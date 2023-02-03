Встряхнул, раскачал, убил… На полигоне бытовых отходов погиб водитель КамАЗа

Рязанец погиб на полигоне твердых бытовых отходов. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 60-летнего водителя КамАЗа на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, 26 ноября 2022 года на полигоне, расположенном в Рязанском районе, машинист экскаватора решил очистить кузов КамАЗа от мерзлого грунта, и начал наносить удары по кузову ковшом. Кроме того, он несколько раз встряхнул кузов гидросистемой подъемника.

В результате задний борт самосвала раскачался и ударил водителя КамАЗа, который в этом момент стоял рядом и наблюдал за работами.

От полученных травм мужчина скончался.

После проверки всех обстоятельств дела Рязанский МСО возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время следователи собирают все доказательства по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что мужчину на полигоне убило ковшом экскаватора (читать подробнее).

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