«Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Принцесса Диана из деревни под Рязанью устроила ад парню из-за отказа в свидании

Деревенская незнакомка мстила рязанцу на протяжении семи лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дело было в деревне Хирино Рязанском районе Рязанской области. Летним знойным утром Иван проснулся с похмельем и ничего не почувствовал, кроме жажды. Как назло, дома не было ни капли воды, лишь остатки крепкого алкоголя, которое уже не лезло. Вокруг лежали штабелями его друзья, будто раненные на поле битвы. Было ясно одно - за водой идти некому, кроме как Ивану.

Он взял велик и поехал искать колонку. Вокруг не было ни души, и вдруг на пути повстречалась девушка. Она крутила педали велосипеда с голыми пятками, черными, как уголь.

- Девушка, где можно воды набрать?

- Поехали, покажу.

Так она его проводила до колонки, и они разъехались.

Казалось бы, история закончилась. Но прошло полгода. Она нашла его в соцсетях, зная только его имя. Признавалась в чувствах. Мол, все это время она думала о нем. Позвала гулять, но Иван вежливо отказался.

- Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, - сказала Диана.

Что это значило, он узнал позже.

«И мстя моя будет страшна»

Она писала его друзьям, родственникам, преподавателям из университета, о том, что она от него беременна, а он не выходит на связь. Парень попросил заблокировать сумасшедшую, однако Диана не сдавалась: создавая фейки, она выдумала новые и еще более безумные истории, чтобы зацепить обидчика. Например, она всем писала, что Иван умер.

Потом девушка начала следить за ним. Однажды она познакомилась со студентами из десантного училища и поведала им историю о том, что один рязанец ее изнасиловал и продолжает над ней издеваться. Десантники вышли на парня, чтобы наказать его, но на в итоге сами поняли, что Диана из деревни нагло врет и клевещет на парня.

Это еще больше раздосадовало ее и разозлило - в ход пошли угрозы убийством. Оставляла записки в ящике с рисунками, изображающими насилие.

- Вот, что с тобой будет и твоими родственниками, - говорилось в них.

Деревенская «принцесса Диана» бросила булыжник в мать обидчика

Одним утром угрозы перешли в действия. Прилетело матери Вани, которая выезжала из двора собственного дома. Прилетело булыжником от безумной девушки, которая с раннего утра выслеживала, когда кто-то из семьи Ивана выйдет на улицу.

Больше ждать было нельзя - он обратился с заявлением в полицию. Когда к Диане подошли сотрудники полиции, она все отрицала.

Писать девушка с разбитым сердцем не перестала. Преследование длится уже более семи лет.

В свою очередь, Иван не понимает, что он сделал незнакомке. Точнее, он вообще ничего не сделал - лишь поинтересовался, где вода. Одна роковая встреча, из-за которой потрачено столько нервов, превратила его жизнь в пытку.

Что это? Сельская скука? Больная любовь? Может быть, у девушки сложилось представление, что только так возможно добиться своего принца, которого забросило к ней в поселок? К сожалению, этого мы никогда не узнаем.