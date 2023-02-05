Тайна мумии без головы по-прежнему не раскрыта. Около 10 лет назад на дереве в рязанскому лесу обнаружили останки человека

Мумифицированные останки неизвестного мужчины обнаружили летом 2013 года. Его личность так и не установили.

11 августа 2013 года в лесу на границе двух районов Рязанской области - Рыбновского и Клепиковского - один из работников бригады лесорубов обнаружила под сосной человеческий череп. Произошло это, когда мужчина отдалился от остальной бригады вглубь леса. Он огляделся по сторонам, обошел вокруг дерева, но больше ничего не нашел. Лишь когда невзначай поднял голову вверх, то увидел примерно в семи метрах от земли что-то непонятное на ветке. Показалось, что это огромный осиный улей, но чем-то он напоминал по очертаниям человека…

Скелет, обтянутый кожей

На место вызвали полицию и следственный комитет. Выяснилось, что на ветке в семи метрах от земли в сидячем положении находился мумифицированный труп человека, останки были привязаны к дереву на уровне живота бечевкой. Как позже установят эксперты, умер мужчина не менее двух-трех месяцев назад.

При нем обнаружили рубашку, несколько свитеров, джинсы, кроссовки, несколько пар носков, а также пакет с остатками продуктов, бутылку с водой, початую бутылку водки и клубок нитей. Внутренние органы покойного полностью разложились, фактически это был скелет, обтянутый кожей.

Документов при себе у мужчины не было, поэтому сразу личность его не установили. Не установили ее и через год, и через десять лет. Несмотря на то, что в полицию не поступали заявления о пропаже грибников в этих местах, не было сообщений о безвестном исчезновении людей, следователи и оперативники, имея на руках результаты генетической экспертизы, проработали всех, кто в то время считался безвестно пропавшим. Но безрезультатно.

Что могло произойти

Но что могло произойти с мужчиной примерно в начале лета 2013 года, так доподлинно и неизвестно. По одной из версий, он заблудился в лесу, а когда стало темнеть, забрался на дерево для ночлега. Выбрал крепкую ветку, сел на нее, и чтобы случайно не упасть во сне, обвязал себя бечевкой вокруг ствола. В таком состоянии он и умер…

«Скорее всего, он забрался на дерево, опасаясь диких животных. Там довольно глухое, удаленное от трассы место. Фактически это четыре-пять километров вглубь леса. Проверка и осмотр места происшествия исключили версию о самоубийстве и криминале», - так тогда сообщили КП-Рязань в Следственном комитете.

В настоящее время материалы по факту обнаружения трупа находятся в Рязанском МСО СУ СК России по Рязанской области. Как сообщили КП-Рязань в ведомстве, к настоящему времени ни личность мужчины, ни причину его смерти установить так и не удалось.

Мужчина высоко взобрался на дерево, привязал себя, чтобы не упасть, но умер. Так и оставшись на дереве...

Проблемы с базой данных ДНК

В России с 2008 года действует федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Но под обязательную регистрацию попадают только несколько категорий лиц: осужденные за половые преступления, за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неопознанные трупы... В данном случае эксперты взяли клетки эпителия, другие следы для проведения генетической экспертизы, но в существующих базах данных ДНК мумифицированного трупа не совпало. Это одна из проблемы, с которой сталкиваются правоохранительные органы всей страны.

«Согласно закону, обязательно вносится генотип неопознанных трупов, но нет обязанности вносить в эту базу данных генотип близких родственников пропавших людей. Не существует программы автоматизированной проверки близких родственников. Другими словами, есть неопознанный труп. Его генотип в обязательном порядке внесли в базу данных. Но у нас есть заявления о безвестном исчезновении какого-то гражданина. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы получить генотип пропавшего лица - ищем его зубную щетку, бритвенный станок, нижнее белье. Если это удается, мы его генотип можем на учет поставить, но так получается не всегда, родственники могли не сохранить его личные вещи. Либо человек неизвестно где жил. В этом случае мы берем генотип близких родственников по нисходящей и восходящей линии - родители либо дети. Сестры и братья здесь уже не подходят. Получив их генотип, мы в ручном порядке проверяем с каждым неопознанным трупом, а взять и поместить их в базу, чтобы это сделала машина, для этого нет оснований, закон это не предусматривает», - пояснил КП-Рязань один из экспертов.

Что могло бы помочь в установке личности

Что значит автоматическая проверка по базе данных. Например, человек пропал в Хабаровске, там взяли генотип его матери, занесли в базу. А в Рязани находят неопознанный труп - и его генотип тоже занесли в базу. Машина проверяет, все сопоставляет и дает ответ: неопознанный труп – это сын женщины, которая заявляла о его исчезновении в Хабаровске. Но так как закон не позволяет вносить в базу данных родственников, все происходит в ручном режиме, ограничиваясь соседними регионами. Вполне возможно, что где-нибудь в Сибири живут родные бедолаги, найденного в рязанском лесу, но сопоставить их ДНК автоматически по базе закон не позволяет. Страна большая - трупов много, ездить и летать по всем регионам - будет очень затратно и проблематично.

Специалисты ратуют за то, чтобы геномную регистрацию проходили все граждане России. Тогда не будет в стране неопознанных трупов, а преступления будут раскрываться быстрее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Если бы сейчас скопировать генотип всех, например, при получении паспорта - дал человек образец слюны, и все. Никого бы это не напрягало, зато человек был бы в базе данных, и у нас неопознанных трупов бы не было. Это же касается дактилоскопической регистрации. При получении заграничного паспорта 10-летнего сдаем отпечатки пальцев, а что мешает делать это при получении общегражданского паспорта с 14 лет? Мы живем в 21 веке, почему это до сих пор не сделано, не знаю. Чьи права это может ущемить? Если человек добропорядочный, если он живет по закону, чего ему бояться?» - задается вопросом эксперт.

Срок хранения до 100 лет

В январе 2023 года Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон, который значительно расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации.

В этот перечень войдут уже все осужденные и отбывающие наказание в колониях, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении любых преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту.

Сколько хранится ДНК в базах данных: геномная информация осужденных и отбывающих наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также всех категорий половых преступлений хранится до установления факта их смерти, а при отсутствии сведений об их смерти - до даты, когда им исполнилось бы 100 лет.

Геномная информация неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следственных действий, хранится 70 лет с момента ее получения.

Геномная информация неопознанных трупов хранится до установления личности человека, но не более 70 лет.

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