Почему забота об объектах культурного наследия в Рязани оборачивается проблемами для простых людей?

Застройка в Борках плотная и довольно хаотичная.

Три года назад на части территории Рыбновского района, включенной в объект культурного наследия «Есенинская Русь», стали действовать ограничения хозяйственной и строительной деятельности для местных жителей. Эти ограничения, хоть и имели целью благие намерения защитить территорию, примыкающую к музею-заповеднику Сергея Есенина, от бесконтрольной застройки, но уже с самого начала выглядели чрезмерными. Так же необоснованными местные жители посчитали тогда и слишком обширные границы охраняемой зоны, куда вошли десятки населенных пунктов.

Попытки ограничить застройку есенинских мест начались еще в 2006 году, когда вышло постановление правительства Рязанской области об утверждении границ музея-заповедника Есенина. Методом проб и ошибок к 2019 году областные чиновники совместно с активистами-общественниками выработали, наконец, действенный механизм по ограничению застройки. Однако опыт применения методики в ситуации с «Есенинской Русью» показал всю ее неоднозначность и вызвал недовольство местных жителей. Тем не менее, тот же механизм в неизменном виде сегодня пытаются тиражировать уже городские власти. На этот раз объектом ограничений выступает поселок Борки и прилегающая к нему территория.

Запрет на уже построенное

В редакцию рязанской «Комсомолки» поступили обращения обеспокоенных жителей рязанского микрорайона Борки по поводу разрабатываемого ОАО «России ский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Рязани. Жители сомневаются в обоснованности планируемого включения москвичами всей территории микрорайона Борки в охранную зону объектов культурного наследия, с установлением ограничений по использованию земельных участков в соответствии с целевым назначением. В чем же причина их беспокойства, если разрабатываемый проект, судя по его наименованию, предназначен охранять, а не уничтожать? Давайте разбираться.

Согласно проекту «Гипрогора», для поселка Борки и прилегающей территории устанавливаются требования к облику зданий и сооружений (в том числе существующих на местности), параметры нового строительства, а также ограничивается возможность изменения типа сложившейся застройки. Таким образом, после вступления нормативов в силу граждан будут обязывать через суд приводить все принадлежащие им постройки, в т.ч. жилые дома в соответствии с установленными регламентами по проекту (см. «Охрана через запреты»).

Проект затрагивает не только частные дома жителей микрорайона. Как оказалось, в промышленной зоне, на территории бывшего шпалозавода, в соответствии с устанавливаемыми ограничениями не будет проводится озеленение или создаваться зона жилой застройки – там планируется размещение новых (!) производственных зданий и сооружений, которые по-видимому, с точки зрения института «Гипрогор», не будут диссонировать со сложившейся природно-исторической средой и займут достойное место в фоновой композиции застройки для визуального восприятия ансамбля Рязанского Кремля.

Достанется и торговому центру «Солнечный» - проектом установлен запрет на размещение объектов, которые в настоящее время введены в эксплуатацию и используются собственниками по целевому назначению, в т.ч. предприятия автомоек, автосервис, объекты складского назначения. Фасады здания, кровля ТЦ «Солнечный» имеют несоответствующие требованиям рассматриваемого проекта цветовые и конструктивные решения; не соответствуют требованиям проекта «Гипрогор» существующие параметры озеленения территории и количество экопарковок. Рассматриваемым проектом на территории существующего торгового центра предусматривается размещение общественно-рекреационной и туристической инфраструктуры.

В случае утверждения указанного проекта, собственник здания ТЦ «Солнечный, как и собственники жилых домов в микрорайоне Борки, будет обязан привести здание в соответствие к вышеназванным требованиям и параметрам.

Жителям Борок предлагают раскошелиться

Надо иметь в виду, что приведение объектов недвижимости в соответствие с устанавливаемыми требованиями – это не просто слова и рекомендации. За этими «благими намерениями» стоят деньги, и немалые – от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей за каждый объект капитального строительства. Эти расходы включают разработку проекта, получение разрешения на реконструкцию и проведение самих работ. Учитывая, что только частных жилых строений в Борках - более полутора тысяч, можно подсчитать, что общий счет предполагаемых расходов (и, соответственно, чьих-то доходов) может исчисляться миллиардами рублей.

В основе многих, да, пожалуй, практически всех процессов, происходящих в той или иной сфере деятельности, лежит экономика, деньги. Каждый проект, будь он хоть трижды направлен на всякие благие дела, имеет в своей основе бюджет, состоящий из расходов и доходов. Денежный поток чаще всего устремлен в двух направлениях – из бюджета в частные компании и из средств граждан - тоже в частные компании. Конечным выгодоприобретателем при этом выступает не тот, кто платит, а тот, кто получает деньги.

Разыскиваются памятники для срочной охраны

А что же инициатор введения запретов, какова его точка зрения? В данном случае оппонентом местных жителей выступает государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Именно она выступает со стороны государственных органов в вопросе разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Позиция инспекции, скажем сразу, в определенной степени снимает обеспокоенность жителей Борок. Исполняющий обязанности начальника инспекции Олег Василькин напоминает, что законодательство не предусматривает сноса либо обязательной реконструкции уже возведенных объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют установленным требованиям и ограничениям.

Причинами актуализации проекта зон охраны объектов культурного наследия Василькин называет серьезное изменение градостроительной ситуации в городе Рязани по сравнению с 1986 годом, когда были установлены зоны охраны, в том числе увеличение количества памятников, которые нужно сберечь, а также необходимость государственной регистрации установленных требований и ограничений.

Кроме того, по его заверению, при получении полного комплекта научно-проектной документации будет организовано ее общественное обсуждение. Правда, уже после положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Заместитель генерального директора ОАО «Гипрогор» Сергей Ткаченко более осторожен в заявлениях. Он подчеркивает, что законодательством предусматривается проведение общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы проекта, но не обещает прямо его проведения. В остальном позиция разработчика проекта схожа с позицией заказчика: законодательно снос объектов, не соответствующих установленным параметрам, не предусмотрен. Вместе с тем, отклонения от установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия режимов использования земель и градостроительных регламентов не допускается. Производственная застройка на территории бывшего шпалозавода, по словам Сергея Ткаченко, также предусматривается с учетом ограничений и в соответствии с существующим разрешенным использованием участков – обслуживание производственных зданий и сооружений.

Но вернемся непосредственно к вопросам охране объектов культурного наследия. Какие новые памятники появились в Борках в последние 35 лет – неизвестно. Является ли промзона бывшего шпалозавода объектом достойным сохранения – неясно. Зачем включать в проект обязательную реконструкцию существующих объектов, если это не предусмотрено законом – непонятно. Будет ли возможность у общественности после всех проведенных экспертиз оспорить необходимость и объемы предполагаемых изменений – это тоже большой вопрос. Вопросов остается много. «Комсомолка», как всегда, постарается держать руку на пульсе и информировать читателей обо всех изменениях в развитии ситуации с охранными зонами в Борках.

Подробности

Охрана через запреты

Если проект «Гипрогора» утвердят, жителям Борок грозят следующие ограничения:

- ограничивается возможность изменения типа сложившейся застройки – жилой дом с земельным участком. Теперь никто из жителей микрорайона Борки не сможет построить баню, а существующие надворные постройки подлежат сносу;

- устанавливаются параметры нового строительства: максимальная высота от проектной отметки земли до конька кровли – 9 м; максимальный процент застройки земельного участка – 40%; минимальный процент площади озеленения земельного участка - не менее 30%;

- устанавливаются требования к облику здании и сооружении , в т.ч. к существующим, в отношении которых предусматриваются мероприятия по изменению или устранению объектов, диссонирующих с исторической средой:

1. одно-двухэтажная традиционная деревянная и смешанная застройка;

2. крыши вальмовые, двускатные, угол наклона 20-30 градусов;

3. максимальная высота от проектной отметки земли до конька кровли – 9м; 4. цветовое решение: дерево окрашенное или без окраски, облицовочный кирпич, окраска по штукатурке светлыми, пастельными тонами или побелка; выделение деталей фасада контрастным цветовым решением, сочетающимся с цветом стен; кровля: окраска в красно-коричневые (сурик), темно-зеленые, оттенки серого; не допускаются покрытия с высокой отражающей способностью;

5. ограждения: максимальная высота - 1,8 м; штакетник, решетка либо сплошное заполнение по деревянным или каменным столбам.

Мнение редакции

Понимать с чего начинать

Тема защиты исторической застройки, аутентичных деревянных и каменных домов безусловно актуальна для Рязани, как и для любого древнего города, которому есть что сохранять. Но нужно проявлять логическую последовательность в выборе для этой самой охраны территорий, их фактического наполнения. Что именно планировалось сохранить в заповеднике «Есенинская Русь» за пределами исторической части Константинова? Сколько старинных аутентичных домов сохранилось в Костино, Федякино, Новоселках? Они одиночны или образуют улицы? Культурный ландшафт в целом вообще-то напоминает заповедную деревню или это давно уже выглядит как обычный сельский самострой - брус, пеноблоки, сайдинг и облицовочный кирпич?

В Борках все еще интереснее. Десятилетиями эта территория застраивалась и перестраивалась как рабочая окраина Рязани. От классической русской деревни там не осталось практически ничего. Что стремятся там сохранить горадминистрация, инспекция по охране памятников, институт «Гипрогор»? Судя по вводимым ограничениям, этот микрорайон видится чиновникам как европейская средневековая деревушка с открытки. Только вот в Борках не из чего делать эту сельскую архитектурную идиллию. Да и денег на перестройку у людей нет. Второй вопрос: зачем сохранять именно Борки? Там находятся туристические достопримечательности, это место паломничества всех гостей города? Конечно нет. Никто из туристов туда не заезжает. Для них там пока ничего интересного нет. Если сохранять в Борках нечего и незачем, то быть может лучше присмотреться к другим локациям в Рязани и области и начать с них?