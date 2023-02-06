ДТП 10-летней давности спровоцировало у рязанки менингит. За ее жизнь боролась бригада врачей

37-летняя рязанка долго занималась самолечением, и врачам пришлось ее буквально спасать... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи рязанской ОКБ им. Семашко рассказали, как спасали 37-летнюю женщину, попавшую к ним в инфекционное отделение в ноябре прошлого года. До вызова скорой помощи пациентку около недели беспокоили головные боли, головокружения, высокая лихорадка и сильная слабость. Но женщина терпела и пыталась лечиться сама без консультаций с медиками. Но заболевание развивалось стремительно, и в больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Женщина была полностью дезориентирована, не узнавала родных, и не могла ответить на простые вопросы…

От томографии до операции

Спасала пациентку целая команда специалистов. Они исследовали спинномозговую жидкость и сделали компьютерную томографию головного мозга и придаточных пазух носа. Выяснилось, что у женщины – менингит.

Установили врачи и причину развития тяжелого заболевания. В 2013 году пациентка в ДТП получила серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой «сформировался дефект пазух носа, и оболочки головного мозга сообщались с внешней средой». Это послужило «входными воротами» для инфекции.

После всех усилий врачей и комплексного лечения состояние пациентки стабилизировалось. Больная пришла в себя, стала разговаривать, узнавать близких, к ней вернулась память.

После курса всех необходимых процедур пациентку направили на амбулаторный этап реабилитации. Там женщине провели операцию - пластика костей лицевого черепа - для устранения причин возникновения инфекции и предотвращения повторного развития менингита.

Откуда может взяться менингит

По словам врачей, менингит - очень коварное, зачастую смертельное заболевание. Спровоцировать его могут гаймориты, отиты, кариес, последствия черепно-мозговых травм, переохлаждение, питье сырой воды из открытых водоемов и другое.

«В случае с нашей пациенткой такой симптом как истечение спинномозговой жидкости из носа указывал на наличие патологии со стороны ЛОР-органов, которую не устранили вовремя. Она и спровоцировала развитие менингита. Не пренебрегайте здоровьем, обращайтесь к специалистам вовремя. Иногда от этого может зависеть жизнь», - порекомендовали врачи.

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