«Наташин парк» и покушение на Столыпина. Какой след оставила в истории рязанская революционерка Наталья Климова

Какой след оставила в истории рязанская революционерка Наталья Климова? Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В музейном центре имени Солженицына открылась выставка, посвященная Наталье Климовой - революционерке, участвовавшей в покушении на Петра Столыпина. У рязанцев имя этой девушки на слуху - в память о ней назван «Наташин парк» в центре города (официальное название парка Верхний городской сад - Ред.). Чем еще примечательна эта историческая личность, «Комсомольская правда» узнала у ведущего специалиста Госархива РФ Григория Кана.

Вдохновленная Толстым и Ницше

Наталья Климова прожила короткую жизнь - ей было отпущено всего 33 года. Как комета, стремительно пролетев над горизонтом дореволюционной России, она оставила после себя яркий след.

Наталья Климова родилась почти 130 лет назад в Рязани. Ее родители были значимыми людьми. Отец Сергей Семенович вел адвокатскую практику и был членом Госсовета от Рязанского земского собрания. Мать - Любовь Выропаева - получила высшее медобразование в Швейцарии и стала одним из первых в России врачей-гинекологов. Правда умерла она довольно рано - Наталье тогда было всего девять лет. Через два года отец женился на сестре покойной.

Наталья окончила Рязанскую женскую гимназию, а затем переехала в Петербург и поступила на только что открывшиеся высшие естественно-научные курсы. Юная гимназистка увлекалась трудами Льва Толстого, а позже ее поглотила философия Фридриха Ницше. В Северной столице барышня всерьез погрузилась в общественную жизнь и политику, ее начало затягивать революционное движение. Юная Наталья стала свидетельницей Кровавого воскресенья - 9 января 1905 года в результате разгона демонстрации с применением огнестрельного оружия погибли порядка 130 петербургских рабочих.

- Что ее толкнуло на радикальную оппозицию? Постоянный глубокий разлад между понятиями «истина», «справедливость» и «должное». Она особенно отмечает такие вещи, как тюрьма, самоуправство, дикость, произвол, - отмечает Григорий Кан.

За милым лицом молодой барышни скрывалась отважная революционерка, устроившая взрыв на даче Столыпина.

«Нельзя ничем искупить ошибок»

Из Петербурга Наталья переехала ненадолго в Рязань, а затем перебралась в Москву. В столице рязанка помогает участникам декабрьского вооруженного восстания - носит на баррикады револьверы и патроны. Встав на революционный путь, Наталья вместе с рязанскими друзьями вступила в боевую организацию союза эсеров-максималистов. Между лидером боевой организации Михаилом Соколовым и Натальей Климовой возникают горячие чувства, и вскоре их роман перерастает в брак.

Наталья вместе с мужем готовит покушение на председателя Совета министров Петра Столыпина, не зная, что этот опрометчивый шаг разрушит ее жизнь и заберет покой. Террористы заложили взрывчатку на даче Столыпина на Аптекарском острове. Взрыв прогремел в день общественного приема. Столыпин не пострадал, но были ранены его дети. Погибли 24 непричастных к правительству человека - официанты, няни, дети, беременные женщины… Позже, давая показания, Климова призналась, что их группировка долго колебалась, но решила любой ценой прекратить преступную деятельность Столыпина.

- У Натальи настолько выросло чувство вины, что через полтора года после взрыва, она едва не покончила с собой. Участием в этом теракте она себе сломала жизнь, - отмечает специалист.

Климова оставила свои размышления: «По-моему, нельзя ничем искупить ошибок, никакими муками, никакой жертвой, смертью своей. Нужна колоссальная жизнь, полная страсти, чтобы не искупить, а чтобы уравновесить приход с расходом».

Почему ее не казнили?

Вскоре ближайших друзей Климовой арестовали и повесили, в том числе был казнен горячо любимый муж. 30 ноября 1906 года пришла очередь идти на эшафот и самой Климовой. Наталья написала свое знаменитое «Письмо перед казнью», опубликованное в журнале «Образование». Ее размышления произвели большое впечатление на современников. Даже придирчивый критик Корней Чуковский восторженно отзывался об этой литературной работе.

«Или отдаться борьбе без возврата, без сожаления, борьбе, идущей на все и не останавливающейся ни перед чем и счастье видящей лишь в победе или смерти, - или, пользуясь всеми преимуществами привилегированного положения (в настоящем или близком будущем), отдаваясь науке, природе, личному счастью и семье, рабски подчиниться и открыто и честно признаться в полном равнодушии к тому, что когда-то считал «святая святых» души своей», - писала она в своем знаменитом «Письме перед казнью».

Душевные муки 21-летней Натальи длились недолго - приговор заменили на пожизненное заключение.

- Почему ее не казнили? Правительство нуждалось в союзе с партией «Союз 17 октября», а отец Климовой был одним из руководителей регионального отделения партии октябристов, - говорит эксперт.

Ее отец направил письмо в защиту дочери, где писал, что Наталья - легкомысленная девушка, увлеченная современной революционной эпохой.

Выставка продолжит работу до июня. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Она была большой авантюристкой»

Климова отбывала свое наказание в Петропавловской крепости, когда узнала, что отец умер в Рязани от туберкулеза. Но Наталья не падает духом, и летом 1909 года организует побег из Новинской женской тюрьмы в Москве, куда ее перевели со временем. Вместе с ней убежали еще 12 каторжанок.

Так Климова навсегда уезжает из Российской империи. Ее путь походит через Восточную Россию, затем она следует вместе с торговым караваном на верблюдах через пустыню Гоби. Рязанка пересекает Монголию, Китай, приезжает в Японию, а затем на пароходе - в Париж.

- Она была большой авантюристкой. Отчасти возможно, под влиянием философии Ницше, - комментирует Григорий Кан.

«В прошлом у меня одна сплошная боль»

В эмиграции Климова пытается найти себя, теряясь между выбором: устраивать личную жизнь или возвращаться к революционной деятельности. У Климовой усиливается чувство вины, и она решает: если раньше она отнимала жизни, то теперь будет давать жизнь.

Ее новым избранником становится избежавший каторги Иван Столяров. Пара женится, и у них рождается три дочери. Старшая, Наталья Столярова, стала впоследствии очень известным литературным политическим деятелем. Вторая дочь, Екатерина, прожила 96 лет. Третья - прожила недолго и умерла от тифа.

- Екатерина Столярова умерла в 2009 году в Женеве, и я через посредничество одной французской актрисы с ней переписывался. Она сообщила мне кое-какие сведения о своей матери. Она тоже была незаурядным человеком, - отмечает автор книги «Наталья Климова. Жизнь и борьба» Григорий Кан.

В Париже она пишет: «В прошлом у меня одна сплошная страшная боль. Стараюсь эти годы не вспоминать, стараюсь забыться. Там позади у меня нет ни одной маленькой звездочки. Все тяжело, все больно». «Заграницу я не люблю, не понимаю и не хочу понимать самые основы души ее. Потому она навсегда останется чужой. Но с другой стороны я удивляюсь ее культуре, электричеству, дорогам, богатству и чистоте. И больше всего удивляюсь трудолюбию ее жителей. Когда я воспоминаю Россию - невольно улыбаюсь. Мы все, богатые и бедные, - бесконечные лодыри по сравнению с Европой. Но когда я думаю о будущем России, которая проснется и начнет по-настоящему, по-европейски, работать, то у меня кружится от радости голова».

«Была исключительно обаятельной»

Весть о февральской революции Наталья с восторгом встретила в Ницце, где беззаботно жила с детьми. Революционерка решает немедленно возвращаться в Россию, а для этого сначала едет в Париж. Здесь дети заболели испанским гриппом. Ухаживая за дочерьми, заражается недугом и сама Наталья. Увы, побороть болезнь ее организм не смог.

Умерла она в 1918 году на руках своего парижского друга и земляка Константина Шиловского. Кстати, дом этого инженера-изобретателя до сих пор стоит на улице Свободы.

- Климова была красивой женщиной и исключительно обаятельной. Манера держаться, говорить, живость, ум, тонкое кокетство - все это производило впечатление. И при этом она была очень человечной и доброй, - отмечает исследователь Григорий Кан.

Наталья Климова вдохновила многих писателей. Она стала прототипом Натальи Калымовой - главного действующего лица в романе Михаила Осоргина «Сивцев Вражек». Варлам Шаламов написал о Наталье Климовой пронзительный рассказ «Золотая медаль». Ее также упоминал Александр Солженицын в «Августе четырнадцатого». А еще, по одной из версий, Наталья Климова стала прототипом легендарной Мурки. По некоторым данным, первоначальный вариант текста песни был написан одесским поэтом Яковом Ядовым и не носил блатного характера.

Спустя столетие имя Климовой, чья жизнь была похожа на захватывающий сценарий к фильму, вновь вызывает интерес.

Выставка продолжит работу до 6 июня. Возрастное органичение 12+.

СПРАВКА «КП»

Наталья Сергеевна Климова родилась 30 сентября 1885 года в Рязани, умерла 26 октября 1918 года в Париже.