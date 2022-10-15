Не опавший к Покрову лист с березы, если верить народным приметам, обещает мягкую зиму…

Какая зима будет в Рязани в 2022-2023 годах, попробуем выяснить, исходя из народных примет.

Каков Покров – такова и зима. Так говорят в народе. Праздник Покрова Богородицы отмечают 14 октября. Что же показал этот день в Рязани в 2022 году?

В этот день раньше часто выпадал снег, и говорили, что осень с зимой встречается. Если холодно в этот день – жди суровой зимы, если дождь, а тем более снег – зима будет снежной. Было ли в этот день тепло в Рязани? Вряд ли. Было ли холодно? Нет. И если до обеда небо было затянуто тучами, то после полудня погода разыгралась – стало ясно и тихо. В целом, погода соответствовала климатической норме. А самое главное, в течение дня не было даже намека не только на снег, а вообще на осадки.

Какая зима будет в Рязани в этом году. Дубы с аллеи спортивной славы солидарны с березой.

Из чего можно сделать вывод: предстоящая зима будет как минимум не морозной, и с большой долей вероятности малоснежной.

Но в этот день смотрели не только на погоду. Обращали внимание, как природа готовится встретить зиму. Считается, что если к Покрову береза и дуб сбросят листву – зима будет холодной. Мы обратили внимание на «одежду» этих деревьев. Сейчас деревья стоят желтыми, но листву пока держат. Что подтверждает вывод, что зима не будет холодной.

Какая зима 2022-2023 будет в Рязани. Богатый урожай рябины говорит о морозной зиме. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Можно ли доверять приметам? Это каждый решает сам. Однако, по нашим наблюдениям, сделанным в течении года, подтверждали их обоснованность. Так Дмитрий (8 ноября) и Сретенье (15 февраля) обещали раннюю весну. А Ефрем Сирин (10 февраля) и Мокий (24 мая) сухое лето. Как мы помним, метеорологическая весна в этом году фактически наступила в конце февраля, а финал лета запомнился лесными пожарами, возникшими на фоне засухи…

Какая зима будет в Рязани в 2022-2023 годах. Якобы сама природа заботится о птицах к предстоящим холодам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть и другая примета, если осенью большой урожай рябины, а его в Рязани многие наблюдали, то и зима будет холодной. Якобы природа так подготавливает птиц к холодам. Но специалисты-синоптики считают, что богатый урожай связан, в первую очередь, с потеплением (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!