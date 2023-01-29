Забрался в чужую квартиру, устроил застолье, а после лег спать. Удивительная история одного несчастливого рязанского домушника

Квартирный вор хотел провернуть дело тихо и незаметно, но позарился на алкоголь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани услышал приговор суда житель областного центра, который попытался обокрасть чужое жилье, но был застигнут хозяином на месте преступления. Эта история была бы простой и рядовой квартирной кражей, если бы события развивались по обычному сценарию. Но, благодаря соблазнам, все пошло совсем не так, как ожидал злоумышленник.

УКРАЛ, ВЫПИЛ...УСНУЛ

Удивительная кража, о которой пойдет речь, чуть было не произошла в одном из многоэтажных домов в центре Рязани в марте 2022 года. Однажды ночью ранее судимый рязанец решил посетить одну из квартир с целью поживиться чужим имуществом. Присмотрев объект, хозяина которого не было дома, воришка проник внутрь через балкон. Осмотревшись, первой добычей, которую он обнаружил, – были бутылки с алкоголем. Недолго думая, гость поискал закуску и устроил застолье прямо в квартире.

Дальше история разворачивалась по сценарию хорошего комедийного фильма. Изрядно выпив и закусив тем, что смог найти на кухне, квартирный вор вспомнил, для чего он пришел в гости, и начал обшаривать жилище в поисках ценных вещей. Набрав целую сумку и не забыв прихватить спиртное с собой, мужчина решил выйти обычным путем – через входную дверь. Однако тут его ждал очень неприятный сюрприз: дверь оказалась непреодолимым препятствием, поскольку изнутри закрывалась только ключом, которого у злоумышленника не было.

Оставался второй путь отступления – через балкон. Но, даже будучи уже серьезно пьяным, вор осознал, что реально может сорваться с высоты или неудачно приземлиться, если попытается покинуть квартиру тем же путем, каким попал в нее. Поэтому он не нашел ничего лучше, как спокойно лечь спать прямо на месте преступления.

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ

Владелец квартиры, вернувшись домой в середине дня, застал впечатляющую картину: в комнате мирно спит незваный гость, рядом с ним лежит сумка с собранными в жилище ценностями, а на кухонном столе – остатки пиршества: пустая бутылка из-под коньяка и закуска.

Недоумевающий хозяин первым делом поинтересовался у еще не вполне трезвого незнакомца, кто он такой, откуда взялся и что делает в чужой квартире. Однако получить внятные ответы так и не смог – на все вопросы гость отвечал упорным молчанием. Не дождавшись какой бы то ни было реакции на свои расспросы, мужчина позвонил в полицию.

На злоумышленника завели уголовное дело за покушение на кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. В итоге Советский районный суд Рязани приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание несостоявшийся квартирный вор будет в исправительной колонии строгого режима.