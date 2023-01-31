Алексей Суздальницкий: Поддержка клиентов и развитие бизнеса – в приоритете

Алексей Суздальницкий уверен: возможность для роста и развития есть.

2022 год стал для России во всех отношениях непростым. И в первую очередь, в экономическом плане. Но даже в таких условиях есть возможность для роста и развития, считает управляющий банка «Открытие» в Рязани Алексей Суздальницкий. С ним мы и беседуем о результатах работы в прошедшем году, необходимости переосмысления парадигмы бизнеса и постановки четких задач для дальнейшего движения.

- Начало года – лучшее время, чтобы подвести итоги года предыдущего. Алексей Михайлович, поделитесь результатами работы регионального отделения банка за 2022 год.

- Год оказался очень богат на события как внешние, так и внутренние. Банковская система впервые в своей истории столкнулась с беспрецедентным давлением, в санкционном списке оказались все крупнейшие финансовые институты страны. Кроме того, особым моментом стало решение основного акционера «Открытия» Центрального Банка РФ, реализовать свой пакет акций группе ВТБ. Несмотря на многие факторы, мы не только не стали менять бизнес-план на 2022 год, но даже перевыполнили большинство его установок. Поэтому прошедший год стал и для банка в целом, и для рязанского отделения вполне успешным.

Если же говорить языком цифр, то произошел существенный рост портфелей. В частности, кредитный портфель прибавил по отношению к 2021 году 6%, достигнув показателя в 4 миллиарда рублей, портфель депозитов и остатков на счетах + 16 % (до 4,3 миллиарда). Успешным был год и в части реализации кредитных карт в регионе: + 17 % к показателю 2021-го.

- В течение года эксперты фиксировали то спад, то рост объемов кредитования населения и бизнеса. Расскажите подробней о том, что происходило в данной сфере.

- В нашем портфеле основной прирост случился именно благодаря показателям кредитования юридических лиц. В начале года, столкнувшись с влиянием санкций, колоссальная работа была направлена на минимизацию потерь бизнеса от роста процентных ставок (напомню, одномоментно ключевая ставка была увеличена до 20%). Львиная доля, около 90%, кредитов была переверстана в программы с госучастием с льготными ставками. Стабилизировав эту ситуацию, пришло понимание дальнейшего пути: ограничение импорта и высвобождение некоторых ниш на рынке дало предпринимателям стимул активно работать. Потребовались дополнительные ресурсы, оборотные средства, следовательно, пошел в рост и уровень кредитования.

Что касается потребительского кредитования, то в первых трех кварталах года его объем снизился, лишь в 4 квартале 2022-го, динамика изменилась в положительную сторону, приблизившись к уровню 2021 года. Здесь соединилось несколько факторов. Во-первых, снижение инфляционного давления – уровень инфляции к концу года оказался гораздо ниже прогнозируемого. Непосредственное влияние оказал и так называемый отложенный спрос – население совершало запланированные приобретения по тем или иным причинам отложенные по времени. Бесспорно, нельзя забывать и о сезонных обстоятельствах, когда люди пытаются закрыть некие потребности к концу года, в том числе привлекая кредиты.

Ипотека в последние месяцы года тоже заметно набрала обороты. Это, в первую очередь, было связано с ожиданием завершения действия льготных программ. Заметно увеличился и спрос на автокредиты. Здесь традиционно к концу года возрастает потребительская активность, но влияние оказал и стабилизировавшийся в 4 квартале процесс замещения ушедших с рынка импортных марок отечественными.

- Спрос на технологичность и комфорт обслуживания, различные приложения существенно возрос. Развитие каких инноваций в прошлом году вышло на первый план?

- Начнем с того, что банковский сектор России к 2022 году имел существенные технологические компетенции в сфере банковского обслуживания, мы стали в этом отношении одной из ведущих стран в мире. Поэтому, первой и основной задачей в период обрушившихся на страну санкций, стало сохранение существующего высокого уровня банковского сервиса для клиента. Например, масштабные усилия были направлены на переработку приложения для мобильного банка. Не секрет, что основные компании, предоставляющие софт для банковского обслуживания, были иностранными. И именно банковский сектор одним из первых столкнулся с проблемой импортозамещения - в части программного обеспечения. Была проделана огромная работа по сохранению безопасности операций и функционала удаленных каналов.

Конечно, все произошедшие события повлекли за собой внедрение новых технологий. Например, началось активное продвижение социальных сетей и мессенджеров не только как каналов для коммуникаций с клиентом, но и в части инструментов продаж банковских продуктов.

- В декабре 2022 года по решению Банка России «Открытие» вошел в состав ВТБ – одну из крупнейших банковских групп страны. Как теперь будет работать «Открытие»? Каковы стратегические задачи?

- Сейчас «Открытие» продолжает работать как самостоятельный банк в составе группы ВТБ. У нас есть свои инфраструктура, бизнес-план и задачи на 2023 год. В этом году вместе с коллегами из ВТБ нам предстоит, наряду с дальнейшим развитием бизнеса, разработать и начать реализовывать план интеграции банка в систему группы, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально выверенными.

Мы настроены на синергию: в единой группе двигаться в сторону расширения клиентской базы и повышения качества банковского обслуживания. И делать это двойным ресурсом, используя богатейший опыт обоих финансовых институтов.

Подчеркну, что смена акционеров никак не повлияла на наши взаимоотношения с населением и бизнесом. Вся продуктовая линейка в силе, сервисы работают, контракты и договора действуют и не требуют перезаключения - все обязательства банка перед клиентами будут выполнены в полном объеме.