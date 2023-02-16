Случайные раны. Рязанские врачи спасли зрение двум детям с проникающими ранениями глаз

Механические повреждения глаза всегда крайне опасны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врачи-офтальмологи рязанской больницы им. Семашко рассказали, как спасли глаза двоим мальчишкам, случайно получивших проникающее ранение.
В начале февраля родители привезли девятилетнего мальчика, который жаловался на светобоязнь, слезотечение, говорил, что в глазу что-то есть, мешает.
- Мы выяснили, что повреждение мальчик получил, когда извлекал из игрушки-пистолета деталь с помощью пластикового пинцета с силиконовым наконечником, и случайно сам себе попал острой частью в глаз, - рассказывает врач-офтальмолог Арина Гаврикова.
Во время обследования специалисты обнаружили на роговице проникающую линейную рану. Ребенку срочно провели первичную хирургическую обработку раны, пролечили, а потом выписали из стационара.
Врачи-офтальмологи Арина Гаврикова и Анастасия Соколова.
Другой случай был гораздо сложнее. Восьмилетний ребенок так повредил себе глаз обычной шариковой ручкой, что разгерметизировал глазное яблоко. В результате инфекция стала стремительно развиваться.
Мальчика экстренно прооперировали, назначили ему базовую антибиотикотерапию, но она не дала положительных результатов.
- В таких случаях дорога каждая минута. Внутриглазная инфекция развивается стремительно и влечет за собой резкое снижение остроты зрения вплоть до полной потери. Решили подключить антибиотики резерва последнего поколения, с клиническим фармакологом больницы согласовали дозировки препарата, - вспоминает врач-офтальмохирург Анастасия Соколова.
Врачам удалось купировать инфекцию, сохранить мальчику глаз и высокие зрительные функции. Такой результат стал настоящей победой медиков.
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