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Общество14 февраля 2023 19:30

Чехия или Польша... Где живут потомки легендарного рязанского богатыря Евпатия Коловрата

Рязанский историк Александр Гаврилов обнаружил родственников Евпатия Коловрата
Анастасия КУДРЯШОВА
Рязанский историк Александр Гаврилов обнаружил родственников Евпатия Коловрата

Рязанский историк Александр Гаврилов обнаружил родственников Евпатия Коловрата

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Фигура Евпатия Коловрата окутана тайнами и мифами, но главный вопрос, который до сих пор вызывает споры в научном сообществе, - историческая это личность или вымышленная.

В Рязанской области былинного героя почитают и ставят ему памятники. Многие убеждены в том, что богатырь своим подвигом помог Русской земле восстать от монгольского ига. Но если личность Евпатия Коловрата реальна, возникает вопрос - остались ли у него потомки?

Доказательства в противоречии

Помимо всевозможных былин, легенд и устных преданий, главную информацию о Евпатии мы черпаем из древнего письменного источника - «Повесть о разорении Рязани Батыем». В этом произведении излагается история обороны города, трагедия Старой Рязани, подвиг Евпатия Коловрата и его дружины. Но назвать этот текст документальным сложно, ведь описанные в нем события произошли много раньше, чем возник этот памятник.

- «Повесть» явно основывалась на рязанских летописях древнерусской литературы, которые до наших дней не дошли. Исследователь Рудаков предполагает, что образ Евпатия Коловрата воскрес в политическом сознании во времена Ивана Грозного. Прежде рязанские князья ездили на поклон в Золотую Орду. Когда мы из данников Орды стали центром русского государства, нужно было менять образ татарина-господина на татарина-подчиненного. Оказалось, что среди княжеской верхушки таких образов нет. Тогда были взяты рязанские песни, стихи, устные предания о Евпатии Коловрате, - рассказывает этнограф, исследователь Александр Гаврилов.

Между тем, более древнего дошедшего до наших дней текста о подвиге Коловрата нет. Доподлинно неизвестно, где произошла битва дружины богатыря с войском Батыя. Сложилось мнение, что случилось это вблизи Берендеева болота на Ярославщине.

- «Повесть» содержит много нюансов, которые, по всей видимости, исходят к первоисточникам. Самый интересный - преклонение Батыем колена перед поверженным Евпатием. Враг воздает воинские почести и отдает тело Коловрата уцелевшим русичам, чтобы те похоронили богатыря на Родине. Но ведь монголы всегда говорили: «Горе побежденному», - и поверженных врагов не миловали. Описанный в «Повести» эпизод свидетельствует о том, что выдумать этот факт было невозможно. Японские исследователи склоняются к тому, что это и есть доказательство подлинности истории, - отмечает Александр Гаврилов.

Историк, этнограф Александр Гаврилов посвятил изучению личности Коловрата многие годы.

Историк, этнограф Александр Гаврилов посвятил изучению личности Коловрата многие годы.

Равный великим

Установлено, что в декабре 1237 года Старая Рязань после пяти суток обороны пала перед войском Батыя. Огромный город, сопоставимый по тем временам по размеру с Лондоном и Парижем, был разграблен и сожжен дотла, а его жители зверски убиты.

Согласно преданию, местный воевода Евпатий Коловрат в дни обороны был в Чернигове, где просил помощи для противостояния Орде. По возвращении он увидел сожженным свой родной город, увидел растерзанных жену и детей. Богатырь яростно бросился в погоню за монголо-татарами. Легенда гласит, что раздобыл богатырь «проклятый меч», с помощью которого вызвал «небесное воинство». Коловрат бил войско Батыя так нещадно, что даже мечи притуплялись, и «брал тогда он мечи татарские и сек врага ими». Уничтожить отряд Евпатия Коловрата удалось только с помощью китайских камнеметных орудий. По легенде, поверженный Евпатий встал замертво и перешел, согласно уговору, в «небесное войско» со словами: «Если понадобится, то стану во всей силе и врагов земли нашей порушу».

- Вероятно, в сражении с Коловратом гибнет единственный чингизид на территории Руси - младший сын Чингисхана. Это произошло под Коломной. Легенда гласит, что этот хан как раз и убил жену Евпатия Коловрата. И когда Евпатий отплатил за смерть смертью, он успокоился и позволил себя загнать на Берендеево болото… И тогда становится ясно, почему Батый воздает ему почести. Он считает его равным себе воином после убийства чингизида, - отмечает историк.

Есть несколько версий, где именно захоронен Евпатий Коловрат: это и Берендеево болото на границе Ярославской и Владимирской областей, и Пронские земли, и Старожиловские просторы.

- Вероятнее всего, его отпели в Борисо-Глебском соборе на Старой Рязани, а затем понесли в родное Фролово. Но была зима, и его захоронили в придорожной часовне. Эту историю рассказывал мне отец Павел Шаров из Спасска. А тот, в свою очередь, слышал ее от знаменитого рязанского историка Вагнера, - делится с читателями Александр Петрович.

«Коловраты - не выдуманный род»

- Древнерусское поселение на Старой Рязани появляется в начале XI века. Когда рязанские князья взяли под свой контроль среднее течение Оки, они уничтожили мещерское поселение, а на Старую Рязань перевезли переселенцев из западно-славянских земель, - говорят историки.

Этнографы не отрицают, что, возможно, бояре или, по-европейски, графы Коловраты переселились на Старую Рязань вместе со своими слугами, дружиной, челядью и гончарами. По мнению исследователей, этому способствовали войны. В то время на «Червонной Руси» брали пленных, и Коловраты могли быть заложниками князей. В то же время есть версия, что Коловраты могли оказаться на Старой Рязани в качестве союзников, средневековых феодалов, которые искали новые земли.

- Коловраты - не выдуманный род. Он восходит к X веку. Известно, что Боржовий Коловрат при переходе через Карпаты остановил падающую в пропасть карету (у кареты отвалилось колесо). Он обладал недюжинной силой. За подвиг ему был пожалован графский титул, и на его гербе появилось изображение колеса с восемью спицами, вместо одной из которых торчит крестообразный меч. Этот герб до сих пор используется Коловратами и известен в Чешской, Австрийской, Польской геральдике, - рассказывает этнограф.

Впоследствии род Коловратов разветвляется

- Среди носителей рода Коловратов был герб со львом. Это может быть связано с отчеством Коловрата, которое упоминается в части летописей. Говорится, что Евпатий был Львовичем. Возможно, имеется ввиду не имя его отца, а именно его герб в виде стоящего льва, - размышляет историк.

Род Коловрата мог продолжиться и в Польше, и в Чехии.

Род Коловрата мог продолжиться и в Польше, и в Чехии.

Род Коловратов был приписан Черниговскому, Киевскому, Петербургскому, Московскому дворянскому собранию. Но в основном был распространен на территории Польши, Чехии и Австрии. Кстати, с польского эта фамилия переводится как «колесо», а с чешского - «прялка».

Во всех летописях указывается, что это был боярский род. Хотя по статусу граф приравнивается к князю. То есть фактически это княжеская ветвь. Возможно даже, Рязанская земля могла управляться родом Коловратов до становления Муромо-Рязанского княжества.

Усадьба рода Коловратов могла находиться на городище Старая Рязань в Спасском районе. Некоторые этнографы считают, что под Фроловом был дом Евпатия, а рядом - в Урсовском городке - усадьба его отца.

В последнее время все больше этнографов склоняются к реальности существования рязанского богатыря.

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Первый в России памятник Евпатию Коловрату появился в райцентре Шилово еще в 1995 году. Позже монумент в честь воина воздвигли в деревне Фролово Шиловского района. В разрез предыдущему памятнику, новый получился уж слишком реалистичным. Он даже напоминает надгробную плиту: выполнен в граните, с портретом покойного и годами его жизни. Третий в регионе памятник Евпатию установлен в центре Рязани, он стал одним из главных символов города на Оке.

КСТАТИ

По преданию, Евпатий Коловрат пришел на Русалочье озеро и кулаком разбил лед. Русалка протянула ему «проклятый меч», с помощью которого богатырь призывал «мертвое воинство».

Наука: Клуб любознательных