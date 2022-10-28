«Очень понравились люди». Актеры Новгородского театра драмы открыли гастроли в Рязани пьесой «Жанна» и поделились впечатлениями о городе

Новгородский академический театр драмы привез в Рязань четыре спектакля и детскую сказку.

В Рязань с гастрольным туром в рамках проекта «Большие гастроли» приехала труппа Новгородского академического театра драмы. На протяжении четырех дней артисты будут знакомить искушенного рязанского зрителя со своими постановками. О спектакле, который стал палочкой-выручалочкой, и о первом впечатлении, которое произвела Рязань на актеров, они рассказали на пресс-конференции, прошедшей в Рязанском театре драмы в четверг, 27 октября.

На пресс-конференции артисты рассказали о репертуаре и поделились впечатлениями от Рязани. Фото: Рязанский театр драмы.

Рязанский театр драмы участвует в проекте «Большие гастроли» с 2015 года. Сначала он был просто принимающей площадкой, а впоследствии, по словам заместителя директора по организации зрителя Григория Баззаева, буквально «влился в обменный процесс». Труппа давала спектакли и собирала овации в Томске, Архангельске, Брянске, Санкт-Петербурге и других городах нашей необъятной страны. Теперь настала очередь Великого Новгорода. Оба драматических театра временно «поменялись» труппами: в то время, как рязанские актеры показывают лучшие спектакли новгородскому зрителю, их северные коллеги радуют рязанцев своими постановками.

СТИЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ С ХОРОШИМ ПОСЛЕВКУСИЕМ

Гастрольный тур в Рязани гости из Великого Новгорода открыли спектаклем «Жанна» по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович. Это история об успешной и сильной женщине, которая внезапно сталкивается с изменой любимого человека, и перед которой отныне стоит задача выжить и справиться со своей жизненной катастрофой. Премьера пьесы состоялась два года назад, когда в стране бушевал коронавирус. С тех пор она не раз выручала актеров в трудные моменты.

Открыл гастрольный тур гостей из Великого Новгорода спектакль «Жанна». Фото: Рязанский театр драмы.

- Автор пьесы, Ярослава Пулинович, я считаю ее немножко бытовым таким драматургом и немножко чернушным. – рассказывает ведущая актриса Новгородского драмтеатра и исполнительница роли Жанны Светлана Винокурова. – И наш режиссер сделала все, чтобы из бытовой пьесы сделать романтический такой драматический спектакль и подняться над бытовухой. И спектакль получился стильный, он получился не грязный, он получился просто о судьбе, в которой все замешаны – судьбе одного человека, где каждый играет свою ноту.

За прошедшие годы спектакль претерпел изменения не только в актерском составе, но и в восприятии его зрителем. Светлана Винокурова даже сравнила его с хорошим тестом, которое со временем «начинает подниматься и есть такое хорошее послевкусие». В отличие от обычных пьес с их классическим счастливым концом, финал «Жанны» наоборот – самая мрачная сцена спектакля. Но она, по мнению труппы, заставляет каждого задуматься и увидеть что-то свое. К слову, премьера в Рязани завершилась овациями в зрительном зале и криками «Браво» – публика долго не отпускала актеров со сцены.

Финальная сцена «Жанны» - самая мрачная во всем спектакле. Фото: Рязанский театр драмы.

«КУСОЧКИ» ПЕТЕРБУРГА И АКТИВНАЯ ОХОТА НА ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ

На вопрос, успели ли познакомиться с Рязанью, несмотря на короткие гастроли и плотный график работы, артисты рассказали, что основная экскурсия по городским достопримечательностям у них запланирована на пятницу. Однако в первый день они все же смогли организовать небольшую пешую прогулку по «рязанскому Арбату». Некоторые участники труппы успели побывать и в усадьбе Сергея Есенина. Самыми же яркими впечатлениями стали ассоциации с Петербургом и…сами рязанцы.

- Иногда мне казалось, что город похож немножко кусочками на Питер. Просто кусочек, потом он раз – и заканчивается, – рассказывает Светлана Винокурова. – Очень понравились люди. Я считаю, это мое особое мнение, что любой город делают не памятники, а люди, в нем живущие.

Но особенно порадовала новгородских гостей туристическая «изюминка» Рязани – ее глазастые грибы.

- Девчонки у нас пытливые, про грибы с глазами когда узнали, начали выведывать что, где, как. Сказали: «Семь грибов по всему городу», - рассказывает актер Новгородского драмтеатра Анатолий Устинов. - Они их искали, нашли пять штук, а две – ну никак две точки не могут найти. У прохожих спрашивают: «А где у вас грибы с глазами?» Они так недоуменно смотрят и говорят: «В лесу вообще-то».

Премьера спектакля в Рязани завершилась овациями в зрительном зале и криками «Браво». Фото: Рязанский театр драмы.

P.S.

Гастроли Новгородского академического театра драмы продлятся в Рязани до 30 октября. Рязанские зрители еще смогут посмотреть две комедии: «Ребенок к ноябрю» Леонида Жуховицкого и «Незамужняя женщина», по пьесе Бориса Рацера и Владимира Константинова. Завершит гастрольный тур мелодрама «Семейное счастье» автора Людмилы Улицкой. Юных зрителей 29 и 30 октября ждет увлекательная и поучительная сказка «Иван да Марья», поставленная по мотивам русской народной сказки с одноименным названием.