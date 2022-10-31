Рязанские молодожены октября: мобилизованные в форме и 4000-я пара

Октябрь прошел под знаком свадеб рязанцев, попавших под частичную мобилизацию.

Урожай фотографий молодоженов в октябре 2022 года главное управление ЗАГС по Рязанской области собрало небогатый. Если быть точнее, количество фотографий, публикуемых в официальной группе органа власти, по сравнению, скажем, с летними месяцами, снизилось в разы. Вот пример июля.

Сасовские молодожены 22 октября.

Возможно, отчасти это связано с тем, что октябрь прошел под знаком свадеб рязанцев, попавших под частичную мобилизацию. Такие браки регистрируются в день подачи заявления в связи с «особыми обстоятельствами» - на основе документа, выданного военным комиссариатом. Поэтому женихи приходят на роспись в военной форме. Только 6 октября в Рязани в брак со своими избранницами вступили 37 мужчин из числа мобилизованных, а всего на тот момент (уже весьма отдаленный) — 163.

В последний день октября расписалась 4000-я рязанская пара в 2022 году. Ничего удивительного, что супруг тоже был в хаки.

В последний день октября расписалась 4000-я рязанская пара в 2022 году.

Другие фото пришли из трех райцентров - Сасово, Ряжск и Пителино.

Торжественная регистрация бракосочетания Станислава и Кристины Аксеновых в Ряжске.

Молодожены, пришедшие в сасовский ЗАГС 8 октября.