Скопинские аграрии собрали почти 250 тысяч тонн зерна

Урожай зерновых в этом году рекордный!

54 тысячи гектаров зерновых

В нынешних реалиях вопросы продовольственного обеспечения приобретают двойное стратегическое значение, и в наши дни как никогда важна поддержка агропромышленного комплекса на государственном уровне. В Рязанской области этому сектору экономики традиционно уделяется пристальное внимание. В регионе продолжается реализация крупных инвестпроектов на общую сумму около 70 млрд рублей, ведутся переговоры по привлечению дополнительных инвестиций.

Уборочная кампания в регионе проходит успешно, и поводов для гордости немало. Губернатор Рязанской области Павел Малков недавно поблагодарил рязанских аграриев за хорошую работу:

- В этом году мы собрали рекордный урожай зерна - 3 млн тонн. При этом работы еще не завершены в этом году непростые погодные условия. Есть проблемы переувлажнения почвы, но уверен, что аграрии со всеми сложностями справятся!

Аграрии Скопинского района внесли значимую лепту в общий «золотой запас». Все хозяйства района серьезно подготовились к началу уборочной кампании - отремонтировали технику, просушили и почистили зернохранилища, собрали кадровый резерв. С началом осени каждый теплый погожий день и час были на счету.

Одним из первых приступило уборке сельхозпредприятие АО «Имени Куйбышева». На полях Шелемишевского сельского поселения развернулась настоящая битва за урожай. Из-за непогоды полегло 10% колосьев озимой пшеницы, и аграриям пришлось применить смекалку, чтобы сохранить урожай.

- Наши механизаторы старались подобрать хлеб, чтобы минимизировать потери, поэтому комбайны шли на минимальной скорости с низко опущенными жатками, - рассказала агроном обособленного подразделения Шелемишево АО «Имени Куйбышева» Анна Завьялова.

Погодные условия стали настоящим испытанием для сельхозработников. Так, во время уборки урожая в районе от града пострадали около 300 гектаров сои и около 500 гектаров зерновых культур.

- Наши хлеборобы убрали 54 тысячи гектаров зерновых. В уборке были задействованы 38 хозяйств, в том числе крестьянско-фермерские. На полях работали порядка 125 единиц зерноуборочных комбайнов, - рассказал начальник районного Управления сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Виталий Римский.

Зерновые, картофель и масличные

Самоотверженный труд и мастерство скопинских аграриев дали свои плоды, и об этом говорят первые итоги уборочной кампании.

На сегодняшний день все зерновые и зернобобовые культуры собраны со скопинских полей. Всего в районе намолотили более 250 тысяч тонн зерна при урожайности 48 ц/га. Лидирующим хозяйством по валовому сбору стал СПК «Полянская птицефабрика», который собрал более 59 тысяч тонн зерна. Также в тройку лидеров вошли ООО «Аграрий Ранова» (собрано более 24 тысяч тонн зерна) и ООО «Звезда» (собрано более 18 тысяч тонн зерна).

Наивысшую урожайность в Скопинском районе в этом году показало ООО «Звезда», собравшее более 80 ц/га. Второй результат показало ООО «Спасское» с урожайностью более 70 ц/га. Замкнуло тройку лидеров по урожайности ООО «Кимовские просторы», собравшее более 60 ц/га.

Несмотря на холодную осеннюю погоду, работа на полях Скопинского района продолжается. Аграрии приступили к уборке картофеля. Из-за высокой влажности почвы приходится вносить коррективы в уборку масличных культур. Часть работ перенесена на более поздние сроки.

От капризов погоды страдают и планы на будущий сезон. Аграриям пришлось сдвинуть сроки сева озимых культур под урожай 2023 года, и пока его провели на площади 26 199 гектаров, выполнив 90% от плана.

Пожелаем труженикам полей успешного завершения уборочной кампании и высоких результатов в новом сезоне.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава администрации Скопинского муниципального района Александр Боков поздравил аграриев с успешной работой и пожелал «уверенности в завтрашнем дне, высоких показателей в работе и исполнения намеченных планов». Особые слова благодарности он адресовал ветеранам сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства Скопинского района.