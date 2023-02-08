Гендиректор АО «Интеркросс» Тимофей Калашников: Мы сделали все, чтобы перестроить компанию под новые условия рынка связи Фото: Из материалов пресс-службы

За последний год в российской экономике произошли колоссальные изменения, и многие отрасли промышленности преодолевают серьезные испытания санкциями. Пока в стране только зарождается импортозамещение, многим компаниям приходится искать нетривиальные пути выхода из кризиса.

В Рязанской области достойный пример успешной адаптации к изменившемуся рынку телекоммуникационных услуг показало АО «Интеркросс».

30 лет на связи

За свою 30-летнюю историю рязанская компания не просто вышла на общероссийский уровень, но поставляет продукцию буквально в каждый регион страны. Это один из ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования у «большой пятерки» операторов связи - «Ростелекома», «Теле2», МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». Большого успеха рязанцы достигли благодаря перспективной нише, занятой еще в начале 90-х, грамотному руководству и четкой стратегии развития.

Изначально предприятие выпускало для операторов связи оборудование пассивной коммутации, основанной на медных проводах. Отрасль связи стремительно развивалась, и рязанское производство тоже. В начале 2000-х, с наступлением новой эпохи связи, на производстве освоили работу с оптоволокном. В 2008 году операторы эфирной связи приступили к масштабным проектам строительства базовых станций, и «Интеркросс» последовал за потребностями рынка. Так, последние 12 лет основной линией производства был выпуск продукции для строительства эфирной связи. Предприятие процветало.

«Операторы снова переходят на оптоволокно»

Сложная ситуация в стране и в мире в 2022 году внесла значительные коррективы в развитие отрасли связи в нашей стране. Пока не заработало импортозамещение, санкции буквально заморозили все планы операторов и заставили выбрать иной путь.

- Чтобы запустить наше оборудование, в него надо добавить активную часть - это антенны, базовые станции и прочее. Оператор связи сам закупает это оборудование за рубежом и устанавливает. К сожалению, в 2022 году из-за санкций поставки импортных элементов для работы нашего оборудования прекратились. Исторически так сложилось, что в России никогда не производилась эта активная часть оборудования. А зарубежные поставщики с конца февраля 2022 года полностью прекратили поставки, и это очень негативно сказалось на планах строительства наших заказчиков, - пояснил генеральный директор АО «Интеркросс» Тимофей Калашников.

Поскольку продукция «Интеркросса» является оболочкой для импортного оборудования, она тоже стала не востребована. В марте 2022 года преуспевающая компания столкнулась с колоссальными сложностями. Несмотря на заключенные долгосрочные контракты, заказы исчезли.

- У наших заказчиков отменились закупки импортной комплектации для строительства сетей связи. А мы попали еще и под вторичные санкции. В наших изделиях использовалась покупаемая нами комплектация у Huawei. Во всех наших контрактах была прописана конкретная модель конкретного изделия. Но его тоже перестали поставлять в Россию. Но мы преодолели эту преграду, и согласовали новые спецификации с нашими заказчиками. Мы применили собственное изделие с такими же техническими характеристиками, как у Huawei. Три года его разрабатывали и внедряли в производство. Но до начала санкций ни один из операторов связи не хотел менять спецификацию. Когда встал вопрос ребром, они пошли на уступки, - поделился Тимофей Александрович.

Но даже создание собственных изделий взамен китайских не помогло компании сохранить заказы, ведь стройки в отрасли связи по всей стране остановились. Для выхода из кризиса правительство РФ утвердило программу по разработке отечественных аналогов базовых станций. Единственный холдинг в России, которому это под силу - корпорация «Ростех». Однако сложность создания этого изделия в том, что для его производства нужна компонентная база микроэлектроники.

- В нашей стране с 1991 года отсутствует отечественная микроэлектроника. Единственное министерство, которое упразднили при развале СССР, было министерство электронной промышленности. В Рязани была мощнейшая база микроэлектроники - завод, который в народе назвали «Лампочка», и НИТИ. Это была союзного уровня лаборатория разработки и тестирования изделий микроэлектроники. Пока не будет налажен весь цикл производства компонентной базы, элементов этой микроэлектроники, никаких отечественных аналогов не будет. И этого не произойдет еще как минимум три года, - отмечает Тимофей Александрович.

- Что же за это время станет с сотовой связью? - интересуемся мы.

- Сегодня операторы снова переходят на оптоволокно. Это шаг не назад, а скорее, в сторону. Некий параллельный путь. Мы видим такую тенденцию на ближайшие пять лет. Операторы связи вновь будут строить на оптоволокне. Россия, как Иран, где вообще нет голосовой связи, а только мессенджеры для голосового общения по интернету, движется в этом же направлении.

«У нас есть заказы и контракты»

К счастью, у «Интеркросса» есть разработки изделий для обеспечения строительства сетей связи на оптоволокне. Благодаря опыту и умению быстро подстроиться под рынок, компания преодолела сложный год и с уверенностью смотрит в будущее.

- В прошлом году мы модернизировали наши давние разработки и предложили рынку. С этого года операторы связи начинали активно закупать у нас это оборудование и строить свою связь. Мы сделали все, чтобы перестроить компанию под новые условия рынка связи. Мы понимаем, как действовать и что сейчас необходимо рынку, у нас есть заказы и контракты заключены на три года вперед, - заявляет руководство компании.

«Мы стараемся к каждому сотруднику подходить персонально»

«Интеркросс» возродился после кризиса прошлого года и активно проводит пополнение инженерно-технического штата. На производство требуются рабочие и специалисты, и при необходимости в компании всегда можно пройти дополнительное обучение.

- У нас можно переквалифицироваться с любой рабочей специальности - главное желание. Можно даже получить новую специальность бесплатно. Мы стараемся к каждому сотруднику подходить персонально, независимо от количества штата, - отмечают в «Интеркроссе».

Здесь действует система наставничества, и к каждому новичку относятся с вниманием и ответственностью. Помимо того, сотрудники компании получают полностью «белую» зарплату и точно в срок, что в наше время особенно ценно.

В ТЕМУ

«Интеркросс» входит в IT- и радиоэлектронный кластер региона и помимо связи, развивает смежные отрасли. В частности, выпускает продукцию для строительства дорог, систем видеонаблюдения, оборудование коммутации. А также предлагает современный программно-аппаратный комплекс на базе «Умной остановки». В остановочном павильоне есть система видеонаблюдения, медиапанели, элемент дополненной реальности, постоматы, прокат электротранспорта и велосипедов. Будем надеяться, этот глобальный аппаратный комплекс скоро появится на улицах в Рязани.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Начальник монтажных участков Илья Дудин:

- В «Интеркроссе» работаю с 2017 года, когда еще учился в магистратуре РГРТУ. После окончания вуза остался здесь, потому что хорошая зарплата. Стремился к развитию, брал работу посложнее и достиг успеха. Когда появилась линия по автоматизированному монтажу плат, я прошел обучение, получил сертификат. Добавил еще одно направление в свою копилку. Это материально улучшило мое положение. В прошлом году был сложный период для предприятия как эмоционально, так и финансово. Я верил в лучшие времена, доверился руководству, и не жалею, что остался. Сейчас у нас стабильно, мы верим в лучшее и делаем все возможное, чтобы превзойти прежний уровень. Если вы в поисках работы, то будем рады видеть вас в нашем коллективе!

Начальник монтажных участков Илья Дудин

Слесарь-сборщик Леонид Курпатов:

- Работаю в «Интеркроссе» уже 9 лет, хотя приходил на время. Начались новые интересные проекты, и я задержался. Отношение руководства к рабочим великолепное, созданы все условия: комната для переодевания, комната для приема пищи, на производстве тепло и чисто. Да, у нас были трудности в прошлом году, но в последние месяцы дела наладились. Молодежи у нас будет интересно, особенно живым, шустрым ребятам. У нас не поточное производство, а выпускаются постоянно новые продукты. Для новичка подготовка особая не нужна, достаточно отличать отвертку крестовую от шлицевой. Наша основная работа - сборка, а этому быстро обучаются.

Слесарь-сборщик Леонид Курпатов

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