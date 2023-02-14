Николай Носков на концерте в Рязани 24 февраля исполнит свои знаменитые хиты «Это здорово», «На меньшее я не согласен», «Паранойя», «Снег» и многие другие. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

24 февраля в Рязани состоится концерт Николая Носкова - артиста, чьи песни зрители давно уже знают наизусть от первого до последнего слова. Его композиции звучат интеллигентно и сильно, проникновенно и на разрыв.

В настоящее время музыкант гастролирует по стране с туром «Живой», он уже выступил в Перми, Екатеринбурге, Тюмени и других городах, а уже 28 февраля выйдет на сцене Рязанской областной филармонии.

«На протяжении 25 лет сольного творчества Николай Носков остается верен себе: исключительно живой звук, абсолютная отдача публике и музыке. Мощный, хорошо узнаваемый вокал, исключительная мужская харизма и песни, которые говорят сами за себя», - напоминают организаторы тура.

Начало концерта в 19:00.

Стоимость билетов на концерт Николая Носкова в Рязани – от 2,4 до 6 тысяч рублей. Купить билеты можно на портале artzvezdy.ru

Возрастные ограничения 12+

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