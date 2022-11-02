ФСС рассказал, как помогал родным, погибших на заводе «Разряд» в Лесном. Слезы в глазах

Следственный комитет провел расследование по факту пожара на заводе "Разряд".

Во время круглого стола в Рязанском региональном отделении Фонда социального страхования РФ (далее ФСС – Ред.) специалисты рассказали, как выплачивали компенсации родственникам, погибших во время пожара в поселке Лесном.

«Количество несчастных случаев в Рязанской области сокращается. В 2019 году было 257 погибших, в 20220 - 219, в 2021 - 226. Но исключением является тот факт, что произошел тяжелейший случай... это наш "Разряд". Там погибли 17 человек», - рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков ФСС Рязанской области Наталья Масленникова.

По словам специалиста, после жуткого пожара проводилось расследование, работникам ФСС приходилось встречаться с родственниками погибших… В итоге в течение нескольких месяцев все, кому выплаты были положены, всё получили.

- Наш центральный аппарат поблагодарил нас за то, что мы оперативно все сделали, - отметила Масленникова.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела по факту взрыва пороха на предприятии «Разряд» в октябре 2021 года в поселке Лесной Рязанской области. Руководству предприятия вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (читать подробнее).

Напомним, что о выплатах от ФСС ранее честно рассказала медсестра больницы имени Семашко, которая пострадала в жутком пожаре, спасая пациентов (что перенесла эта мужественная девушка).

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