Подарил шанс на жизнь родной отец. Хирурги ОКБ провели первую в истории рязанской медицины родственную пересадку почки

Хирурги рязанской ОКБ впервые пересадили донорскую почку от отца к сыну. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первую в истории рязанской медицины родственную пересадку почки провели хирурги Областной клинической больницы. Донором для 29-летнего жителя региона стал родной отец, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Молодой человек долгое время страдал хронической почечной недостаточностью. Чтобы спасти жизнь собственному сыну, его родитель решил не тратить время на поиски доноров, а отдать свою почку. Больница пошла навстречу, у обоих мужчин взяли анализы и проверили на совместимость. Результат показал: почка подходит по всем параметрам.

Дальше медлить было нельзя. В исторической для рязанской медицины операции задействовали целую бригаду врачей: помимо анестезиологов-реаниматологов, трансплантологов, общих и сосудистых хирургов, в процесс включились урологи и другие специалисты, вплоть до сотрудников аптек.

Сама процедура трансплантации проходила в двух операционных. В одной у отца забрали почку, причем сделали это без хирургических разрезов, с помощью лапароскопии. В соседней операционной в это время ждал сын, которому сразу же пересадили донорский орган родителя. По мнению врачей, риски при такой скорой процедуре часто бывают минимальными.

- Отец показал пример личного мужества и ответственности, его единственная почка теперь возьмет на себя всю нагрузку в организме. Но цена этого решения – новая жизнь для сына. В этом и человеческий гуманизм, и самый трогательный момент родственной пересадки, - сказал главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

Сложная и почти ювелирная операция прошла успешно. Отец и сын чувствуют себя хорошо. Теперь молодому человеку предстоит подобрать препараты, которые помогут организму принять пересаженную почку.