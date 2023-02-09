Появилась программа мероприятий на Масленицу 2023 года в Рязани. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Масленица в Рязани – 2023 пройдет 25 и 26 февраля. Об этом стало известно во время заседания в администрации города. По информации властей, в областном центре запланировали в эти проведение более 20 мероприятий.

Где будут праздновать Масленицу-2023 в Рязани

Центральной площадкой для празднования Масленицы в Рязани станет Лыбедский бульвар. Именно здесь в субботу, 25 февраля, пройдет основной праздник. На следующий день площадки откроются перед Дворцом культуры «Приокский», культурно-досуговым центром «Октябрь» и Лесопарке.

Программа мероприятий на Масленицу 2023 в Рязани

25 февраля на центральной площадке на Лыбедском бульваре выступят рязанские творческие коллективы, будут работать торговые ряды, гастрономические, игровые и выставочные зоны.

В этот же день на улице Почтовой состоится театрализованное шествие - «Красования на Почтовой». Во время представления рязанцам и гостям города расскажут о масленичной неделе и традициях.

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