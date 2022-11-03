«Разыграем ДТП? Легко». Полицейские в Рязани задержали подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами

Полицейские в Рязани задержали подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами при ДТП.

В Рязани раскрыли деятельность группировки, которая незаконно получала страховые выплаты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, криминальную схему разработали и поставили на поток двое рязанцев. Среди родственников и знакомых они находили владельцев недорогих отечественных автомобилей. Впоследствии их убеждали участвовать в постановочных ДТП.

«За оплату ремонта и небольшое вознаграждение сообщники предоставляли злоумышленникам свои машины. Иногда они сами играли роли виновников аварии, второй стороной которой неизменно становилась иномарка премиум-класса. Эти автомобили с повреждениями специально покупали по низкой цене для участия в инсценировке. Дважды разыгрывался сюжет, в котором машины с неработающим двигателем к месту запланированного ДТП приходилось доставлять на буксире», - сообщила Волк.

По данным официального представителя МВД, после оформления документов, подтверждающих факт происшествия, иномарки снова продавали. Страховые выплаты на ремонт в сумме от 240 до 400 тысяч рублей доставались мошенникам. Когда размер компенсации сообщников не устраивал, то они обращались в суд.

В настоящее время установлено шесть фактов имитации ДТП, ущерб от которых превысил 1 млн 800 тысяч рублей.

Оперативники МВД при поддержке сотрудников Росгвардии грамотно обыскали все жилища фигурантов, изъяли документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования.

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