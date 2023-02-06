Смерть под телеграфным столбом. Исчезнувшую рязанку нашли мертвой в 750 метрах от родного дома

Волонтеры ПСО "Мещера" на поиске.

Как ранее сообщалось, тело женщины, пропавшей в селе Малые Можары 25 января, было найдено в воскресенье, 5 февраля. Теперь стали известны подробности поисков.

Искали: полиция, Лиза Алерт, Мещера

Розыск начали сотрудники местной полиции. Была проделана значительная работа: опрошены соседи, осмотрены возможные адреса нахождения пропавшей женщины. На основании собранной информации полицейские приняли решение о привлечении к поиску волонтеров. Откликнулись и «Лиза Алерт», и «Мещера». «Лиза Алерт» выехала на поиски 4 февраля, 5 февраля выезжала «Мещера».

В субботу добровольцы из «Лизы Алерт» оклеили объявлениями о пропаже территорию большого села и вместе с сотрудниками полиции прочесали левый берег реки Пара. Шли цепью, на расстоянии менее 10 метров друг от друга. Обращали внимание на каждую кочку (накануне выпал снег). Использовали квадрокоптер. Но, увы, ничего не нашли.

На след пропавшей вывели рыбаки

В воскресенье к поискам присоединился ПСО «Мещера». Появилась версия, что женщина могла отправиться в поселок Веселый по короткому пути – через реку.

Группа ПСО Мещера готовится выдвинуться на поиски пропавшей женщины.

- Обследуем берег, при возможности переходим на другую сторону, - скомандовал руководитель поисков.

Но у реки поисковиков ждал сюрприз. Вдоль правого берега Пары зияла полынья. Перейти по льду на противоположный берег было невозможно. Но на мелководье вдоль левого берега таскали окуньков рыбаки.

- Давно полынья образовалась? – спросили волонтеры

- Да дня три только, – ответили рыбаки.

- То есть десять дней назад ее не было?

- Нет, лед был крепкий, на другой берег можно перейти было спокойно, но только выше впадения речки Унгор. Она почти не замерзает, поскольку немного выше в нее стекают воды с гидроузлов карповых прудов.

Поисковики пошли вдоль берега в направлении моста, и, как раз немного выше впадения Унгора были обнаружены старые следы, ведущие на лед. Их оставила пропавшая женщина? Возможно. А возможно и нет. Надо было обследовать другой берег.

Страшная находка под телеграфным столбом

Проверить наличие следов на выходе изначально не представлялось возможным. Поэтому появилась еще одна версия – женщина свернула налево и провалилась под лед. И тогда останется только надеяться на удачу водолазов.

Поисковики поехали на другой берег. На всякий случай оставили одну группу на правом берегу Унгора. Другая пошла от карповых прудов в сторону реки, предположительно к месту выхода на берег. Разделились на пары.

И буквально через несколько минут:

- Смотри, что там под столбом! Это тело!

Схема поисков пропывшей женщины. Скопление красных точек снизу - место обнаружения тела.

И действительно рядом с телеграфным столбом в «позе эмбриона» лежал человек. Мертвый. То, что это та самая женщина, которую искали, почти не вызывало сомнений. Был вызван представитель полиции. Пока ждали полицейских, обследовали правый берег Пары, где нашли следы выхода. Навигатор показал, что тело находилось всего в 750 метрах от дома погибшей.

В подавленном настроении, но с чувством исполненного долга, волонтеры отправились в Рязань.

По предварительным данным, озвученным 6 февраля полицией, следов насилия на теле обнаруженной женщины не выявлено.