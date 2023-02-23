Седьмой Вечный огонь – в Рязанской области в канун Дня защитника Отечества зажгли негасимое пламя

Вечный огонь на площади Маргелова в память о павших в локальных конфликтах.

С 22 февраля Вечный огонь, расположенный на площади Маргелова в Рязани, горит негасимым пламенем в память о защитниках Отечества, павших в локальных конфликтах. Минобороны внесло мемориал в реестр Вечных огней России. Ранее этот мемориальный объект именовался Огнем памяти и зажигался работниками коммунального хозяйства лишь по определенным датам.

Зажжение еще одного Вечного огня в регионе – событие действительно важное. Поэтому мы решили вспомнить историю появления Вечных огней в нашей стране.

Принято считать, что первое негасимое пламя было зажжено в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области 9 мая 1957 года. 6 ноября того же пятьдесят седьмого Вечный огонь зажгли на Марсовом поле в Ленинграде. Именно это «бьющееся сердце» стало источником пламени для большинства воинских мемориалов.

Затем были зажжены Вечные огни Крымского полуострова.

В город-Герой Москву пламя Победы пришло в знаковом для Советского Союза 1961 году. На Преображенском кладбище 9 февраля зажгли первый Вечный огонь златоглавой. Самый главный Вечный огонь страны – на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены – зажгли 8 мая 1967 года.

Первый Вечный огонь Рязанской области был зажжен в областном центре на площади Победы 7 мая 1975 года. Пламя перенесли от могилы Неизвестного солдата в Москве. В торжественной церемонии приняли участие Герои Советского Союза Ковзан Б.И, Самохин А.Н., генерал-майор Шлепин Д.К. и первый секретарь обкома КПСС Приезжев Н.С.

Согласно данным правительства Рязанской области, до последнего времени в регионе находилось шесть негасимых Вечных огней – в Рязани, Сасове, Скопине, Пронске, Михайлове и Шацке. 22 февраля 2023 года этот список пополнил Вечный огонь на площади Маргелова в Рязани.