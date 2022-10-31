Рязанские военкоматы получили новые указания по предоставлению отсрочки от мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В военкоматы поступило разъяснение, каким категориям запасников и на основании каких документов полагается отсрочка от призыва по мобилизации. «Порядок предоставления гражданам отсрочки от призыва по мобилизации» подписал начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Отсрочка по спискам

Согласно документу, отсрочка от призыва предоставляется на основании решения призывной комиссии по мобилизации. Решение выносят на основании подлинников документов, которые предоставляют в комиссию.

Отсрочку согласно спискам от Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС могут получить семь категорий граждан:

1. Работающие в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и задействованным в осуществлении деятельности по разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологии, в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

2. Работающие в организациях, являющихся российскими операторами связи, и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования Российской Федерации;

3. Работающие в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средства массовой информации;

4. Работающие в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение;

5. Сотрудники взаимодействующих организаций;

6. Работающие в судах Российской Федерации;

7. Имеющие детей с паллиативным статусом или трех детей, один из которых инвалид.

Отсрочку предоставляют по спискам от Генштаба и по оригиналам документов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одинокие отцы, студенты, опекуны

Остальным категориям необходимо предоставить оригиналы документов, чтобы получить бронь. Это студенты последнего курса бакалавриата, последнего и предпоследнего курса по программам слушателя. Студентам любых курсов магистратуры, ординатуры, аспирантуры бронь предоставляется независимо от возраста, воинского звания, состава, профиля и военно-учетной специальности. Студентам ссузов отсрочка предоставляется только на последнем курсе.

Признанным временно негодными по состоянию здоровья (до полугода) нужно предоставить, помимо прочего, заключение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе. Тем, кто ухаживает за больными близкими нужно предоставить также заключение медико-социальной экспертизы об инвалидности и документы, подтверждающие отсутствие других обязанных по закону содержать этих больных. Опекунам, попадающим под категорию брони, нужно предоставить решение органов опеки и попечительства.

Гражданам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет для получения отсрочки требуется предоставить также свидетельства о рождении детей. Женщинам на 22-й неделе беременности и больше, а также с ребенком до 16 лет нужно принести свидетельство о рождении детей или справку о постановке на учет в женскую консультацию. Одиноким отцам необходимо предъявить свидетельство о расторжении брака либо свидетельство о смерти жены.

Также отсрочку предоставляют студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по госпрограммам среднего профессионального и высшего образования, если это их первое образование такого уровня.

Отсрочка также предоставляется руководителям, специалистам и рабочим, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса и участвующим в выполнении заданий гособоронзаказа. Решение выносится на основании представленных руководителями организаций в военные комиссариаты списков граждан.

Также отсрочки предоставляются работникам органов и организаций прокуратуры, сотрудникам следственного комитета, лицам рядового и начальствующего состава Федеральной противопожарной службы и работникам МЧС России.

Глава военного комиссариата Рязанской области полковник Олег Серкез.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава военного комиссариата Рязанской области полковник Олег Серкез:

- Методические указания поступили своевременно, так как в ФЗ о мобилизации №31 прописаны жесткие критерии. Когда мы начали работать с обращениями от граждан, то стали возникать сложны ситуации. Например, обращались отцы семьей с тремя детьми погодками, где младшему всего месяц. Сердце кровью обливается, когда решаешь подобные ситуации. Поэтому это своевременный рабочий инструктаж. Граждан, пребывающих в запасе и подлежащих мобилизации, намного больше, чем мы призываем сейчас. Поэтому новые указания никак не повлияют на выполнение поставленных задач.

ВАЖНО

С 31 октября новых повесток в регионе не выписывается. Военкоматы продолжают работать с добровольцами, а также с ранее выписанными повестками.