Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: 17 лет создаем максимально удобные и выгодные условия для клиентов

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

В русском языке есть такая поговорка: «Работа мастера хвалит». Речь идет о творцах своего дела. Ведь только в том случае, когда любишь ремесло, которым занимаешься, можно стать настоящим умельцем. И это правило действует всегда и везде.

В ноябре 2022 года свой 17-й день рождения отмечает Группа компаний «ЕДИНСТВО». У рязанцев это имя ассоциируется с надежностью, качеством и высоким профессионализмом. Для комфорта покупателей застройщик возводит дома в разных частях города. Таким образом люди могут улучшать жилищные условия, не покидая своего района, или переехать в тот район, о котором давно мечтали. «Дома, в которых удобно жить» - под этим девизом строит один из крупнейших рязанских девелоперов, много лет сохраняя за собой лидерство по объемам вводимого в эксплуатацию жилья.

В преддверии дня рождения компании мы встретились с генеральным директором ГК «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым, чтобы поговорить о работе на новом уровне, себестоимости строительства и праздничных бонусах для клиентов.

«По многим объектам мы снизили цены и достаточно серьезно»

- Антон Сергеевич, все наши последние встречи проходили в непростое время. То пандемия, то санкции. А сейчас ситуация в стране еще больше усугубилась. Как с учетом всех осложняющих работу факторов чувствует себя ваша компания?

- За годы нашей работы (а в этом году ГК «ЕДИНСТВО» исполнится уже 17 лет) мы четко отладили все наши бизнес-процессы, чтобы быть гибкими, быстро реагировать на любые изменения рынка и предлагать нашим клиентам самые выгодные предложения и высокое качество сервиса. Именно этот подход позволил нам справиться с вызовами пандемии, нарастить свои мощности и помогает справляться в этом году. В любое неспокойное время первое, что происходит в обществе, бизнесе - это паника, так как новые условия предполагают новые действия и решения.

У людей возникает много вопросов, таких как: «А что будет? Что делать? Как быть с вкладами и вообще с деньгами?» и т. д.

Недвижимость в такое время является одним из надежных инструментов сохранения денежных средств, поэтому наша задача - создать максимально удобные и выгодные условия для клиентов. Наша компания растет и развивается, объекты активно строятся, мы запускаем новые крупные проекты.

- Как изменение ситуации со стройматериалами отразилось на себестоимости строительства? Во сколько раз увеличилась смета на один условный ЖК?

- Во-первых, очень многие материалы должны были пройти процедуру импортозамещения. Налаживать связи по поставкам, даже внутри России, было непросто, но мы с этим справились. На данный момент работа по проектированию и строительству многоквартирных домов, по крайней мере в ГК «ЕДИНСТВО», вышла на нормальный плановый уровень. Сегодня уже есть понимание вопроса формирования себестоимости, она плюс-минус становится прогнозируемой. Исходя из этого мы можем понимать, какой уровень цен на жилье готовы предложить.

Если вы обратите внимание, то заметите, что по ряду объектов, находящихся на стадии строительства, мы оперативно провели корректировку ценообразования, что позволяет нашим клиентам рассмотреть возможность приобретения квартир по более доступным ценам. Что имеется в виду? Когда себестоимость начинала скакать, мы по ряду объектов были вынуждены поднять цены. При этом, говоря о возможном росте цен, всегда указывали, что он зависит, в первую очередь, не от жадности застройщика, как многие думают, а от корректировки себестоимости строительства и от требований банка.

На сегодняшний момент, прямо говорю, по многим объектам мы снизили цены и достаточно серьезно. И квартиры от ГК «ЕДИНСТВО», в том числе и по новым проектам, стали гораздо доступнее. Поэтому, если вы еще рассматриваете вопрос приобретения недвижимости, можете зайти на сайт edinstvo62.ru и ознакомиться с новым ценообразованием - возможно, и решение в этом случае принять будет проще. Более того, мы работаем с банками с точки зрения предложения по субсидированию процентной ставки, то есть эти ставки гораздо ниже уровня ипотеки с господдержкой.

Антон Воробьев: Квартиры от ГК «ЕДИНСТВО», в том числе и по новым проектам, стали гораздо доступнее

«В этом году компания ввела в эксплуатацию более 100 тысяч кв. м жилья»

- Почти каждый месяц в СМИ появляется информация о сдаче новой очереди одного из ваших жилых комплексов или кварталов. Как вам удается так продуктивно работать в сложной экономической ситуации?

- Мы себя зарекомендовали на рынке как надежная девелоперская компания, поэтому соблюдать заявленные сроки строительства - это наша неотъемлемая обязанность перед клиентами. Порядка 40% наших покупателей приходят к нам по рекомендации своих друзей, родных, близких, что для нас очень ценно. Нас это стимулирует делать все возможное и невозможное, чтобы репутация ГК «ЕДИНСТВО» оставалась на высшем уровне.

- Какие проекты сейчас у вас на этапе сдачи? Какие жилые комплексы будут заложены в ближайшее время?

- В этом году мы ввели в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья в жилом квартале «Пожарский», жилых комплексах «Невский» и «Время». Сейчас активно идет передача ключей во втором доме жилого квартала «Правый берег». Летом мы запустили два крупных проекта - жилой квартал «Новое измерение» на улице Чкалова, который состоит из четырех домов, и жилой квартал «Вместе» на Славянском проспекте из пяти домов.

Мы перешли к комплексному освоению квартальных территорий. Также готовим к запуску новый квартал на пересечении Куйбышевского шоссе и Южного переулка, а также вторую очередь строительства жилого квартала «Открытие», новые дома жилых кварталов «Ломоносов» и «Видный» в Семчине и новые очереди запущенных в этом году жилых кварталов «Новое измерение» и «Вместе».

«К выбору жилья клиенты сейчас подходят более тщательно»

- К концу этого года какой планки достигнет, по вашим расчетам, количество построенных ГК «ЕДИНСТВО» квадратных метров? По сравнению с предыдущими годами ежегодный объем сданного жилья у вас растет или снижается?

- За 17 лет ГК «ЕДИНСТВО» уже построила и ввела в эксплуатацию более 1,3 млн квадратных метров жилья - по нашим расчетам, каждый десятый житель Рязани живет в наших домах. По вводу жилья мы уже который год занимаем лидирующее место среди застройщиков нашего региона.

По данным портала ЕРЗ.РФ на 1 октября, объем ввода жилья ГК «ЕДИНСТВО» с начала 2022 года составил 115,3 тысячи метров. Благодаря этому компания сохраняет первое место в топе застройщиков Рязанской области по объему ввода жилья. Если сравнивать с показателями 2021 года, то он держится примерно на том же уровне.

- Сколько человек обрели новое уютное и качественное жилье благодаря вашей деятельности?

- По нашим подсчетам, более 30 тысяч семей.

- Как за годы существования компании изменились вкусы ваших клиентов?

- К выбору жилья клиенты сейчас подходят более тщательно. Сегодня огромную роль играет не просто сама квартира, планировка, местоположение объекта, а целый ряд факторов, таких как дворовая территория, дизайн подъездов, прогулочные зоны, то есть детали, которые позволят ощутить в полной мере комфорт проживания на территория жилого комплекса.

«Очень важно быть в диалоге со своими клиентами»

- Ваша компания одной из первых в Рязани начала строить жилые кварталы со своей инфраструктурой и даже парками. Опыт оказался очень удачным и востребованным у покупателей. Сейчас по вашим стопам пошли и другие застройщики. Как вам тогда, в самом начале, удалось угадать, что такой вариант заселения будет успешным? Насколько за прошедшие годы вы усовершенствовали проект возведения кварталов, может быть, что-то оказалось необходимо добавить (парк, детские зоны) или наоборот, что-то пришлось убрать как лишний элемент (например, фонтаны)?

- Одним из первых таких проектов стал жилой комплекс «Приокский парк». В 2016 году он был отмечен в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий» в рамках градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Главной отличительной особенностью проекта была система водоподготовки и подачи воды из артезианской скважины, внедрена система телеметрии и учета данных потребления ресурсов. Мы первыми в нашем городе на территории данного ЖК построили воркаут-площадку, здесь же появилась многофункциональная хоккейная коробка с трибунами, волейбольная площадка с профессиональным покрытием, начал работу частный детский сад и фитнес-центр, и приятным бонусом для жильцов стала большая парковая зона.

Сегодня мы продолжаем традицию комплексного освоения территорий. В 2021 году мы объединились с городской администрацией ради обустройства инфраструктуры при строительстве жилого квартала «Новое измерение», где будут возведены не только ЖК и коммерческие здания, но и детский сад. После окончания строительства он будет безвозмездно передан городу.

- Одна из отличительных особенностей деятельности вашей компании - эффективная работа с клиентами, в том числе разъяснительная. В течение нескольких месяцев вы выходили в эфир через соцсети компании и отвечали на вопросы жителей ваших домов и потенциальных клиентов. Вы намерены сохранить эту добрую традицию общения с покупателями?

- С развитием социальных сетей мы поняли, что очень важно быть со своими клиентами в диалоге и решать их вопросы оперативно, поэтому ежедневно ведем работу в нашей группе во «ВКонтакте», где любой желающий может написать нам и получить обратную связь. Также доброй традицией стало проведение прямых эфиров, где я лично отвечаю на вопросы клиентов, и, конечно, эту работу мы планируем продолжать.

«Бренд «ЕДИНСТВО» перешел на новый уровень - освоение новых городов»

- В скором времени ваша компания будет праздновать день рождения. Антон Сергеевич, назовите, пожалуйста, три самых значимых изменения, которые произошли с компанией или в компании за это время?

- Сложно отметить именно три ключевых фактора, но есть важные вехи в истории компании, которые хотелось бы отметить. За годы работы у ГК «ЕДИНСТВО» произошли значительные изменения. Мы стараемся идти в ногу со временем, качественно адаптируясь под современные реалии жизни. Благодаря сплоченности и профессионализму коллектива в 2008 году компания преодолела экономический кризис и вышла на новый уровень развития. С начала 2009 года в компании активно внедряются современные направления - мы взяли курс на новый вектор развития, расширяя географию объектов. Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в ТОП-50 крупнейших застройщиков страны и является лидером рязанского рынка недвижимости.

А 2016 год стал для компании юбилейным, и по этому случаю мы провели его под лозунгом «Юбилеи созданы, чтобы их отмечать». Каждый клиент компании стал участником масштабного розыгрыша. 1 октября 2016 года состоялся праздничный финал акции, на котором определился обладатель главного приза - автомобиля SKODA Rapid. Праздник собрал более 1000 человек на площадке у нашего центрального офиса.

Одна из главных задач для нас - быть ближе к клиентам, а это значит - быть максимально открытыми. Мы активно развиваем наши социальные сети, а в 2017 году вышли за рамки стереотипов и познакомили Рязань и всех наших клиентов с персонажем - талисманом компании Енотом Полосатовым. Наш Енот стал любимчиком жителей города и области, а еще он активный участник нашей группы во «ВКонтакте», Telegram-канала и социальной сети «Одноклассники».

Периодически в наших соцсетях проходят конкурсы, в которых самые активные пользователи получают приятные подарки.

Мы активно наращивали портфель предложений квартир, и вскоре у наших клиентов появился выбор объектов во всех районах города. В 2018 году одновременно на стадии строительства находилось 25 жилых комплексов, а портфель предложения составлял более 5 тысяч квартир во всех районах города. В это же время мы провели одну из самых масштабных акций города под названием «Выигрывайте все», ее участниками стали более 3 тысяч человек, а призовой фонд составил более 2 млн. рублей. Главным призом акции была квартира в ЖК «Шевченко»!

ГК «ЕДИНСТВО» стремительно развивалась, и в 2019 году была разработана уникальная программа компании «СПЕЦЦЕНЫ», с помощью которой наши клиенты получили индивидуальные условия на приобретение квартиры. Проект существует по сей день, ведь нам важно, чтобы покупка жилья для наших клиентов была доступной. Мы учли потребности клиентов и сформировали пул квартир по специальным ценам. Каждый сможет выбрать подходящую планировку, метраж и совершить сделку на самых выгодных условиях.

На сегодняшний день, несмотря на все трудности, с которыми может столкнуться девелопер, бренд «ЕДИНСТВО» перешел на новый уровень - освоение новых территорий и городов. В 2022 году свои двери открыл новый офис ГК «ЕДИНСТВО» в Туле.

- У вашей компании в регионе солидный имидж, и новые клиенты приходят к вам во многом благодаря положительным рекомендациям. Но профессионализм компании - это прежде всего профессионализм его коллектива. Расскажите, каковы были принципы кадровой политики компании на протяжении прошедших лет?

- За годы нашей работы у нас действительно уже сложилась команда профессионалов своего дела, и именно благодаря ей мы растем и развиваемся несмотря ни на что. Многие специалисты у нас работают более 10-15 лет, и я думаю, это говорит о многом.

Антон Воробьев: За годы нашей работы у нас действительно уже сложилась команда профессионалов своего дела

60 наград за 17 лет работы компании

- Известно, что ваша компания регулярно становится номинантом и довольно часто побеждает в различных строительных конкурсах. Расскажите о победах ваших жилых комплексов за последние годы? Какими вы более всего гордитесь?

- Нам есть чем гордиться! За 17 лет работы группа компаний «ЕДИНСТВО» получила более 60 наград. В 2016 году жилой комплекс «Приокский парк» был признан лучшим среди маломасштабных проектов и четвертым среди всех финалистов Второго градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территории».

А жилой комплекс «Мичурин», по итогам Первого ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК», стал призером в номинации «Лучший жилой комплекс - новостройка в Российской Федерации, многоэтажные дома». По представлению правительства Рязанской области, группа компаний «ЕДИНСТВО» включена в национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России». За приверженность качеству и профессионализм нам неоднократно вручали награды от:

• Совета Федерации Федерального собрания РФ;

• Комитета Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству;

• Губернатора Рязанской области;

• Министерства строительного комплекса Рязанской области;

• главы администрации Рязани.

Приверженность качеству и профессионализм ГК "Единство" подтверждаются многочисленными наградами.

- Какие сюрпризы вы приготовили для своих клиентов в честь дня рождения компании?

- Мы не отстаем от трендов и трансформируем свои услуги. Специально для клиентов группы компаний «ЕДИНСТВО» теперь действует ряд обновленных уникальных предложений:

1. «СПЕЦЦЕНЫ» на квартиры;

2. Беспроцентная рассрочка 2.0;

3. ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0: меняем старое на новое;

4. Приветственный бонус от компании;

5. Дисконтная система «Вместе».

О некоторых из предложений хочется сказать отдельно. Уникальная программа компании «СПЕЦЦЕНЫ» предполагает особый подход к каждому клиенту. В нашей компании мы можем сделать индивидуальный расчет выгоды на выбранную квартиру и подобрать оптимальные условия для сделки. Приветственный бонус - это комплимент от компании для наших будущих клиентов.

Речь идет об именном сертификате, который является дополнительным бонусом при покупке квартиры: он суммируется со всеми акциями и предложениями, и его можно использовать для первой покупки, а также на любой объект ГК «ЕДИНСТВО». Еще один приятный сюрприз - карта дисконтной системы «Вместе» от группы компаний «ЕДИНСТВО». Это подарок лицам, заключившим договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Наша цель - объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от наших партнеров и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. С полным перечнем предприятий-партнеров можно ознакомиться на нашем сайте.

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