«Мужья убирали Telegram из смартфонов своих супруг…» Рязанский владыка высказался об опасности безграничного потребления информации

Митрополит Марк: Информация должна быть дозированной, и только та, которая нужна вам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал об опасности безграничного потребления информации. По его словам, он неоднократно сталкивался, когда люди прилипали к телевизорам и смартфонам, а потом теряли душевный покой и сон.

«Знаю, что некоторые мужья убирали приложение Telegram из смартфонов своих супруг. Вообще, конечно, особенно для женщины, девушки, не нужно столько информации. Информация должна быть дозированной, и только та, которая нужна вам. Особенно аккуратным нужно быть во время «слепого блуждания», когда человек беспорядочно смотрит то новости, то что-то развлекательное, и потом пошло-поехало», - сказал владыка в эфире радио «Логосъ-Рязань».

Как отметл глава Рязанской епархии, если человек хочется остаться стройным, то ему нужно воздерживаться от чрезмерного употребления пищи, а если хочет сохранить мир и покой, то нужно оградить себя от лишней информации.

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