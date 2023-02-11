Убийство милиционеров на площади Театральной. Дерзкое преступление остается нераскрытым более четверти века

Милицейская будка, в которой произошло дерзкое убийство, до сих пор стоит на площади Театральной.

В ночь с 28 на 29 декабря 1996 года на площади Театральной в Рязани в постовой будке убили двух милиционеров. История в то время особо не афишировалась, хотя на месте расправы коллеги и создали импровизированный мемориал.

Лишь 11 января 1997 года в газете «Вечерняя Рязань» появилась заметка «Убийство милиционеров! В центре города! И тишина…». Журналисты из своих источников узнали, что оба сотрудника были застрелены.

- Загадка жизни или самое таинственное дело, - рассказывает бывший следователь прокуратуры Игорь Куркин. – Мы пять недель работали без выходных. Стольких людей задерживали – узнали всех, кто ходил туда к ним. Но приходилось отпускать, доказательств не было. Различные экспертизы назначали, в том числе баллистическую и опять ничего. Табельное оружие постовых, кстати, пропало. У каждого из нас были свои источники информации в «темном мире», но никто ничего не знал…

Один из задержанных во время допросов устроил выходку. Разбил в кабинете стекло, взял осколок, и пошел с ним на следователя Дмитрия Плоткина. К счастью, последний обезвредил сорвавшегося мужчину табуретом… Но и этот подозреваемый оказался ни при чем.

- В конечном итоге решили, что их убил какой-то одиночка, - говорит Игорь Куркин. – Но зачем, почему? На эти вопросы мы не знаем ответов до сих пор.

В настоящее время возбужденное по факту убийства уголовное дело приостановлено. Находится оно у следователей СУ СК России по Рязанской области.

Если читателям что-либо известно об этом дерзком преступлении многолетней давности, просим позвонить на номер дежурно Следственного управления СК России по Рязанской области – +7(910)906-11-41 (круглосуточно).

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