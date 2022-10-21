Жители Рязанской области старше 60 лет активно осваивают соцсети и мессенджеры

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Как сообщают специалисты по big data МегаФона, в среднем один абонент пенсионного возраста использует в месяц 5 гигабайт. Особенно охотно в интернет выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 58%. Кроме того, они бывают в Сети на 13% чаще, чем ровесники-мужчины. Если говорит о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов области, а также Октябрьского, Шилово и Тумы.

Соответственно, меняются и предпочтения пожилых рязанцев в девайсах. Если прошлой осенью самой популярной моделью среди них была кнопочная Itel it2163, то сейчас верхнюю позицию рейтинга занимает смартфон Xiaomi Redmi 9A. За это же время доля пользователей современных гаджетов перешагнула половину от общего числа и составила 53%.

«Интернет делает жизнь пенсионеров интереснее и комфортнее — это и радость от присланных фотографий внуков, и возможность быстро оплатить услуги ЖКХ. Мы со своей стороны поддерживаем их активность: предоставляем специальные условия на тарифы и развиваем сеть дистрибуции так, чтобы они могли купить сим-карту в шаговой доступности», — комментирует директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

В салонах МегаФона предоставляют бессрочную скидку 20% на услуги связи при наличии у абонента пенсионного удостоверения.