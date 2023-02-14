Чехия или Польша... Где живут потомки легендарного рязанского богатыря Евпатия Коловрата

Рязанский историк Александр Гаврилов обнаружил родственников Евпатия Коловрата Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Фигура Евпатия Коловрата окутана тайнами и мифами, но главный вопрос, который до сих пор вызывает споры в научном сообществе, - историческая это личность или вымышленная.

В Рязанской области былинного героя почитают и ставят ему памятники. Многие убеждены в том, что богатырь своим подвигом помог Русской земле восстать от монгольского ига. Но если личность Евпатия Коловрата реальна, возникает вопрос - остались ли у него потомки?

Доказательства в противоречии

Помимо всевозможных былин, легенд и устных преданий, главную информацию о Евпатии мы черпаем из древнего письменного источника - «Повесть о разорении Рязани Батыем». В этом произведении излагается история обороны города, трагедия Старой Рязани, подвиг Евпатия Коловрата и его дружины. Но назвать этот текст документальным сложно, ведь описанные в нем события произошли много раньше, чем возник этот памятник.

- «Повесть» явно основывалась на рязанских летописях древнерусской литературы, которые до наших дней не дошли. Исследователь Рудаков предполагает, что образ Евпатия Коловрата воскрес в политическом сознании во времена Ивана Грозного. Прежде рязанские князья ездили на поклон в Золотую Орду. Когда мы из данников Орды стали центром русского государства, нужно было менять образ татарина-господина на татарина-подчиненного. Оказалось, что среди княжеской верхушки таких образов нет. Тогда были взяты рязанские песни, стихи, устные предания о Евпатии Коловрате, - рассказывает этнограф, исследователь Александр Гаврилов.

Между тем, более древнего дошедшего до наших дней текста о подвиге Коловрата нет. Доподлинно неизвестно, где произошла битва дружины богатыря с войском Батыя. Сложилось мнение, что случилось это вблизи Берендеева болота на Ярославщине.

- «Повесть» содержит много нюансов, которые, по всей видимости, исходят к первоисточникам. Самый интересный - преклонение Батыем колена перед поверженным Евпатием. Враг воздает воинские почести и отдает тело Коловрата уцелевшим русичам, чтобы те похоронили богатыря на Родине. Но ведь монголы всегда говорили: «Горе побежденному», - и поверженных врагов не миловали. Описанный в «Повести» эпизод свидетельствует о том, что выдумать этот факт было невозможно. Японские исследователи склоняются к тому, что это и есть доказательство подлинности истории, - отмечает Александр Гаврилов.

Историк, этнограф Александр Гаврилов посвятил изучению личности Коловрата многие годы.

Равный великим

Установлено, что в декабре 1237 года Старая Рязань после пяти суток обороны пала перед войском Батыя. Огромный город, сопоставимый по тем временам по размеру с Лондоном и Парижем, был разграблен и сожжен дотла, а его жители зверски убиты.

Согласно преданию, местный воевода Евпатий Коловрат в дни обороны был в Чернигове, где просил помощи для противостояния Орде. По возвращении он увидел сожженным свой родной город, увидел растерзанных жену и детей. Богатырь яростно бросился в погоню за монголо-татарами. Легенда гласит, что раздобыл богатырь «проклятый меч», с помощью которого вызвал «небесное воинство». Коловрат бил войско Батыя так нещадно, что даже мечи притуплялись, и «брал тогда он мечи татарские и сек врага ими». Уничтожить отряд Евпатия Коловрата удалось только с помощью китайских камнеметных орудий. По легенде, поверженный Евпатий встал замертво и перешел, согласно уговору, в «небесное войско» со словами: «Если понадобится, то стану во всей силе и врагов земли нашей порушу».

- Вероятно, в сражении с Коловратом гибнет единственный чингизид на территории Руси - младший сын Чингисхана. Это произошло под Коломной. Легенда гласит, что этот хан как раз и убил жену Евпатия Коловрата. И когда Евпатий отплатил за смерть смертью, он успокоился и позволил себя загнать на Берендеево болото… И тогда становится ясно, почему Батый воздает ему почести. Он считает его равным себе воином после убийства чингизида, - отмечает историк.

Есть несколько версий, где именно захоронен Евпатий Коловрат: это и Берендеево болото на границе Ярославской и Владимирской областей, и Пронские земли, и Старожиловские просторы.

- Вероятнее всего, его отпели в Борисо-Глебском соборе на Старой Рязани, а затем понесли в родное Фролово. Но была зима, и его захоронили в придорожной часовне. Эту историю рассказывал мне отец Павел Шаров из Спасска. А тот, в свою очередь, слышал ее от знаменитого рязанского историка Вагнера, - делится с читателями Александр Петрович.

«Коловраты - не выдуманный род»

- Древнерусское поселение на Старой Рязани появляется в начале XI века. Когда рязанские князья взяли под свой контроль среднее течение Оки, они уничтожили мещерское поселение, а на Старую Рязань перевезли переселенцев из западно-славянских земель, - говорят историки.

Этнографы не отрицают, что, возможно, бояре или, по-европейски, графы Коловраты переселились на Старую Рязань вместе со своими слугами, дружиной, челядью и гончарами. По мнению исследователей, этому способствовали войны. В то время на «Червонной Руси» брали пленных, и Коловраты могли быть заложниками князей. В то же время есть версия, что Коловраты могли оказаться на Старой Рязани в качестве союзников, средневековых феодалов, которые искали новые земли.

- Коловраты - не выдуманный род. Он восходит к X веку. Известно, что Боржовий Коловрат при переходе через Карпаты остановил падающую в пропасть карету (у кареты отвалилось колесо). Он обладал недюжинной силой. За подвиг ему был пожалован графский титул, и на его гербе появилось изображение колеса с восемью спицами, вместо одной из которых торчит крестообразный меч. Этот герб до сих пор используется Коловратами и известен в Чешской, Австрийской, Польской геральдике, - рассказывает этнограф.

Впоследствии род Коловратов разветвляется

- Среди носителей рода Коловратов был герб со львом. Это может быть связано с отчеством Коловрата, которое упоминается в части летописей. Говорится, что Евпатий был Львовичем. Возможно, имеется ввиду не имя его отца, а именно его герб в виде стоящего льва, - размышляет историк.

Род Коловрата мог продолжиться и в Польше, и в Чехии.

Род Коловратов был приписан Черниговскому, Киевскому, Петербургскому, Московскому дворянскому собранию. Но в основном был распространен на территории Польши, Чехии и Австрии. Кстати, с польского эта фамилия переводится как «колесо», а с чешского - «прялка».

Во всех летописях указывается, что это был боярский род. Хотя по статусу граф приравнивается к князю. То есть фактически это княжеская ветвь. Возможно даже, Рязанская земля могла управляться родом Коловратов до становления Муромо-Рязанского княжества.

Усадьба рода Коловратов могла находиться на городище Старая Рязань в Спасском районе. Некоторые этнографы считают, что под Фроловом был дом Евпатия, а рядом - в Урсовском городке - усадьба его отца.

В последнее время все больше этнографов склоняются к реальности существования рязанского богатыря.

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Первый в России памятник Евпатию Коловрату появился в райцентре Шилово еще в 1995 году. Позже монумент в честь воина воздвигли в деревне Фролово Шиловского района. В разрез предыдущему памятнику, новый получился уж слишком реалистичным. Он даже напоминает надгробную плиту: выполнен в граните, с портретом покойного и годами его жизни. Третий в регионе памятник Евпатию установлен в центре Рязани, он стал одним из главных символов города на Оке.

КСТАТИ

По преданию, Евпатий Коловрат пришел на Русалочье озеро и кулаком разбил лед. Русалка протянула ему «проклятый меч», с помощью которого богатырь призывал «мертвое воинство».