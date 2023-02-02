В Рязани открылась выставка икон и картин из частной коллекции «Царица Небесная» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В Рязанском художественном музее имени И.П. Пожалостина открылась выставка из частной коллекции «Царица небесная», посвященная образу Богоматери в русской и европейской живописи XV – начала XX веков.

В одном зале собраны иконы, в другом - картины. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Погружение с первой минуты

Для Рязани, да и в целом для культурной жизни Центральной России, представление этих работ широкой публике - настоящее событие. Некоторые из привезенных в Рязань произведений искусства выставляются впервые. Символично, что выставка открывает год празднования 110-летия музея и служит своеобразным подарком для рязанцев.

Торжественное открытие прошло в камерной, одухотворенной атмосфере. Настрой вечера задали песнопения церковного хора, и гости, переступая порог музейных залов, полностью погружались в мир храма искусства.

С приветственной речью выступили вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин, протоиерей Арсений Вилков. Высокопоставленные гости признались, что выставка оказала на них огромное впечатление с первой минуты посещения.

Председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин рассказал, что знал о многолетнем увлечении Евгения Шильникова и от самого коллекционера слышал про уникальность собранных работ, поэтому не мог пропустить открытие:

- Сегодня Приобанк такой же гость выставки, как и все приглашенные. По счастливой случайности клиент нашего банка, помимо того, что является крупным бизнесменом, еще и коллекционирует предметы искусства. Мы немного помогли с организацией выставки, но не более того, и теперь, как и все пришедшие на открытие, получаем огромное удовольствие от возможности увидеть замечательную коллекцию.

Один из наиболее распространенных образов Богоматери. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Идея выставки — совместить в одном пространстве две традиции»

Искусствовед, эксперт министерства культуры РФ, преподаватель высшей школы экономики Москвы Надежда Проказина подсказала гостям выставки, на что стоит обратить внимание при осмотре экспозиции и рассказала, как рождалась концепция выставки.

— Идея выставки — совместить в одном пространстве две традиции, восточную и западную, которые имеют общий корень – византийскую традицию почитания Богоматери, которая зародилась еще в пятом веке. В экспозиции представлены разные типы изображения Божьей Матери. Интересно наблюдать, как трансформируется образ в зависимости от эпохи и места создания, от личностных особенностей художника.

Стоит пояснить, что церковный культ Пресвятой Девы утвердился после того, как на Вселенском соборе в Эфесе приняли главный догмат об исключительно божественном происхождении Иисуса Христа, и Дева Мария получила статус Богородицы, через которую воплотился Бог. Почитание Пресвятой Девы распространилось в христианстве и легло в основу изобразительной традиции, развития иконографии. Так, сложились устойчивые типы изображения Богородицы. Это Богоматерь с младенцем Христом на престоле, Одигитрия (путеводительница), Оранта и другие.

Выставка дает представление, как Деву Марию изображали в различных художественных школах и традициях. Коллекция разместилась в двух залах музея. В первом собраны русские иконы XVII – начала XX веков, во втором – картины западноевропейских мастеров живописи XV – XVI веков. Посетители увидят подлинники, написанные художниками Франческо Франчи, Орацио Самаккини, Доменико Пулиго и других.

В Рязань выставка приехала после успешного экспонирования в Коломне и Ногинске и будет открыта для посещения по 23 апреля. Телефон для справок по работе выставки: 44-18-83.

На открытии выступил церковный хор. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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