Кто из рязанцев получил повестку, но вернулся домой

В рамках частичной мобилизации призывают только тех рязанцев, которые соответствуют объявленным требованиям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязанской области продолжается призыв в рамках частичной мобилизации, объявленной Указом президента РФ Владимира Путина 21 сентября. Точные цифры призванных не раскрываются, однако рязанцы продолжают получать повестки. Наш регион, как и вся страна, оказался в новой ситуации, и пока система отлаживается, возможны небольшие сбои. Редакция подготовила несколько историй рязанцев, призванных в рамках частичной мобилизации ошибочно. Каждый случай разбирался индивидуально.

«Речи о второй волне в регионе не идет»

Первые лица государства заявили, что речи о второй волне частичной мобилизации не идет. Губернатор Рязанской области Павел Малков в свою очередь пояснил, почему жители региона продолжают получать повестки:

- У нас же нет задачи призвать всех единовременно - в один день. Иначе сразу возникнет вопрос, где размещать людей, как вести подготовку, где взять обмундирование и прочее. Задача - качественно провести призыв.

Глава военного комиссариата Рязанской области полковник Олег Серкез отметил, что план по мобилизации выполняется в соотвествии с графиком. Он подчеркнул, что время позволяет качественно провести медосмотры и подготовку. Власти признают, что во время призыва неточности неизбежны, но возникающие проблемы решаются в индивидуальном порядке.

- Есть люди, которым приходит повестка по ошибке. Как правило, эта ошибка проясняется сразу же в военкомате. Если остаются неточности, то дополнительную проверку проводит военная прокуратура. Все вопросы решаются на месте в учебном центре, - отметил губернатор.

Олег Серкез сообщили, что в военкоматы области регулярно поступают обращения от граждан с просьбой разобраться в ситуации:

- Мы принимаем каждое заявление в установленном порядке, отвечаем на телефонные обращения. Каждый случай разбираем. Если видим, что допущены нарушения новых законодательных актов, немедленно исправляем. Мы контролируем все военкоматы и не допускаем перегибов на местах. Внимательно следим за выполнением Указа Верховного главнокомандующего, отслеживаем все возможные недочеты и быстро принимаем решения.

Пришла повестка - в военкомат с вещами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Все мужчины готовы отдать долг Родине»

Редакция собрала несколько историй рязанцев, призванных в рамках частичной мобилизации по ошибке, и вернувшихся домой.

Водитель школьного автобуса из поселка Глебково Рыбновского района Андрей Наумов получил повестку 30 сентября. 44-летний рязанец в свое время проходил срочную воинскую службу в Ленинградской области в пограничных войсках. Сейчас в его семье четверо детей, поэтому повестку никто не ждал:

- Когда пришла повестка, мы удивились. Младшему ребенку у нас 9 лет, а старшей уже исполнилось 18. Но мы думали, что наша семья все равно подходит под категорию многодетных, с четырьмя детьми.

Повестку Андрею вручила глава местной администрации, и в назначенное время он отправился в военкомат с вещами.

- Собрали мужу теплые вещи и еды на несколько дней, - рассказывает его супруга. - Он отправился в военкомат, прошел медосмотр. Хронических заболеваний у него нет, и его направили в учебную часть в Сельцы.

В это время жена начала забрасывать заявлениями всевозможные инстанции, пытаясь объяснить, что многодетная семья не справится без кормильца.

- Старшей дочери исполнилось 18, но она учится в рязанском вузе на платной основе, и без поддержки супруга мы бы не справились. Я сразу начала заявлять, что у меня незаконно забрали мужа. Неделю назад его вернули домой, и он сразу вышел на работу.

Еще одна ошибочная повестка пришла Олегу Оленеву (имя изменено - Ред.). 43-летний мужчина без военного опыта учится в аспирантуре рязанского вуза, однако 22 сентября его призвали в рамках частичной мобилизации. Он прибыл в военкомат с вещами, прошел медосмотр и неделю провел в учебном центре в Сельцах. В это время его супруга пыталась восстановить справедливость.

- Мой супруг - младший офицер, имеет военную специальность, но не востребованную сейчас. Однако, согласно Указу президента, тех, кто учится в аспирантуре, не должны призывать. Я обращалась в военную прокуратуру, в совет по правам человека, в два рязанских военкомата, - отмечает женщина. - Меня внимательно выслушивали, принимали документы и заявления под подпись.

Она призналась, что супруг взял повестку со словами: «Надо, значит, надо», - собрался и пошел.

- Если скажут, что аспиранты тоже должны служить, он пойдет. Когда он вернулся из Селец, сказал: «Ты что наделала, жена. Я бы вернулся Героем России, а ты меня остановила». Он сказал, что у нас очень хорошие люди, и все мужчины готовы отдать долг Родине.

У жителя рязанской глубинки Николая Кулакова в военном билете значится категория «В», но 23 сентября ему вручили повестку. 39-летний мужчина в свое время служил срочником в Реутово, но позже серьезно подорвал здоровье. Сейчас у него неизлечимое хроническое заболевание, а также большой лишний вес.

- Вечером ему позвонили и сказали, чтобы приехал за повесткой. Сам забрал ее, а на следующий день уже поехал в военкомат с вещами. Его сразу направили в Сельцы. Там он провел неделю, ему провели обследование в больнице, выяснили, что у него неизлечимое хроническое заболевание. Сказали, что с таким диагнозом нельзя служить, отправили на подтверждение.

Все призванные по ошибке вернулись в свои семьи. Не стоит забывать, что при любых важных жизненных изменениях, например, рождении детей или смене места жительства, военнообязанному в запасе нужно проинформировать об этом военкомат, чтобы избежать недоразумений.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава военного комиссариата Рязанской области полковник Олег Серкез:

- Во время проведения частичной мобилизации в регионе мы действуем согласно Указу Президента РФ Владимира Путина и федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» №31. В случае выявления каких-либо нарушений, перегибов на местах принимаются соответствующие меры. Наша главная цель - взвешенный подход при подборе мобилизованных.

ВАЖНО

По данным ОНФ, всего с начала мобилизационной кампании 190 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой из воинских частей. Среди них есть многодетные отцы, один не служивший, а также не подходящие по состоянию здоровья.