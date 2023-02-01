От Гаи до Ура, Полесья и Викулово. В 18 районах Рязанской области 1 февраля отключат электричество

1 февраля без электричества останутся десятки сел и деревень Рязанской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 1 февраля 2023 года, в 18 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более 80 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- поселок Муняковские Выселки, село Новая Пустынь, деревня Мышкар, деревня Новая Деревня, поселок Новомосоловский, село Алехово, деревня Новоершово, поселок Красногвардейский, поселок Ямской, деревня Малиновка — с 13:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Екимовка — с 13:00 до 17:00;

- поселок Мурмино, село Агро-Пустынь — с 10:00 до 16:00;

- деревня Рожок — с 10:00 до 13:00.

Сасовский район:

- поселок Сасовский — с 13:00 до 16:00.

Спасский район:

- деревня Урицкое — с 13:00 до 16:00.

Милославский район:

- деревня Садовая, поселок Центральный, деревня Микулино, деревня Подноволоки, деревня Роговое, поселок Зеленый, деревня Мякишево — с 12:00 до 17:00;

- деревня Гаи — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Кузьминское, деревня Малое Жоково, село Константиново — с 10:00 до 16:00;

- деревня Аксеново, деревня Кудашево, село Новоселки, деревня Данилово, деревня Иванчино — с 09:00 до 18:00.

Пителинский район:

- деревня Знаменка, поселок Полесье — с 10:00 до 15:00.

Захаровский район:

- село Окуньково — с 10:00 до 16:00;

- село Мотовилово — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- село Караулово, деревня Ур, деревня Марфино, село Большая Екатериновка, деревня Петровка — с 10:00 до 15:00.

Скопинский район:

- село Ильинка — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Шанчерово — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Маклаково — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Малахово, деревня Чащино, деревня Дмитриево, город Спас-Клепики, село Давыдово, деревня Викулово, поселок Октябрь, деревня Колесниково, деревня Бозово, деревня Акулово, село Подлипки, деревня Волчково, деревня Перино, село Самылово — с 09:00 до 17:00.

Кадомский район:

- село Енкаево, деревня Енгазино, деревня Трубаковка — с 09:00 до 15:00;

- село Четово — с 09:00 до 16:00.

Кораблинский район:

- село Незнаново, деревня Добрятино, поселок Проницы, деревня Михино, село Ухорь, деревня Красная Поляна, деревня Асаново, деревня Светозаровка, деревня Исаевка, деревня Лужки, село Никитино, деревня Слободка, деревня Асники, деревня Лоша, деревня Быково, поселок Волкова, деревня Каменка, деревня Алексеевка — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Телеши — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Красный Угол — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Богданово — с 09:00 до 17:00.