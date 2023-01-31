Что произошло в Ряжске 31 января, пока неизвестно. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вечером 31 января жители Ряжска Рязанской области стали жаловаться в социальных сетях на отключение электричества. При этом никто не мог точно сказать, что произошло в Ряжске вечером 31 января.

Администраторы местных пабликов пишут, что якобы в Ряжске произошел «взрыв на станции, что-то горит». Но как сообщили КП-Рязань в ГУ МЧС России по Рязанской области, никаких сообщений в ведомство о происшествиях не поступало.

Что касается отсутствия электричества в городе, то эти сообщения более правдоподобны. Так местные жители сообщают, что света нет на улицах Спортивной, Речной, Кирова, Первомайской и других.

Впрочем, буквально через 10-15 минут возмущенные сообщения сменились радостными возгласами: Свет дали.

Что произошло в Ряжске вечером 31 января, к настоящему моменту никто из официальных лиц не сообщил.

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