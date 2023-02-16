Чтобы отомстить мэрии и приставам рязанец поджег квартиру. Погибли два человека

Два человека погибли в ночном пожаре в Рязани 4 мая 2020 года, трое госпитализированы. Фото: телекомпания «Ока».

16 февраля в Рязанском областном суде огласили приговор 57-летнему рязанцу, обвиняемому в поджоге муниципальной квартиры на улице Гагарина и убийстве двух человеком.

По данным прокуратуры Рязанской области, поддержавшей обвинение, в мае 2020 года сотрудники мэрии и судебные приставы пытались выселить мужчину из квартиры на цокольном этаже, которую он, по их мнению, занимал незаконно. Рязанца это порядком взбесило, и он решил сжечь муниципальное жилье вместе с жильцами дома.

Он разлил по комнате канистру бензина, поджег и – скрылся на своем автомобиле, не вызывая ни пожарных, ни других сотрудников экстренных служб.

В это время дым стал заполнять дом, поднимаясь на верхние этажи дома и заполнил помещение подъезда. На четвертом этаже проживали 21-летний парень и девушка годом моложе. Опасаясь гибели в огне, парень выбежал в подъезд, девушка – на балкон, но дымом заволокло уже все помещения. В результате попадания угарного газа в их легкие, они сначала потеряли сознание, а потом скончались от острого отравления угарным газом.

Ни во время предварительного следствия, ни в суде обвиняемый вину не признал и не раскаялся, заявив о полной непричастности к поджогу и гибели людей.

Суд изучив все материалы дела и исследовав доказательства приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить родственникам погибших 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда, а также 300 тысяч рублей администрации Рязани в счет возмещения имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В ночь на 4 мая в Рязани загорелся пятиэтажный жилой дом по адресу улица Гагарина, 60/64. В ходе тушения пожарные эвакуировали 15 жильцов дома, но два человека погибли (читать подробнее).

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