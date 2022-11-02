Раскрыта тайна убийства ребенка, который исчез еще в 2021 году. Честные подробности

СК раскрыл дело исчезновения 15-летней девочки в Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего рязанца. Именно он, как предполагает следствие, убил 15-летнюю девочку, и пытался сбыть наркотики.

Все произошло в январе 2021 года. По версии следователей, молодой человек решил распространять наркотики. Для этого он привлек несовершеннолетнюю рязанку. Но чуть позже молодой человек узнал, что ребенок «склонен к воровству». Парень испугался, что девочка может [видимо может похитить часть товара или деньги], а также рассказать другим людям о его деятельности. Поэтому решил убить ее.

Для этого он арендовал в центре Рязани квартиру, в которую 8 января пригласил Олю [имя изменено]. Пригласил под предлогом, что даст ей часть товара для последующей продажи. Когда девочка вошла в квартиру, он ее безжалостно задушил. Что с телом, прокуратура не сообщает. Известно, что обвиняемый «принял меры к сокрытию трупа и следов совершенного преступления» (цитата из пресс-релиза).

Вину мужчина в убийстве так и не признал, но у следствия хватило доказательств, чтобы предъявить обвинение. А заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикарев все проверил и подписал.

В ближайшее время судьбу рязанца, обвиняемого в убийстве, решит суд.

Рязанская девочка бесследно исчезла 8 января 2021 года. Ее долгое время искали волонтеры поисковых отрядов, жители города, а также полиция и следователи СК.

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