировал, - хотя для этого пришлось изучать специальную программу. Получилось что-то вроде воспоминаний «в современном формате» - о том, что в семье Фроловых и так никогда не забудут.

Прямая речь

Игорь Фролов:

- Когда я уже опытным инженером пришел на приборный завод, то был приятно удивлен тому, что здесь и по сей день сохранилась система, вобравшая лучшие социалистические принципы. Например, сохранение производственных традиций. здесь до сих пор действует система наставничества: на работу принимают молодых учеников, напитывают нужными знаниями и умениями, создают все условия для их творчества и инициативы. так и вырастают ценные кадры.

Традиции семьи Ирины Гусевой

Ирина Гусева, начальник цеха гальванических и малярных работ, трудиться на Рязанском приборном заводе с 2001 года. Начинала рядовым технологом станков ЧПУ в 2001 году, поднималась по карьерной лестнице: мастер, начальник участка, замначальника цеха, начальник цеха и, наконец, - начальник комплекса... Сегодня осваивает новое, но, по ее словам, очень интересное направление - гальваническое и малярное производство.

Ирина Юрьевна Гусева.

- Мой отец закончил карьеру в должности заместителя командира вертолетной эскадрильи, служил в Кировабаде (Азербайджан). Мой брат пошел по его стопам - стал командиром эскадрильи на Камчатке. Мама работала на авиаремонтном заводе инженером по ремонту авиационной техники. Ну кем же еще могла стать я, рожденная в семье авиаторов? - говорит Ирина Юрьевна.

- Конечно, работать на предприятии, которое занимается выпуском авиационной техники.

Если серьезно, то в моей семье всегда царила высокая дисциплина. Каждый привык отвечать за свои действия и поступки. Это в нас заложили наши мать с отцом, а в них, в свою очередь, - их родители. Вот и я постаралась привить ответственность своему сыну. Кстати, он тоже трудится на Приборном заводе.

Запомнили молодым и красивым

Маме Ирины Гусевой было всего три года, когда ее отец, Дмитрий Матвеевич Глухов, ушел на фронт. В семейном архиве сохранились его фотографии: красивый, еще молодой и полный сил мужчина. Все, что наша собеседница знает о дедушке-фронтовике, почерпнуто из рассказов маминого старшего брата Михаила, он больше знал и помнил.

Дмитрий Матвеевич Глухов.

- В довоенное время мой дед работал в колхозе, был начальником склада пимокатной фабрики (по изготовлению валенок - Ред.), - рассказывает Ирина Гусева. - Однажды произошла такая история: на фабрику приехала ревизия, и по документам выявилась крупная недостача. Началось следствие, деда арестовали.

Моя бабушка, кстати, у нее было редкое имя - Феодосия, - не умела читать. Но она нашла дома какие-то квитанции, собранные дедом в коробочку, и принесла их следователю. Говорит: я не знаю, что это такое, но, может быть, это поможет следствию? И правда, это оказались очень важные документы, благодаря которым деда потом оправдали, и он продолжал работать дальше, до тех пор пока его не призвали на фронт.

По словам Ирины Юрьевны, Дмитрий Матвеевич был простым красноармейцем. В боях и военных тяготах не забывал жену и детей: почтальон с завидной регулярностью приносил домой бумажные треугольники. И так как бабушка не могла их прочесть сама, то вечерами часто просила сына: «Минька, почитай мне письма с фронта».

- Он читал - один вечер, другой, третий… Но ему тоже было и больно, и горько за отца. И в один вечер он не выдержал - и все письма кинул в печку. И сам потом рассказывал: письма еще только летели в топку, а он уже понял, что сотворил что-то страшное, - рассказывает наша героиня.

12 января 1943 года Дмитрий Глухов получил ранение в сражении под Ленинградом, а 20 января скончался от ран. Был похоронен в деревне Озерки, в братской могиле. На сегодняшний день на плитах мемориала выбито 2090 имен.

- Чтобы найти место захоронения, мама и другие родственники подавали во всесоюзный розыск, а потом ездили туда. Не могли успокоиться - что-то тревожило душу, пока не нашли могилу деда, - говорит Ирина Гусева.

Прямая речь

Ирина Гусева:

- Мне очень важно чувствовать себя нужной. И сегодня на свою работу я каждый день иду с мыслями о том, что приношу пользу - это очень ценно. В большой системе нашего предприятия я чувствую себя на своем месте, но в то же время понимаю, что мне есть куда стремиться и куда расти.

Семейные ветви и ценности Николая Шашина

Николай Александрович Шашин начал свой трудовой путь на ГРПЗ в 2002 году. Активно влился в молодой коллектив, осваивавший перспективное направление - сопровождение сложной продукции нового поколения. Прошел путь от инженера-конструктора до начальника комплексного радиотехнического отдела, был награжден премией имени академика В. Ф. Уткина.

Николай Александрович Шашин.

Должность, которую наш герой занимает сегодня, ответственная и сопряжена порой с решением очень непростых вопросов. Но несмотря на техническую направленность своей деятельности, он увлеченно занимается и семейной историей.

Уточним: семья у Николая Шашина очень большая и ветвистая. Только у одного из его прадедушек было десять детей (об этом подробнее - чуть ниже). Соответственно, на сегодняшний день бабушек и дедушек, дядей и тетей, братьев и сестер разной степени родства у нашего героя столько, что, казалось бы, не сосчитать. Но именно к этому Николай и стремится - найти все ветви и ответвления своего большого семейства, рассыпанные по разным уголкам страны.

- Я с детства интересовался историей семьи, - рассказывает Николай Александрович. - А в 2015 году решил основательно подойти к этому вопросу, задался целью поднять архивные документы и найти как можно больше информации. И так удивительно совпало, что похожие устремления возникли и у родни из тех семейных веточек, которые затерялись в годы Великой Отечественной и которых мы считали погибшими. Так неожиданно все и нашлись.

И еще одна интересная деталь. В поисках родных Николай Александрович «копает» не только вширь, но и вглубь. В прямом смысле слова - он увлечен составлением своего генеалогического древа. В исследованиях Николай Шашин дошел до XVII века и обнаружил в роду немало поводов, которыми по праву можно гордиться.

Например, есть почти столетняя династия морских офицеров, служивших в Кронштадте. А началась морская история семьи с врача Кронштадтского военно-морского госпиталя Андрея Ивановича Федоровского, который написал учебник по анатомии в 1798 году - один из первых учебников для фельдшеров на русском языке, большинство учебников того времени были на латыни. А его внук, уже потомственный морской офицер, в 1865 году передал Александровскому, изобретателю первой подводной лодки с механическим приводом, чертежи своих предложений и изготовленный в соответствии с ними макет подводного судна.

И, конечно же, среди родственников нашего героя немало участников Великой Отечественной и трудового фронта.

Пути служения Родине

Дед Николая Александровича, Василий Иванович Шашин, родился в 1928 году. Когда началась война, ему исполнилось всего 13 лет. Он был третьим ребенком по старшинству, а всего в семье было десять детей. И когда оба старших брата один за другим ушли на фронт и отца семьи тоже призвали, Василий Иванович остался в этой большой семье за старшего.

- На деда, тогда еще подростка, легла забота о семье, о младших братьях и сестрах, но он со своей задачей достойно справился, - делится с нами Николай Шашин. - Работал в колхозе, а еще участвовал в строительстве ДОТов, когда Рязань готовилась к обороне, подвозил бревна и другие стройматериалы. Помню, у нас был участок на берегу реки, и когда вскапывали огород, там находили много гильз. И дедушка всегда определял калибр, рассказывал о тех или иных видах снарядов, об оборонительных сооружениях военного времени. В ходатайстве о его награждении медалью «Ветеран труда» отмечено, что он был достойным участником трудового фронта. В семье он заслуженно пользовался большим уважением.

А оба старших брата, Александр Иванович и Павел Иванович Шашины, воевали на фронте, остались живы и вернулись домой, оба отличились и награждены боевыми медалями.

По бабушкиной линии в роду у Николая Александровича тоже есть фронтовики. Его прадед Владимир Васильевич Крылов (1898 года рождения), учитель физики и математики, участник еще гражданской войны, был призван в декабре 1941-го. Служил в танковых частях, был специалистом по оптике. Потом его перевели в автомобильный батальон, он возил на передовую снаряды и запчасти для танков, а обратно - раненых. В составе 2-го Украинского фронта участвовал в освобождении Бессарабии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. За свою воинскую службу награжден орденом Отечественной войны, семью медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другими.

Владимир Васильевич Крылов. Фото сделано в 1944 году после боев за Будапешт.

- Прадед окончил войну в 1945 году под Брно - в Чехословакии, подавив сопротивление одной из последних фашистских группировок, вернулся домой в конце лета 1945 года. Немного передохнул. А потом снова приступил к учительской работе.

Его жена, Ксения Николаевна Крылова, тоже была педагогом. В 1950 году она получила орден Ленина, высшую гражданскую награду. За трудовую деятельность в годы войны и воспитание детей также награждена тремя медалями.

В детстве я общался и с прадедушкой, и с прабабушкой, именно они научили меня читать и писать.

- Что вы почерпнули от своих родственников?

- От родных людей мы перенимаем лучшие черты. В моем случае это забота о близких, ответственность, требовательность и уважение к себе и к окружающим людям, верность слову и долгу. Благодаря нашей учительской династии и семейным традициям у меня тоже особое отношение к образованию и к знаниям, стремление достигать вершин и целей, которые я сам себе ставлю. Все предки, на мой взгляд, посвятили себя служению Родине, Отечеству - на той или иной стезе. И я, став инженером, продолжаю этот путь.

Прямая речь

Николай Шашин:

- В своей работе я ценю то, что могу реализоваться в крупных интересных проектах, в том числе - инновационных. Наше предприятие - высокотехнологичное, мы всегда стремимся вперед, ищем и находим пространство для дальнейшего роста. Это всегда связано с передовыми научными и техническими решениями. И это меня очень привлекает.