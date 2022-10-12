Где держат рязанских убийц, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Репортаж из «Черного дельфина»

В скором времени «Черный дельфин» сможет содержать 800 осужденных к пожизненному лишению свободы.

С 1996 года, когда в России смертную казнь заменили наказанием в виде пожизненного лишения свободы, из Рязанской области в лагеря особого режима отправились 11 человек. Причем, семерых из них суд сразу приговорил к ПЛС, а четверым пожизненное лишение свободы даровали вместо смертной казни. Трое рязанских душегубов (данные по состоянию на 2015 год) по этапу отправились в Оренбургскую область, в колонию №6, известную в народе как «Черный дельфин», подавляющее большинство осели в мордовской колонии особого режима.

Один из рязанцев, находящихся в «Черном дельфине» - Борис Семенов из села Мурмино. За убийство в 90-х годах пятерых человек, его в 1994 году приговорили к расстрелу, но потом отправили в Оренбургскую область…

Коллеги из «КП-Оренбург» побывали в самой большой в России колонии для пожизненно осужденных, в городе Соль-Илецке Оренбургской области, и рассказали, как сейчас живут маньяки, насильники, убийцы, террористы и людоеды. Каков их быт, чем они занимаются в течении дня и на что надеются (читать подробнее).

Кстати, Александр Орлов, получивший пожизненное лишение свободы за убийство молодой женщины и двух ее детей в поселке Искра, а также мать своей девушки, отбывает наказание в ИК-18 в поселке Храп Ямало-Немецкого автономного округа. В народе эта колония имеет название «Полярная сова».

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