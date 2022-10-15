Не опавший к Покрову лист с березы, если верить народным приметам, обещает мягкую зиму…
Какая зима будет в Рязани в 2022-2023 годах, попробуем выяснить, исходя из народных примет.
Каков Покров – такова и зима. Так говорят в народе. Праздник Покрова Богородицы отмечают 14 октября. Что же показал этот день в Рязани в 2022 году?
В этот день раньше часто выпадал снег, и говорили, что осень с зимой встречается. Если холодно в этот день – жди суровой зимы, если дождь, а тем более снег – зима будет снежной. Было ли в этот день тепло в Рязани? Вряд ли. Было ли холодно? Нет. И если до обеда небо было затянуто тучами, то после полудня погода разыгралась – стало ясно и тихо. В целом, погода соответствовала климатической норме. А самое главное, в течение дня не было даже намека не только на снег, а вообще на осадки.
Какая зима будет в Рязани в этом году. Дубы с аллеи спортивной славы солидарны с березой.
Из чего можно сделать вывод: предстоящая зима будет как минимум не морозной, и с большой долей вероятности малоснежной.
Но в этот день смотрели не только на погоду. Обращали внимание, как природа готовится встретить зиму. Считается, что если к Покрову береза и дуб сбросят листву – зима будет холодной. Мы обратили внимание на «одежду» этих деревьев. Сейчас деревья стоят желтыми, но листву пока держат. Что подтверждает вывод, что зима не будет холодной.
Какая зима 2022-2023 будет в Рязани. Богатый урожай рябины говорит о морозной зиме.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Можно ли доверять приметам? Это каждый решает сам. Однако, по нашим наблюдениям, сделанным в течении года, подтверждали их обоснованность. Так Дмитрий (8 ноября) и Сретенье (15 февраля) обещали раннюю весну. А Ефрем Сирин (10 февраля) и Мокий (24 мая) сухое лето. Как мы помним, метеорологическая весна в этом году фактически наступила в конце февраля, а финал лета запомнился лесными пожарами, возникшими на фоне засухи…
Какая зима будет в Рязани в 2022-2023 годах. Якобы сама природа заботится о птицах к предстоящим холодам.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Есть и другая примета, если осенью большой урожай рябины, а его в Рязани многие наблюдали, то и зима будет холодной. Якобы природа так подготавливает птиц к холодам. Но специалисты-синоптики считают, что богатый урожай связан, в первую очередь, с потеплением (читать подробнее).
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