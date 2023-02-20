Московские ученые станут консультантами масштабного проекта по благоустройству природных территорий в Борках

Рязань посетила делегация столичных ученых по поводу комплексного развития территорий вокруг бывшего шпалозавода в Борках. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

16 февраля, в преддверии Дня орнитолога, Рязань посетила делегация столичных ученых. Поводом для встречи стала инициатива комплексного развития территорий вокруг бывшего шпалозавода, предложенная группой компаний «Зеленый сад». Суть проекта заключается в жилой застройке самой промышленной площадки в Борках, а также благоустройства примыкающих к ней природных территорий – Борковского затона Оки и Луковского леса.

По приглашению орнитологов из Рязанского дома белого аиста Антона Барановского и Виталия Тягунина, областной центр посетили основатель московского проекта «Орнитарий» в Сокольниках Вадим Мишин, создатель фильмов о птицах, натуралист Василий Вишневский, делегация ученых Московского зоопарка во главе с начальником методотдела Ириной Африной и завсектором гуманитарных проектов Татьяной Ворониной. Участники лично посетили район Борковского затона и Луковского леса, в первом приближении познакомились с локациями, флорой и фауной этих мест. На местности застройщик показал, где расположатся новостройки, где планируется построить набережную, где предполагается обустроить небольшой кемпинговый городок, а где – питомник для птиц. Следом, в рамках конференции ученые обсудили перспективу организации здесь главной зоны отдыха для горожан и гостей города, ее превращения в рекреационно-экологический парк.

Гостиницы для насекомых, авиарий и дорога в разлив

Благоустраиваемую территорию Борковской поймы Оки предполагается разделить на рекреационную (для отдыха горожан) и экологическую (для реинтродукции птиц) зоны.

Московские ученые предложили в рекреационной зоне прежде всего проложить сеть экологических троп, различающихся по длине маршрута и охвату биотопов. Путников на маршруте будут сопровождать указатели и таблички с описаниями видом растений и гнездящихся птиц, которые могут быть встречены на маршруте. Также планируется разместить на деревьях кормушки для птиц и гостиницы для насекомых. Предполагается, что тропы будут проходить по пойменным гривам и благодаря мосткам и эстакадам смогут быть доступны даже в период половодий. Впрочем, последний аспект еще обсуждается:

– При сооружении эстакад может возникнуть техническая и финансовая сложность. Для начала, нужно максимально эффективно использовать рельефную местность, а уже в последнюю очередь делать эстакады, - подчеркнули эксперты.

На маршрутах оборудовать планируется туристические стоянки с принадлежностями для пикников, чтобы костры разводились только в строго определенных, защищенных местах. Также специалисты Московского зоопарка предложили обустроить в парке экскурсионное бюро, пункты проката инвентаря, зону кемпинга, пляж и даже зимний хаски-парк.

На территории экологической зоны представители московского зоопарка предложили оборудовать питомник, разместить искусственные гнездовья для птиц (начиная с белых аистов и сов, и заканчивая воробьиными птицами), создать авиарий с местной фауной. А в местах наибольшей плотности птиц рекомендовали соорудить павильоны для наблюдения за птицами, крытые лектории.

Предполагается, что в охраняемой экологической зоне будут проводиться прежде всего образовательные экскурсии (орнитологические, энтомологические, ботанические), вестись научная работа. Для рекреационной зоны подойдут форматы праздников и фестивалей, мастер-классы по строительству гнездовий для птиц, сооружению кормушек, уроков на природе, а также комплексные экскурсии «Единение с природой», которые могут быть однодневными или двухдневными (с ночевкой в кемпинге).

Станут ли парки в Борках и Сокольниках побратимами?

Будущий парк в Борках имеет возможность заимствовать лучшие столичные практики. Ведь консультантом рязанского проекта благоустройства выступил основатель проекта «Орнитарий» в Сокольниках Вадим Мишин, который, кстати, очень оптимистично оценивает рекреационные перспективы Борковской поймы:

- Сама природная составляющая здесь удивительно хороша. Огромное разнообразие ландшафтов – и водная зона, и заливные луга, и дубовые рощи, и все это достаточно хорошо локализовано. Опять же, русло Борковского затона имеет очень сложную форму. Сам Господь Бог создал такой ландшафт и, конечно, логично и правильно будет его использовать в качестве зоны рекреации, зоны отдыха и места, которое бы украшало и было туристически привлекательным. Площадь парка составляет более 300 га и позволяет зонировать территории, внедряя попутно разные активности. Должно быть место для отдыха, где люди могут искупаться, и зона барбекю – для обычного времяпрепровождения. Но нужно сохранить и природные территории, где можно пообщаться с естественной средой, понаблюдать за птицами, как в вольных, так и в полувольных условиях. Можно развивать и зимнюю активность. Допустим, катание на ездовых собаках. Самое главное, чтобы не было скучно. Здесь такое место, что, кажется, скучно не будет, - отметил орнитолог.

Благоустройство среды привлечет больше птиц

По словам рязанского орнитолога Антона Барановского, благоустройство и защита Луковского леса позволит сохранить в нем значительное многообразие не только птиц, но и млекопитающих. Известно, что здесь обитают лесная куница, ласка, горностай, американская норка, кутора; из грызунов – серая полевка, лесная полевая мышь, желтогорлая мышь, мышь-малютка, и многие другие зверьки. В Оке живут выдры, ондатры и бобры и однажды даже была замечена краснокнижная выхухоль.

Натуралист Василий Вишневский убежден, что если провести необходимое благоустройство, окрестности Борок могут стать настоящим раем для пернатых:

- Поскольку здесь заливные луга, то на пролете могут останавливаться различные кулики, водоплавающие птицы и другие околоводные. Для людей, живущих в средней полосе, это диковинка. Птицы могут задерживаться на весеннем пролете в красивых нарядах. Например, турухтаны могут устраивать интересные танцы. Так как с одной стороны раскинулись леса, а с другой - открытые пространства, то здесь могут гнездиться хищные птицы, такие, как пустельга, коршуны, канюк, ночные совы (ушастая сова) и другие. Но если повесить, например, дуплоны – специальные большие скворечники, то может загнездиться и серая неясыть. Возможно, долетит когда-нибудь и длиннохвостая неясыть. Для них уже строятся большие домики. Искусственные сооружения, но органично вписывающиеся в дикую природу, которую осваивает человек.

Если дуплоны повесить в большом масштабе и рассредоточено, то вероятность расселения птиц увеличится. Пернатые прилетят и останутся выводить птенцов.

Нужно защитить лес от американского клена

В Луковском лесу растет огромное количество американского клена. Ученые согласны, что данный вид не приносит никакой пользы и даже вредит окружающей среде, вытесняя естественные для нее породы деревьев.

- Чтобы сделать экологический парк, прежде всего, нужно очистить территорию от мусора. И было бы здорово, чтобы к этой работе были привлечены школьники, студенты и местные жители, - призывает замначальника методического отдела Московского зоопарка, координатор программы по сохранению белоплечего орлана Любовь Курилович. - Американский клен надо вырубать. Это агрессивное растение, которое очень быстро распространяется по площади территории и выживает другие, более «нежные», виды деревьев.

- С орнитологической точки зрения, американский клен растет там, где бы могло расти более интересное дерево в питательном плане – к примеру, тот же ясень. Летучки американского клена едят, но очень мало и редко, - солидарен с коллегой автор фильмов о птицах, натуралист Василий Вишневский.

На смену американскому клену орнитологи предложили дополнительно высадить в будущем парке деревья и кустарники, естественные для данного биотопа и привлекательные для птиц.

- Местность прежде всего интересна тем, что она заливается. С другой стороны, это накладывает некоторые ограничения на посадку деревьев, которые хотелось бы видеть здесь с точки зрения привлечения птиц, - поясняет Василий Вишневский. - Поэтому те деревья, которые играют ключевую роль для определенной группы птиц, имеет смысл сажать там, где не происходит залив, за пределами зоны затопления, где-нибудь повыше, например, на месте, где планируется набережная. В незаливной части нужно посадить ясень - это ключевое растение для снегирей. И второе, более универсальное растение - рябина, которая интересна многим зерноядным птицам: и снегирям, выедающим на ней семечки, и зеленушкам, и северным гостям свиристелям, и всем видам дроздов, в том числе, дроздов рябинников, которые в годы урожая рябины задерживаются. И, поскольку зимой птиц меньше, как раз наличие этих деревьев – ясеня и рябины – позволит в холодное время года скрасить досуг горожан.

Кроме того, по мнению орнитологов, в будущем дендроплане важно предусмотреть растения для заселения открыто гнездящихся птиц. К примеру, тую – за счет плотной кроны привлекающую мелких воробьиных птиц. Или кустарники, где птицы могут спрятаться от хищников. Например, венгерская сирень - ее семена едят те же снегири.

Еще одна важная деталь – газон. Эксперты подчеркнули, что при благоустройстве лучше будет использовать не классический газон, который довольно скуден в кормовом плане, а воспользоваться тем, что дает природа. В частности, высадить спорыш или горец птичий – это такое сорное невысокое растение, растущее на грунтовых дорогах. Его семена обеспечивает пропитанием очень многих зерноядных птиц.

Ученые солидарны, что при разработке плана благоустройства должны быть учтены и интересы природной среды, и интересы человека. Ожидается, что новые объекты парковой инфраструктуры в Борках, хорошо продуманные специалистами, станут местом притяжения отдыхающих, любителей активного образа жизни, натуралистов, молодых ученых, студентов и активных наблюдателей за птицами - жителей и гостей Рязанской области.

P.S. По итогам визита в Рязань, ученые договорились о создании рабочей группы по подготовке проекта благоустройства будущего парка в Борковской пойме. Застройщик принял предложения экспертов и делегировал рабочей группе разработку эскиза проекта. Для этого ученым потребуется топосъемка и дендроплан местности, которые им подготовят в ближайшие месяцы. Следующий визит в Рязань орнитологи наметили на вторую половину апреля, чтобы полнее познакомиться с природными биотопами, пройти вокруг Борковского затона и по Луковскому лесу. Тогда же ученые обещают представить первые наброски будущего биосферного парка.

Из первых уст

Заместитель начальника методического отдела Московского зоопарка, координатор программы по сохранению белоплечего орлана Любовь Курилович:

- Нужно воспитывать людей, начиная с самого детства. В наши планы входит так обустроить пространство, примыкающее к Боркам, чтобы люди всей душой проникались к бережливому отношению к природе, а также способствовать тому, чтобы сохранялись растения, птицы, млекопитающие, насекомые. Мы хотели бы, чтобы граждане всех возрастов открыли глаза и прочувствовали, насколько прекрасна природа, даже та, которая находится совершенно недалеко от города. Чтобы они поняли, что это бесценное богатство нужно сохранять, и получали удовольствие от нахождения среди этой природы.

На местности застройщик показал, где расположатся новостройки, где планируется построить набережную, где предполагается обустроить небольшой кемпинговый городок, а где – питомник для птиц. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Будущий парк в Борках имеет возможность заимствовать лучшие столичные практики. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА