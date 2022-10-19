Не важно, когда произошло убийство, важно, что его все равно раскроют. Даже через 40 лет

Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Виталий Бочкарев.

В 2022 году следственное управление СК России по Рязанской области стало одним из лидеров по раскрытию преступлений прошлых лет. Во многом это заслуга криминалистов, которые существенно нарастили обороты по раскрытию подобных преступлений. За девять месяцев - 45 преступлений, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе раскрытых преступлений - убийства, преступления против половой неприкосновенности, причинения тяжкого вреда здоровью, в результате которых потерпевшие умирали.

К таким показателям пришли благодаря аналитической группе, которая работает при отделе криминалистики на постоянной основе. Регулярно криминалисты, следователи, сотрудники уголовного розыска собираются и въедливо изучают каждое конкретное дело. И абсолютно неважно, сколько лет прошло с момента совершения преступления.

Обнаруженное на дне водоема орудие убийства.

Например, одно из преступлений, которое раскрыли в 2022 году, - убийство 1983 года, когда в одном из районов Рязанской области нашли труп мужчины. Кажется, все давно забыто, многие свидетели, возможные очевидцы умерли, но следователи-криминалисты все равно докопались до сути и установили личность убийцы.

Отметим, что большая часть раскрытых дел направлена в суд, чуть меньше половины - прекращены по нереабилитирующим основаниям - смерть подозреваемого или истечение срока давности.

Сила дубликата

В ночь на 10 апреля 2004 года житель Москвы приехал в Путятинский район к родственникам. Там он подвозил до дома двух девушек 19 и 13 лет, с которыми накануне познакомился в компании общих приятелей. Внезапно мужчина свернул с дороги в поле на окраине села Песочня и попытался изнасиловать младшую из пассажирок.

Следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Александр Страмцов (слева) и Дмитрий Крютченко.

Но девочке удалось вырваться, так как старшая подруга вступилась за нее и отвлекла внимание на себя.

Тогда злодей изнасиловал 19-летнюю девушку, затем несколько раз ударил ее по голове обухом топора, который был в машине, и скрылся с места преступления. К счастью, девушка выжила.

С июня 2004 года злоумышленник находился в федеральном розыске.

- Личность его установили сразу, но сложно было именно найти, - рассказывает руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Виталий Бочкарев. - Мы тщательно проанализировали материалы уголовного дела и предположили, что он может находиться на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области. По нашей инициативе там завели дубликат разыскного дела. Что это такое? Инициатором розыска является Управление уголовного розыска по месту совершения преступления. В данном случае - Рязанская область. Но если появляется основание полагать, что разыскиваемый осел в других регионах, то тогда возможно завести дубликат разыскного дела. Местные оперативники после этого активно подключаются к розыску.

Работа следователей-криминалистов на месте пожара в больнице им. Семашко в Рязани.

В итоге подозреваемого нашли в городе Пушкин и задержали. Налицо один из принципов - принцип неотвратимости наказания. Сейчас дело рассматривается в суде.

Данный пример показывает, что криминалисты не только выезжают на места происшествия, собирают следы, но и проводят много аналитической работы, ищут без вести пропавших, а также лиц, находящихся в розыске. Другими словами, задача криминалиста - оказание практической и методической помощи следствию, что-то подсказывают, дают письменные указания следователям. Даже по уже раскрытым уголовным делам.

Раскрытие убийств таксистов

Но, как и прежде, работа следователей-криминалистов - это в первую очередь работа на переднем крае. В раскрытии всех тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности, следователи-криминалисты играют ведущую роль. Но зачастую выезжают они и на уже раскрытые преступления.

- Обо всех фактах убийств докладывают руководству отдела криминалистики, по каждому случаю индивидуально решается вопрос о необходимости выезда криминалиста на место преступления, - продолжает руководитель отдела криминалистки Виталий Бочкарев. - То есть, если, допустим, все очевидно, и нашего участия не требуется (криминалистической техники, методической помощи), если там опытные следователи, то могут обойтись без нас. Но все зависит от каждого конкретного случая.

В июне 2022 года на территории заброшенного песчаного карьера недалеко от села Голенище Чучковского района обнаружили тела двоих мужчин с множественными колото-резаными ранами. Погибшими оказались таксисты - 1948 и 1990 годов рождения.

Работали рязанские криминалисты и в поселке Лесной, где взорвался пороховой цех одного из предприятий.

Обвиняемые в убийствах - 23- и 25-летние парни. Они выслеживали своих жертв на автовокзалах Рязани и просили отвезти в Чучковский район. В пути они предлагали сократить дорогу через песчаный карьер, а уже в безлюдном месте расправлялись с водителями.

- Мы проанализировали весь массив машин, который двигался в сторону Чучковского района, провели множество экспертиз и вышли на подозреваемых. Сейчас они дают признательные показания.

19 октября в России празднуют профессиональный праздник сотрудники одного из ключевых подразделений Следственного комитета Российской Федерации - криминалисты.

На сегодняшний день в отделе криминалистики следственного управления СК России по Рязанской области служат восемь сотрудников: руководитель, замруководителя, пять следователей-криминалистов и полиграфолог.

Поиск следов преступления на одном из мусорных полигонов Рязани. Это тоже работа следователей-криминалистов.

Кроме того, регулярно привлекаются к работе эксперт по проведению традиционных криминалистических экспертиз (почерковедческая, дактилоскопия, экспертиза документов и др.), а также эксперт по налоговым и бухгалтерским экспертизам. Все они опытные офицеры, обладающие высокими профессиональными знаниями, имеющие большой опыт следственной работы и высокую квалификацию в области раскрытия и расследования самых сложных преступлений.

В ТЕМУ

Ежегодно следователи-криминалисты проводят учебно-методический сбор. В 2022 году его посвятили правилам проведения осмотра, соблюдения мер безопасности при проведении осмотров, связанных со взрывами, обстрелами.

В этот раз по сценарию диверсионно-разведывательная группа совершила нападение в Рязани. И задача следователей и криминалистов была работать во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, чтобы и самим уцелеть, и никого в опасность не поставить.

- Специалисты показывали, как работать на месте происшествия при обстрелах. Надеемся, что у следователей что-то отложилось в голове. Никто не застрахован от попадания в такие условия. Опять же, кто-то в командировку на Донбасс может отправиться, кто-то работать там изъявит желание, поэтому знания пригодятся, - отметил Виталий Бочкарев.

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