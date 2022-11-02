Ряжский полицейский Андрей Трифонов представит Рязань в финале общероссийского конкурса «Народный участковый»

Традиционно каждый год «Комсомольская правда» совместно с МВД РФ проводит всероссийский конкурс «Народный участковый». В этом году уже завершился второй региональный этап, и с помощью онлайн-голосования рязанцы выбрали кандидата, который представит регион на федеральном этапе конкурса.

Андрей Владимирович зарекомендовал себя как грамотный, профессиональный участковый.

Потомственный участковый

КП-Рязань связалась с победителем регионального этапа - участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России «Ряжский», капитаном полиции Андреем Трифоновым.

На службу в органы внутренних дел Андрей Владимирович поступил в декабре 2015 года, и вот уже пять лет он работает в должности участкового уполномоченного полиции. Как признался наш герой, он с детства проявлял интерес к профессии полицейского.

- Мой отец работал участковым, и всегда служил для меня примером. Когда мне было девять лет, я потерял отца. Он погиб при исполнении служебных обязанностей, - рассказал Андрей Трифонов.

Трагическая история в семье не остановила Андрея в своих стремлениях продолжить династию. После службы в армии, в память об отце он продолжил его дело.

Андрей Владимирович работает в родном Ряжском районе – там же, где служил его отец. Он отвечает за территорию, где проживает почти тысяча человек. И с каждым из них участковый старается познакомиться лично, узнать о его проблемах и чаяньях. Только в этом году полицейский рассмотрел 350 жалоб и заявлений от ряжцев, а также пресек 105 административных правонарушений.

С каждым на своем участке Андрей Трифонов старается познакомиться лично, узнать о его проблемах и чаяньях.

«К каждому человеку нужен свой подход»

Как отмечает участковый, он регулярно проводит поквартирные обходы, и ему достаточно одного взгляда на семью, чтобы вычислить социально неблагополучную. Правоохранитель признается, что в своей работе старается решать все проблемы по-доброму, избегать конфликтных ситуаций, а главное – не вызывать агрессии.

- Стараюсь быть отзывчивым, реагирую на каждое обращение - по-другому в нашей работе нельзя. Стараюсь делать упор на профилактику правонарушений. Разговариваю с людьми, направляю на путь истинный, чтобы не нарушали общественный порядок. К каждому человеку нужен свой подход.

Коллеги отмечают, что Андрей Владимирович зарекомендовал себя как грамотный, профессиональный участковый. Местные жители доверяют ему и уважают, и даже поздравляют с праздниками. Подтверждением тому служат многочисленные награды. Так, за высокие показатели в работе Андрея Трифонова неоднократно поощряло руководство Управления МВД России по Рязанской области и администрация Ряжского района.

10 ноября завершится финальное онлайн-голосование, в котором определятся победители общероссийского конкурса. Результаты определят на основе индекса доверия граждан при помощи специальной формулы с учетом численности населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза состоится в День участковых уполномоченных полиции, 17 ноября. Предлагаем рязанцам поддержать своего земляка капитана Андрея Трифонова.