На месте гибели баяниста Павла Никифорова в центре Рязани появились живые цветы. Его убийц не могут найти более 12 лет

Павел Никифоров окончил Рязанское музыкальное училище им. Пироговых и Воронежскую академию искусств. В рязанском хоре проработал около года...

На улице Горького, недалеко от дома №67, в самом центре Рязани появились живые цветы. Именно на этом месте в ночь на 4 февраля 2011 года неизвестные зверски избили двух парней. Один из них - артист оркестра Государственного академического рязанского русского народного хора имени Попова, баянист Павел Никифоров – скончался на месте. Его приятель долго лежал в больнице, а когда пришел в себя, сказал, что ничего не помнит.

В годовщину гибели талантливого музыканта кто-то из родных принес дюжину красных гвоздик и прикрепил к столбу.

Отметим, что убийство Павла Никифорова по-прежнему не раскрыто. Как рассказывал «Новой» в 2013 году его отец Геннадий Никифоров, он сомневается, что «убийцы когда-либо вообще понесут наказание». Мужчина был уверен, что убийство было не случайным и спланированным.

Расследованием занимался Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области, но «в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению» уголовное дело приостановили.

Павлу Никифорову было 26 лет.

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