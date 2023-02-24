Рязанки мстят... Как мстительницы могут оставить мужчин с долгами, уничтоженной квартирой и без работы

Мстительницы запомнились рязанцам надолго из-за своих поступков после расставания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Что можно сделать, когда тебе больно после разрыва с мужчиной? Просто успокоиться и идти дальше? Смириться? Наши героини из Рязани выбрали куда более интересный путь. Ведь любимый человек вдруг раз и навсегда превратился во врага, которому нужно непременно отомстить... Собрали невероятные истории, в которых женщины сделали все, чтобы запомниться своим бывшим на всю жизнь.

«Какие алименты? Ты ничего не платил»

- Все шло по сценарию: поженились, потом двое детей. Вместе прожили пять лет. Любовь прошла, я первым подал на развод, так как считал, если люди разлюбили друг друга, то нельзя оставаться с нелюбимым человеком и терпеть, - рассказывает Валерий, отец двоих детей – 7-летнего и 8-летнего возраста.

Ольга и Валерий договорились, что оформлять документы на выплату алиментов не будут, а решат все сами, неофициально.

- Платил ей алименты, отдал квартиру и машину. Остался ни с чем. Выплачивал сам лично со своей зарплаты определенную сумму – около 15 тысяч рублей на содержание детей, иногда и больше. Дарил подарки на все праздники, докупал ребятишкам к учебе все, что было необходимо… А она «сбагривала» детей с ночевками, когда ей нужно было встречаться с другими мужчинами. Длилось это в течение пяти лет.

По истечении этого времени бывшая вдруг забыла обо всем хорошем, что делал для нее и их детей рязанец, и подала на него в суд за то, что тот якобы не платил алименты. Так мужчина остался с огромными долгами, и чуть не угодил в тюрьму. А женщина довольна своим поступком, нажившись на отце своих детей.

Устроилась на работу в компанию, где он работал

- Он со мной очень некрасиво поступил. Изменил мне с моей подругой, но свалил все на меня – мол, я сама виновата была, что он так поступил, ведь Нина – моя «подружка», в отличие от меня, была поактивнее и интересней! Ну, я и решила ответить «взаимностью» - устроилась в компанию, где он работал. Правда, он там был обычным грузчиком, а я офис-менеджером. И при любом удобном случае, звонила ему на рабочий телефон, чтобы он забирал тяжелые коробки. Иногда он приезжал с тележкой, а коробок не было. «Показалось видимо», - подшучивала я, и через пять минут после его ухода, опять звонила. Видели бы вы его лицо! Через пару месяцев моих провокаций он уволился…

Моя бывшая сожгла мой загранпаспорт и баллончиком расписала квартиру с евро-ремонтом

Это было три года назад. Я только сделал дорогой ремонт. Но отношения с моей подругой начали ухудшаться – ей надо было все больше и больше. Каждый раз ссорились из-за денег, из-за того, что я якобы мало зарабатываю, что я жадный. Очень устал от скандалов и решил все это закончить. Еве пришлось переехать к подруге в общежитие. Она мне постоянно звонила и плакалась на том проводе. Как только она понимала, что ничего не вернуть, бросала трубку, перезванивала вновь и орала благим матом:

- Я тебя ненавижу!!! Вот увидишь, ты приползешь ко мне на коленях, но мне ты уже не нужен! – вот так она верещала. Но меня это только сильнее отталкивало, и я вообще не реагировал на ее угрозы, мольбы и крики. Зря я не придавал всему этому никакого значения...

Когда я однажды вернулся домой, то увидел буквально растерзанную квартиру. Оказывается, она успела сделать третий ключ, перед тем, как отдать мне ключи от моей квартиры. Все было уничтожено: матрас проткнут ножом и выпотрошен, вся техника была разбита, все вокруг было в сырых куриных яйцах, скорлупе, размазанные полы в помидорах. Весь мой гардероб был разорван и порезан ножницами. А белые стены, натяжные потолки расписаны оскорблениями красным баллончиком краски. В каждой комнате царил хаос и ужас. Исправить это стоило больших денег. А еще эта 19-летняя девчонка сожгла мой «загранник». Я собирался лететь в Германию, делал визу, и Ева была в курсе. И вот, остается мне каких-то пять дней до вылета, а мой заграничный паспорт превратился в пепел.

Рязанец не стал показывать, какой урон ему нанесла бывшая. Сменил ключ и привел квартиру в более-менее приличный вид, забыв о неприятности.

Вывод из этих вышеописанных историй банален и прост – будьте аккуратны, когда расстаетесь с человеком...